Vitto Benvenutto se afirma como el número 1 de América

Vitto Benvenutto logró en Estados Unidos su noveno título en el circuito de la FIP.

Vitto Benvenutto continúa escribiendo una historia brillante en el circuito internacional juvenil de pádel . El jugador pergaminense de apenas 12 años se consagró este domingo campeón del torneo FIP Promises Wakit Rakit , disputado en las afueras de Houston, Estados Unidos , al quedarse con el título de la categoría Sub 14 junto al estadounidense Santiago Constantini , hijo de argentinos.

La conquista representa el noveno título internacional para Benvenutto en el circuito FIP Promises Tour y confirma el gran momento deportivo que atraviesa. La dupla volvió a mostrar un nivel sobresaliente durante todo el certamen, en el que no cedió un solo set.

Benvenutto y Constantini iniciaron su camino con dos contundentes triunfos en la fase de grupos frente a parejas estadounidenses para instalarse en las semifinales. En esa instancia derrotaron por un categórico 6-1 y 6-1 a los estadounidenses D. Sonville y M. Fuentes Dávila .

En la final, disputada el domingo, el dominio fue todavía mayor. La dupla no dio opciones a los mexicanos J. Garrido Reina y S. González, imponiéndose con un inapelable doble 6-0 para levantar el trofeo en tierras estadounidenses y cerrar un campeonato perfecto.

Además de su participación en Sub 14, Benvenutto también volvió a competir en la categoría Sub 16. Allí alcanzó nuevamente las semifinales, donde junto a Constantini cayó en un ajustado encuentro frente a los mexicanos A. Montemayor Vega y J. Diego Mendoza por 6-4 y 7-6 (5), demostrando otra vez que puede competir de igual a igual frente a jugadores de mayor edad.

Ranking Vitto

Más líder que nunca

La nueva consagración le permitió a Vitto consolidarse en el primer puesto del ranking continental FIP de la categoría Sub 14, clasificación que otorga plazas para disputar el Master FIP Promises. Benvenutto lidera ahora con 2.500 puntos, seguido por el brasileño Mateus Ferreira Maasz, que suma 1.800, mientras que el chileno Matías Cataldo Díaz ocupa el tercer lugar con 1.365 unidades.

El título en Texas llegó apenas dos semanas después de su consagración en Puerto Varas, Chile, donde había alcanzado la cima del ranking continental. De esta manera, el pergaminense no solo confirmó ese liderazgo, sino que amplió la diferencia sobre sus principales perseguidores.

Presente brillante y nuevos desafíos

El título obtenido en Wakit Rakit se suma a una temporada excepcional para Benvenutto, quien atraviesa su primer año en la categoría Sub 14 y ya acumula nueve coronas internacionales en el circuito FIP Promises, con conquistas en Argentina, Italia, España, Chile y Estados Unidos.

Su calendario internacional ya tiene definido un nuevo torneo a fines de agosto. Del 28 al 30 de ese mes volverá a competir en Estados Unidos, cuando dispute un nuevo torneo FIP Promises en San Francisco, con el objetivo de seguir sumando títulos y puntos para mantenerse en lo más alto del ranking continental.