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    • Un vuelo sanitario para trasladar a un bebé con un cuadro complejo hacia el Hospital Garrahan de Buenos Aires

    Una aeronave sanitaria bonaerense aterrizó en el Aeródromo de Pergamino para derivar a un bebé internado hacia el Hospital Garrahan con asistencia médica especializada.

    29 de junio de 2026 - 21:32
    El vuelo sanitario aterrizó en la pista del Aeródromo de Pergamino a las 21:00 para trasladar a un bebé al Hospital Garrahan.

    El vuelo sanitario aterrizó en la pista del Aeródromo de Pergamino a las 21:00 para trasladar a un bebé al Hospital Garrahan.

    LA OPINION
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    Un vuelo sanitario de la Provincia de Buenos Aires arribó este lunes por la noche al Aeródromo Provincial de Pergamino para concretar el traslado de un bebé que permanecía internado con un cuadro pediátrico complejo hacia el Hospital de Pediatría "Prof. Dr. Juan P. Garrahan", donde recibirá atención de alta complejidad.

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    Vuelo sanitario nocturno

    La aeronave, un Cessna Caravan perteneciente al sistema de emergencias sanitarias de la Provincia, aterrizó a las 21:05 en la pista del aeródromo pergaminense. La misión aérea había partido desde la ciudad de La Plata especialmente equipada para realizar un traslado neonatal.

    A bordo viajaban tres pilotos y dos médicos especializados, además de una incubadora de transporte de alta complejidad, indispensable para garantizar las condiciones de estabilidad y seguridad del pequeño paciente durante todo el recorrido.

    Bomberos en Pergamino

    Al arribar la aeronave, efectivos del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Pergamino colaboraron con la tripulación en el descenso de la incubadora, un equipamiento de gran peso y dimensiones que requiere la intervención de varias personas para su manipulación segura.

    Una vez descargado el dispositivo, el equipo médico se dirigió al centro de salud donde permanecía internado el bebé para completar el operativo de derivación.

    Traslado al Garrahan

    Tras la evaluación final del estado del paciente y su estabilización, el bebé sería trasladado hasta el aeródromo para ser ubicado dentro de la incubadora instalada en la cabina sanitaria del avión.

    Desde Pergamino, la aeronave despegaría con destino al Aeroparque Jorge Newbery, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Allí estaba previsto un nuevo operativo de coordinación con una ambulancia que completaría el traslado terrestre hasta el Hospital Garrahan, uno de los centros pediátricos de mayor complejidad del país.

    Operativo coordinado

    El despliegue demandó la articulación de distintos organismos para garantizar que el traslado se desarrollara sin demoras y bajo estrictos protocolos de seguridad.

    Este tipo de vuelos sanitarios se activa cuando un paciente requiere prestaciones médicas de alta complejidad que no pueden brindarse en el hospital de origen o cuando resulta imprescindible acceder a centros de referencia especializados.

    En este caso, la rapidez en la coordinación del operativo permitió que el bebé iniciara el viaje hacia el Hospital Garrahan acompañado durante todo el trayecto por profesionales médicos y con el equipamiento necesario para sostener sus funciones vitales durante el traslado aéreo y terrestre.

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