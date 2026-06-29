Los Besos llega por primera vez a Junín con un show junto a Lucy Patané

La escena independiente tendrá una cita especial en Junín el próximo viernes 4 de julio, cuando Los Besos desembarque por primera vez en la ciudad para ofrecer un show en vivo en City Rock . La presentación marcará además el primer encuentro sobre un mismo escenario con Lucy Patané , en una noche de una fuerte impronta artística.

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Las entradas ya se encuentran a la venta a través de www.cityrock.com.ar y de manera presencial en City Rock (Roque Sáenz Peña 449), de martes a domingos, entre las 17:30 y la 1:00.

Con más de diez años de trayectoria, Los Besos se consolidó como una de las propuestas más originales y personales del circuito independiente. Liderada por Paula Trama, la banda desarrolló un universo sonoro en el que conviven la sensibilidad del pop, la exploración musical y una escritura íntima que la convirtió en una referencia para distintas generaciones de músicos y oyentes.

A lo largo de su recorrido editó seis discos y dos libros cancioneros, además de presentarse en numerosos escenarios y festivales de todo el país, consolidando un repertorio que combina delicadeza, profundidad y una identidad artística inconfundible.

Quién es Lucy Patané

La apertura de la noche estará a cargo de Lucy Patané, guitarrista, compositora, productora discográfica e intérprete fundamental de la música argentina contemporánea. Su obra transita con naturalidad el rock, la canción y la experimentación sonora, construyendo una propuesta de gran personalidad y una presencia escénica tan intensa como impredecible.

La programación se completará con un DJ Set de Anntonela Andriola, sumando un cierre pensado para extender la experiencia musical más allá del concierto.

La presentación representa una oportunidad para disfrutar en Junín de dos artistas que ocupan un lugar destacado dentro de la música independiente argentina, en una fecha que reunirá por primera vez sus proyectos sobre un mismo escenario.

Instagram: @los.besos