Pergamino amplía la red cloacal en barrio 12 de Octubre y proyecta extender el servicio de agua

La Municipalidad de Pergamino, a través de la Dirección de Redes de Infraestructuras Básicas, continúa ejecutando un plan de expansión de los servicios públicos esenciales con una nueva obra de ampliación de la red cloacal en el barrio 12 de Octubre. Se trata de una intervención que permitirá incorporar nuevos frentistas al sistema sanitario, mejorando las condiciones de salubridad, el cuidado del ambiente y la calidad de vida de numerosas familias que residen en ese sector de la ciudad.

Los trabajos forman parte de una política sostenida de inversión en infraestructura básica que el Municipio viene desarrollando en distintos barrios de Pergamino, con el objetivo de acompañar el crecimiento urbano y garantizar que cada vez más vecinos puedan acceder a servicios fundamentales como el agua potable y el sistema de desagües cloacales.

En esta etapa, las tareas se concentran en la ejecución de nuevos tendidos de la red cloacal en diversos sectores del barrio 12 de Octubre. Las obras se llevan adelante sobre las calles República de Paraguay, entre 11 de Septiembre y San Martín; República Argentina, entre 11 de Septiembre y San Martín; República de Colombia, entre 11 de Septiembre y Florida; República de Croacia, entre 11 de Septiembre y Florida; y sobre calle 11 de Septiembre, entre República de Paraguay y República de Croacia.

La intervención comprende la instalación de nuevas cañerías, conexiones domiciliarias, cámaras de inspección y demás obras complementarias necesarias para garantizar el correcto funcionamiento del sistema, permitiendo que más viviendas puedan incorporarse a la red cloacal existente.

Servicios básicos

Desde el Municipio explicaron que este tipo de obras representan una mejora significativa para los vecinos, ya que posibilitan el reemplazo de sistemas individuales de tratamiento de efluentes, como pozos absorbentes o cámaras sépticas, por una infraestructura moderna, segura y de mayor capacidad. Esto no solo reduce los riesgos sanitarios, sino que también contribuye a preservar el suelo y evitar la contaminación de las napas subterráneas.

En forma paralela, la planificación municipal contempla continuar ampliando la infraestructura de servicios en el mismo barrio mediante una futura extensión de la red de agua potable. Ese proyecto abarcará las calles República de Paraguay, entre 11 de Septiembre y San Martín; Florida, entre República de Paraguay y República de Colombia; y República de Colombia, entre Florida y Belgrano.

La incorporación de estas nuevas conexiones permitirá que más familias cuenten con un abastecimiento de agua potable seguro y permanente, fortaleciendo las condiciones sanitarias y respondiendo al crecimiento poblacional registrado en el sector durante los últimos años.

Igualdad de las oportunidades

"Estas obras son fundamentales porque garantizan igualdad de oportunidades para todos los vecinos. Cuando hablamos de integrar e incluir, también hablamos de que una familia que vive en cualquier barrio de Pergamino pueda acceder a los mismos servicios básicos que quienes viven en el centro de la ciudad", destacaron desde el Municipio.

Asimismo, remarcaron que la extensión de las redes de agua y cloacas constituye una de las inversiones de mayor impacto social, ya que mejora directamente las condiciones de vida de la población, incrementa el valor de las propiedades y genera mejores condiciones para el desarrollo urbano futuro.

La obra en el barrio 12 de Octubre se suma a otras intervenciones similares ejecutadas durante los últimos años en distintos sectores de Pergamino, donde el Municipio viene ampliando la cobertura de los servicios básicos mediante un esquema de planificación que prioriza aquellos barrios que aún requieren infraestructura para consolidar su desarrollo.

Más sectores incorporados

Desde la Dirección de Redes de Infraestructuras Básicas señalaron que la expansión de estos servicios demanda una importante planificación técnica, ya que cada obra debe integrarse a las redes existentes y contemplar el crecimiento proyectado de la ciudad para garantizar su funcionamiento a largo plazo.

La ampliación de las redes de agua potable y cloacas forma parte del plan integral de infraestructura impulsado por la gestión municipal, que busca seguir extendiendo los servicios esenciales, reducir las desigualdades entre los distintos sectores urbanos y acompañar el crecimiento sostenido de Pergamino con obras que impactan de manera directa en la salud pública, el ambiente y el bienestar de los vecinos.