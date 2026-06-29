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    Pablo Rodríguez abrió las puertas de su taller a alumnos del Jardín de Infantes Nº 909 de Urquiza

    Niños de la Tercera Sección del Jardín de Infantes Nº 909 visitaron el espacio de trabajo del reconocido artista pergaminense Pablo Rodríguez.

    29 de junio de 2026 - 14:02
    Pablo Rodríguez junto a los niños y la docente Sabrina Santini y la directora Miriam Rotela.

    Pablo Rodríguez junto a los niños y la docente Sabrina Santini y la directora Miriam Rotela.

    PABLO RODRIGUEZ

    El artista visual pergaminense Pablo Rodríguez recibió el pasado viernes en su taller a un grupo de niños de la Tercera Sección del Jardín de Infantes Nº 909 de la localidad de Urquiza, en una jornada dedicada al arte, la creatividad y el intercambio.

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    Los pequeños concurrieron acompañados por la docente Sabrina Santini y la directora Miriam Rotela, quienes compartieron junto a los alumnos una experiencia que les permitió conocer de cerca el espacio de trabajo del reconocido artista y descubrir parte de su proceso creativo.

    Durante la visita, Rodríguez invitó a los niños a explorar el dibujo y las manchas como formas de expresión artística, alentándolos a experimentar con libertad, desarrollar la imaginación y acercarse al lenguaje de las artes visuales desde el juego y la observación.

    Pablo Rodríguez donó una obra

    Como cierre del encuentro, el artista entregó al establecimiento educativo una de sus obras en agradecimiento por la visita. Se trata de una pieza realizada durante la pandemia de Covid-19, con un fuerte contenido simbólico.

    "La obra es de la época de la Pandemia, habla sobre esa temática, como para que tomen conciencia de lo que sucedió y que, cada tanto, cuando miren la obra, tendrán que vacunarse", expresó Rodríguez al hacer entrega del trabajo.

    La iniciativa permitió fortalecer el vínculo entre el ámbito educativo y el artístico, acercando a los más pequeños a una experiencia cultural que combina aprendizaje, sensibilidad y memoria colectiva.

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