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    • Provincia: empleados estatales cobran aguinaldo y salarios, pero sigue la tensión paritaria

    Desde este martes comienza para los empleados estatales de la Provincia el pago de haberes y del medio aguinaldo pero no se avizora reunión paritaria.

    29 de junio de 2026 - 12:54
    Los gremios reclaman al Gobierno de la Provincia una recomposición salarial significativa y con aplicación retroactiva.

    Los gremios reclaman al Gobierno de la Provincia una recomposición salarial significativa y con aplicación retroactiva.

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    Los empleados de la administración pública de la Provincia de Buenos Aires comenzarán a cobrar los salarios correspondientes a junio junto con la primera cuota del aguinaldo, llamado formalmente, Sueldo Anual Complementario. El cronograma se pondrá en marcha este martes 30 de junio y se extenderá hasta el martes 7 de julio.

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    No obstante, el inicio de los pagos llega en medio de un escenario de incertidumbre por la falta de avances en las negociaciones salariales entre el Gobierno provincial y los distintos sindicatos estatales y docentes.

    Los salarios de la Provincia llegan sin un nuevo aumento

    La liquidación de los haberes se realizará sin una actualización salarial adicional, una situación que genera preocupación entre los trabajadores, que aguardaban definiciones durante las últimas semanas.

    La reunión paritaria realizada el 12 de junio concluyó sin una propuesta de incremento por parte del Ejecutivo provincial. En ese encuentro únicamente se anunció una suba del 30 por ciento en las asignaciones familiares y la puesta en marcha de un programa de desendeudamiento destinado a los trabajadores estatales.

    La ausencia de una nueva oferta salarial dejó en suspenso las negociaciones y profundizó el malestar de los gremios.

    Reclamos sindicales y tensión en el sector docente

    Durante 2026, los trabajadores estatales bonaerenses acumularon un incremento salarial del 9,3 por ciento, otorgado en distintos tramos. A ello se sumó una bonificación remunerativa no bonificable de entre 20.000 y 30.000 pesos.

    Sin embargo, los sindicatos consideran que esas mejoras resultan insuficientes frente a la evolución de los precios y sostienen que existe una pérdida del poder adquisitivo superior al 3 por ciento.

    Los gremios reclaman una recomposición salarial significativa y con aplicación retroactiva, mientras que algunos sectores docentes ya comenzaron a debatir la posibilidad de adoptar medidas de fuerza si las negociaciones continúan demoradas.

    La intención del Gobierno provincial

    Desde la administración bonaerense buscan alcanzar un acuerdo salarial de mayor duración que permita otorgar previsibilidad tanto a las cuentas públicas como a los trabajadores.

    Fuentes del Ejecutivo señalaron que el objetivo es cerrar una pauta que abarque varios meses, evitando así negociaciones de corto plazo. Sin embargo, por el momento no existe una fecha confirmada para una nueva convocatoria paritaria.

    El cronograma de pagos

    Martes 30 de junio: Dirección de Vialidad, OCEBA, Instituto de la Vivienda.

    Miércoles 1 de julio: Ministerio de Seguridad, Servicio Penitenciario Bonaerense

    Ministerio de Desarrollo de la Comunidad, Patronato de Liberados, Instituto Provincial de Lotería y Casino, Organismo Provincial de la Niñez y Adolescencia

    Jueves 2 de julio: Ministerio de Salud, Caja de Policía

    Viernes 3 de julio: Percibirán sus haberes los trabajadores de: Fiscalía de Estado,

    Junta Electoral, Tribunal de Cuentas, Secretaría General, Ministerio de Economía

    Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, Ministerio de Desarrollo Agrario, Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Ministerio de Gobierno, Ministerio de Trabajo,

    Agencia de Recaudación de Buenos Aires (ARBA), Poder Legislativo, Instituto Cultural bonaerense, Ministerio de Ambiente, Ministerio de Transporte, Jefatura de Asesores del Gobernador, OPISU, Astillero Río Santiago, Otros organismos descentralizados.

    Lunes 6 de julio: Poder Judicial.

    Martes 7 de julio: Dirección General de Cultura y Educación, Dirección Provincial de Educación de Gestión Privada (DiPrEGeP)

    Expectativa por la próxima convocatoria

    Mientras avanza el cronograma de pagos y los trabajadores perciben sus haberes junto al medio aguinaldo, la atención de los sindicatos permanece puesta en la reapertura de las negociaciones salariales.

    La falta de una nueva propuesta mantiene las conversaciones en pausa y deja abierta una incógnita que preocupa tanto a estatales como a docentes: cuándo llegará una nueva oferta y si ésta permitirá recuperar el poder adquisitivo perdido en los últimos meses.

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