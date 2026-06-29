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    • La ola polar se acerca a Pergamino: el jueves podría registrarse el día más frío del año

    En Pergamino, las temperaturas mínimas podrían descender hasta los -2°C el jueves. Una intensa masa de aire polar comenzará a instalarse sobre la Provincia .

    29 de junio de 2026 - 12:35
    En las zonas rurales cercanas a la ciudad no se descartan registros térmicos incluso inferiores a los previstos para el área urbana por lo que las heladas serán habituales.

    En las zonas rurales cercanas a la ciudad no se descartan registros térmicos incluso inferiores a los previstos para el área urbana por lo que las heladas serán habituales.

    LA OPINION

    El invierno comenzará a mostrar toda su intensidad en Pergamino y la región durante los próximos días. Luego de un fin de semana con temperaturas moderadas, una importante masa de aire polar avanzará sobre gran parte del territorio bonaerense y provocará un marcado descenso térmico que tendrá su punto máximo entre el miércoles y el jueves.

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    De acuerdo con los pronósticos meteorológicos, las temperaturas mínimas podrían ubicarse cerca de los -2°C durante la madrugada del jueves, mientras que las máximas apenas alcanzarían los 10 grados, configurando una de las jornadas más frías del año.

    Un comienzo de semana fresco, pero agradable

    Entre este lunes y el miércoles, las condiciones serán típicamente invernales, aunque las horas de sol permitirán cierta recuperación térmica durante las tardes. Las máximas oscilarán entre los 14 y 15 grados, ofreciendo jornadas relativamente agradables.

    Sin embargo, el descenso de la temperatura se hará sentir especialmente al anochecer y durante las primeras horas de la mañana, cuando el aire frío comenzará a consolidarse en toda la región.

    Los especialistas señalan que el cielo mayormente despejado favorecerá el enfriamiento nocturno, fenómeno que suele generar temperaturas aún más bajas en sectores rurales y zonas abiertas del Partido de Pergamino.

    El jueves, el pico de la ola polar

    La irrupción del aire polar se intensificará a partir del miércoles, aunque el jueves 2 de julio aparece como la jornada más fría de la semana y posiblemente del año.

    Las mínimas podrían ubicarse alrededor de los -2°C en Pergamino, mientras que las máximas no superarían los 10 grados. Estas condiciones generarán fuertes heladas durante las primeras horas del día y obligarán a extremar los cuidados, especialmente entre niños, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias.

    En las zonas rurales cercanas a la ciudad no se descartan registros térmicos incluso inferiores a los previstos para el área urbana, producto del mayor enfriamiento nocturno que se produce en espacios abiertos.

    Frío intenso en toda la Provincia

    La situación no será exclusiva de Pergamino. Gran parte de la provincia de Buenos Aires experimentará temperaturas entre 8 y 10 grados por debajo de los valores habituales para esta época del año.

    En el sudeste bonaerense, incluso, los modelos meteorológicos mantienen la posibilidad de nevadas o precipitaciones invernales, especialmente en localidades cercanas a la costa y las sierras.

    La llegada de esta masa de aire frío también afectará a buena parte del centro del país, consolidando una de las irrupciones polares más importantes del invierno.

    Recomendaciones ante las bajas temperaturas

    Ante la llegada del frío intenso, los especialistas recomiendan mantener una adecuada calefacción de los ambientes, ventilar los espacios cerrados para evitar la acumulación de monóxido de carbono y reforzar el abrigo durante las primeras horas del día y la noche.

    También se aconseja prestar especial atención a las personas mayores, los niños pequeños y quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad, ya que son los grupos más expuestos a las bajas temperaturas.

    ¿Cuándo volverán a subir las temperaturas?

    Según las proyecciones meteorológicas, la ola polar comenzará a perder intensidad de manera gradual a partir del sábado. Sin embargo, las temperaturas continuarán por debajo de los valores normales para esta época del año.

    De esta manera, Pergamino ingresará de lleno en un período de invierno riguroso que tendrá su momento más intenso durante la segunda mitad de la semana, con el jueves como candidato a convertirse en el día más frío de 2026.

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