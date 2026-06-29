Julio: Difundieron el cronograma de recolección de residuos voluminosos

Higiene Urbana de Pergamino dio a conocer el cronograma correspondiente al mes de julio del servicio gratuito de recolección de residuos voluminosos, una prestación destinada a facilitar la correcta disposición de este tipo de materiales y contribuir al mantenimiento de una ciudad más limpia, ordenada y saludable.

El operativo se desarrolla de manera programada por zonas, permitiendo que los vecinos puedan desprenderse de objetos en desuso y de residuos que, por sus características o volumen, no son retirados por el servicio habitual de recolección domiciliaria. Entre ellos se encuentran ramas, restos de poda, escombros provenientes de pequeñas refacciones y elementos voluminosos como muebles viejos, colchones, cacharros y otros objetos que suelen acumularse en patios, jardines, terrazas o galpones.

Desde el Municipio recordaron que este servicio forma parte de las acciones permanentes de higiene urbana y resulta fundamental para prevenir la formación de microbasurales, mantener despejados los espacios públicos y favorecer el cuidado ambiental. Asimismo, destacaron la importancia de la colaboración de los vecinos respetando el cronograma establecido y las recomendaciones para la correcta disposición de los residuos.

Durante la primera semana del operativo, entre el lunes 6 y el viernes 10 de julio, el servicio llegará a los barrios Trocha, Villa Progreso, 27 de Noviembre, 25 de Mayo, San Martín, 24 de Septiembre, 9 de Julio, Kennedy, Virgen de Guadalupe, José Hernández y La Rural.

La segunda etapa se desarrollará entre el lunes 13 y el viernes 17 de julio e incluirá los barrios Desiderio de la Fuente, Cruce, La Amalia, General San Martín (Viajantes), Villa Alicia, Newbery, Luar Kayad y el sector del barrio Acevedo comprendido desde Vélez Sarsfield hacia el este.

Posteriormente, entre el lunes 20 y el viernes 24 de julio, las tareas continuarán en los barrios Acevedo, Ameghino, Villa San José, Nuestra Señora de Luján, Santa Inés, Trincavelli, Mercantil, Otero, 82 Viviendas, Champagnat, Martín Illia —desde avenida de Mayo hacia el norte— y en el sector céntrico comprendido entre avenida de Mayo y Alsina.

Finalmente, entre el lunes 27 y el viernes 31 de julio, el operativo abarcará los barrios Malvinas, Santa Julia, Luis Sandrini, Lorenzo Parodi (San Pablo), Cueto, Centenario, Villa Fernández, Mariano Moreno, Manuel Belgrano, Cámara de Comercio, Güemes, Vicente López, 12 de Octubre, Las Lomitas, Aero Club y el sector del Centro comprendido entre avenida de Mayo e Intendente Biscayart.

Gratuito y por la tarde

El servicio de recolección se presta de lunes a viernes en horario vespertino, por lo que se solicita a los vecinos respetar las fechas asignadas para cada zona con el fin de optimizar el recorrido de los equipos municipales y garantizar una prestación eficiente.

En cuanto a la disposición de los materiales, se indicó que los restos verdes y ramas deberán colocarse sobre la vereda embolsados o atados en fardos, procurando que el volumen total no supere un metro cúbico, equivalente aproximadamente a seis bolsas de consorcio. En el caso de los escombros, deberán presentarse en bolsas resistentes de hasta diez kilogramos cada una para facilitar su manipulación.

A tener en cuenta

Respecto de los residuos voluminosos, como muebles en desuso, cacharros u otros elementos de gran tamaño, el Municipio recomendó retirar previamente cualquier objeto que pueda representar un riesgo para el personal encargado de la recolección, evitando la presencia de clavos expuestos, puntas metálicas o bordes cortantes que puedan provocar accidentes durante las tareas.

Asimismo, se aconseja sacar los residuos a la vereda durante el fin de semana previo o en los primeros días de la semana correspondiente al paso del servicio y comunicarse con la línea gratuita 147 para informar la disposición de los materiales. Esta notificación permite una mejor organización de los recorridos y contribuye a brindar una respuesta más rápida y eficiente.

Desde la Municipalidad remarcaron que el compromiso de los vecinos resulta fundamental para mantener limpios los barrios, preservar el ambiente y evitar la generación de basurales a cielo abierto. El cumplimiento del cronograma y de las pautas establecidas permite optimizar los recursos municipales y garantizar que el servicio llegue en tiempo y forma a todos los sectores de la ciudad.