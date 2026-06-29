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    • El sueño de Racing en el Torneo 6 Ligas terminó en Salto

    El Bohemio perdió 4 a 0 ante Defensores de Salto como visitante y quedó eliminado con un contundente global de 7 a 1. El Huracán de Rojas es el otro finalista.

    La Opinión OnLine | Fernando Bongiovanni
    Por Fernando Bongiovanni
    29 de junio de 2026 - 13:01
    Racing no pudo revertir la serie ante Defensores de Salto en el estadio “Carlos Testa”.

    Racing no pudo revertir la serie ante Defensores de Salto en el estadio “Carlos Testa”.

    @schol.ph

    Racing de Pergamino no pudo concretar la remontada que necesitaba en Salto y este domingo se despidió del Torneo 6 Ligas. En el estadio "Carlos Testa", el conjunto dirigido por Eugenio Carranza fue goleado 4 a 0 por Defensores de Salto, que volvió a imponerse tras el 3 a 1 conseguido en la ida y cerró la serie de semifinales con un contundente 7 a 1 en el resultado global.

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    El Bohemio llegaba obligado a revertir la desventaja sufrida en el estadio "Carlos Morales", pero el conjunto saltense resolvió rápidamente la eliminatoria. A los 32 minutos Martín Romero abrió el marcador y apenas tres minutos después Manuel Villegas estableció el 2 a 0, resultado que prácticamente sentenció la clasificación cuando aún restaba gran parte del encuentro.

    En el segundo tiempo, Defensores mantuvo el control del juego y amplió la ventaja con los goles de Agustín Scarafía y Agustín Lazatti para completar una goleada que reflejó la superioridad del equipo dirigido por Guillermo Narbiloni a lo largo de los 180 minutos de la serie.

    De esta manera, el Loro se metió en la final del Torneo 6 Ligas, donde enfrentará a El Huracán de Rojas, que en la otra semifinal volvió a derrotar a Argentino de Rojas, esta vez por 1 a 0 como visitante, y avanzó con un global de 3 a 1.

    Una nueva campaña destacada

    Más allá de la eliminación, Racing volvió a cumplir una destacada actuación en el certamen regional. Al igual que en la edición 2025 -cuando el torneo se denominó 5 Ligas-6 Ciudades- alcanzó las semifinales, instancia en la que también había quedado eliminado, en aquella oportunidad frente a Compañía de Salto, que luego se consagró campeón. Ahora, el equipo del barrio Ameghino se enfocará en el torneo de la Liga de Fútbol de Pergamino que comenzó este fin de semana.

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