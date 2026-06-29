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    • Docentes bonaerenses anunciaron un nuevo paro por bajos salarios y violencia escolar

    Este paro de los docentes en la Provincia de Buenos Aires incluye a los educadores de Pergamino, por lo que no habrá clases.

    29 de junio de 2026 - 15:06
    Docentes confirmaron el paro este martes.

    Los docentes de la Provincia de Buenos Aires volverán al paro y este martes no habrá clases en la mayoría de las escuelas bonaerenses. La sorpresiva medida fue confirmada en las últimas horas y se debe a los bajos salarios y la violencia que se vive en las instituciones educativas.

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    Medida de fuerza confirmada

    La medida fue confirmada por cuatro de los gremios que componen el Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB), por lo que se espera que la protesta tenga un gran impacto en los colegios de todo el territorio provincial. Se trata de la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica, la Federación de Educadores Bonaerenses, el Sindicato de Unificado de Trabajadores de la Educación de la provincia de Buenos Aires y la Unión de Docentes de la provincia de Buenos Aires.

    En un breve comunicado indicaron que la medida de fuerza tendrá lugar este martes 30 de junio y se llevará a cabo "en rechazo a la situación crítica que atraviesa la educación bonaerense".

    Docentes y un pedido concreto

    "Los maestros exigen una urgente convocatoria a paritarias con aumento salarial que recomponga el poder adquisitivo del sector", indicaron en referencia a las negociaciones paritarias con la Provincia.

    Además destacaron que los educadores "rechazan la sobrecarga laboral, el desfinanciamiento de la educación técnica y la reforma previsional, al tiempo que demandan garantizar las prestaciones del Instituto de Obra Médico Asistencial (Ioma)".

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