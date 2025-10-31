viernes 31 de octubre de 2025
    • Una noche para volver a bailar como antes: la fiesta retro que revive la magia de la música

    Este sábado 1° de noviembre, desde las 23.30, el complejo NEW PARK, la “Fiesta Rebobiná”, una cita imperdible con los DJ Jorge Calvigioni y Fernando Mazza.

    31 de octubre de 2025 - 17:00
    La mejor música de los 70, 80 y 90s este sábado en Pergamino

    La mejor música de los 70, 80 y 90s este sábado en Pergamino

    freePic

    Hubo una época en la que el fin de semana no empezaba hasta que abría Specktra, Fedra, Crayon, La vieja Barraca, Dexter, Xahira, El Templo, IOS, etc. Las luces giraban, el humo llenaba la pista y los primeros acordes de “What Is Love” o “De Música Ligera” bastaban para olvidarse del mundo. Este sábado, esa sensación vuelve a cobrar vida con la Fiesta Rebobiná, un homenaje a la música y la energía de los años dorados de la noche local.

    La cita es en el complejo NEW PARK, en Bucar 1450, desde las 23.30, con una puesta en escena que promete hacer temblar la pista. No se trata solo de una fiesta: es un reencuentro con la alegría de bailar sin mirar el reloj, con amigos que todavía se reconocen por el tema que suena.

    Los DJs que saben cómo hacerlo

    La cabina será territorio de dos nombres que marcaron una era. Jorge Calvigioni, DJ residente de Specktra, vuelve a hacer girar los platos con esa mezcla perfecta en el corazón del pop. Lo acompaña Fernando Mazza, referente indiscutido de la movida retro, conocido por convertir cada pista en una cápsula del tiempo.

    “Más que una fiesta, es una excusa para volver a ser felices con los mismos temas de siempre”. La consigna es simple: sin disfraces, sin poses, solo música buena, luces, amigos y ganas de bailar.

    Los clásicos nunca mueren

    ¿Habra paradas obligadas en los himnos que definieron generaciones: Madonna, Soda Stereo, Erasure, Depeche Mode, Los Abuelos de la Nada, Snap!, Queen y muchos más?

    El ambiente promete recordar aquellas noches en que nadie se iba antes del slow, y todos sabían que el DJ cerraba con un tema que te dejaba con ganas de más. Porque no se trata de nostalgia, sino de volver a sentir lo mismo: el cuerpo liviano, la sonrisa fácil y la certeza de que el fin de semana todavía tiene alma.

    Ultimos Tickets al 2477-451745

    flyer rebobina
