Pablo Rodríguez abrió las puertas de su taller a alumnos del Jardín de Infantes Nº 909 de Urquiza

Pablo Rodríguez junto a los niños y la docente Sabrina Santini y la directora Miriam Rotela.

El artista visual pergaminense Pablo Rodríguez recibió el pasado viernes en su taller a un grupo de niños de la Tercera Sección del Jardín de Infantes Nº 909 de la localidad de Urquiza , en una jornada dedicada al arte, la creatividad y el intercambio.

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Los pequeños concurrieron acompañados por la docente Sabrina Santini y la directora Miriam Rotela , quienes compartieron junto a los alumnos una experiencia que les permitió conocer de cerca el espacio de trabajo del reconocido artista y descubrir parte de su proceso creativo.

Durante la visita, Rodríguez invitó a los niños a explorar el dibujo y las manchas como formas de expresión artística, alentándolos a experimentar con libertad, desarrollar la imaginación y acercarse al lenguaje de las artes visuales desde el juego y la observación.

Como cierre del encuentro, el artista entregó al establecimiento educativo una de sus obras en agradecimiento por la visita. Se trata de una pieza realizada durante la pandemia de Covid-19, con un fuerte contenido simbólico.

"La obra es de la época de la Pandemia, habla sobre esa temática, como para que tomen conciencia de lo que sucedió y que, cada tanto, cuando miren la obra, tendrán que vacunarse", expresó Rodríguez al hacer entrega del trabajo.

La iniciativa permitió fortalecer el vínculo entre el ámbito educativo y el artístico, acercando a los más pequeños a una experiencia cultural que combina aprendizaje, sensibilidad y memoria colectiva.