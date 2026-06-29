El perro de guerra del Ejército argentino efectúa tareas de búsqueda y rescate en Venezuela

Por orden del Ministerio de Defensa, bajo la dirección del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, la Armada Argentina desplegó una sección de 24 hombres y mujeres de la Brigada Anfibia de la Infantería de Marina (BRIM), junto con cuatro canes especializados, para integrar la unidad de tarea conjunta e interagencial que brinda asistencia humanitaria en la República Bolivariana de Venezuela, tras los sismos que afectaron a las ciudades de Caracas y La Guaira.

En menos de 24 horas desde que se dispuso la misión, el personal de la Infantería de Marina completó su alistamiento y quedó en condiciones de desplegarse, demostrando la capacidad de respuesta inmediata y el alto grado de preparación de las unidades especializadas de la Armada Argentina para intervenir en operaciones de ayuda humanitaria y asistencia ante catástrofes.

El personal, al mando del Capitán de Fragata Luciano Gordillo, está especializado en búsqueda y rescate de personas en estructuras colapsadas. Los canes pertenecen al grupo K9 y conforman cuatro binomios, uno de ellos integrado por un Agente Civil especializado en adiestramiento. El estado sanitario de los animales es supervisado por el Teniente de Fragata veterinario Martín Núñez Etcheverry.

En el marco de las operaciones desarrolladas desde las primeras horas del sábado en territorio venezolano, los infantes de marina argentinos contribuyeron al hallazgo con vida de dos menores que permanecían atrapados bajo una estructura colapsada.

El rescate fue posible gracias al trabajo de Bart, uno de los perros del contingente argentino, que ingresó por un túnel abierto entre los escombros, marcó presencia positiva y permitió redireccionar la búsqueda y orientar las tareas de excavación hacia el lugar correcto. Tras la exitosa operación, Bart fue reconocido por las autoridades venezolanas presentes en el lugar en agradecimiento por su destacado desempeño.

El primer escalón de militares especializados argentinos continúa trabajando junto a las autoridades locales y equipos internacionales en tareas de búsqueda, asistencia y apoyo a la respuesta humanitaria, con el objetivo de salvar vidas y brindar apoyo a la población afectada por la catástrofe.

Este despliegue forma parte de la asistencia humanitaria anunciada por el Gobierno Nacional, que incluye el envío de personal especializado, equipamiento sanitario, plantas potabilizadoras de agua, carpas, kits de cocina, colchones, camillas y otros elementos de primera necesidad, transportados mediante medios aéreos dispuestos para la misión.

Agrupación Perros de Guerra

Desde hace más de seis décadas, la Agrupación Perros de Guerra del Batallón Seguridad de la Base Naval Puerto Belgrano representa una de las capacidades más singulares de la Armada Argentina. Creada el 2 de febrero de 1965 para reforzar las tareas de seguridad de la principal base naval del país mediante el empleo de perros adiestrados, esta unidad ostenta una distinción histórica única en el país al ser la única de su tipo que participó en un conflicto bélico, tras el despliegue de una fracción de sus binomios durante la Guerra de Malvinas en 1982.

A lo largo de los años, la agrupación evolucionó de acuerdo con las nuevas exigencias operativas, incorporando distintas razas caninas y especializando sus capacidades. Actualmente, el Pastor Belga Malinois constituye la raza predominante gracias a su agilidad, inteligencia, resistencia y facilidad para el adiestramiento, cualidades que lo convierten en uno de los perros de trabajo más versátiles. Junto a ellos también prestan servicio Ovejeros Alemanes, Dogos Argentinos, Pastores Alemanes Sable y Golden Retriever, preparados para cumplir tareas de seguridad, búsqueda y rescate en estructuras colapsadas (K-SAR), así como detección de narcóticos, explosivos y restos humanos.

Detrás de cada uno de estos canes existe un exigente proceso de formación que comienza apenas unos días después de su nacimiento. Mediante técnicas basadas en el refuerzo positivo, el juego y el fortalecimiento del vínculo con el ser humano, los instructores desarrollan las aptitudes físicas y emocionales necesarias para que los animales puedan desempeñarse con seguridad y equilibrio en escenarios de alta exigencia. A partir de los cuatro meses de edad, cada ejemplar inicia un entrenamiento específico de acuerdo con la función que cumplirá durante su vida operativa.

El verdadero corazón de la Agrupación Perros de Guerra es el binomio conformado por el guía y su can. Esa relación, construida sobre la confianza, el conocimiento mutuo y el trabajo cotidiano, permite que ambos actúen como un solo equipo. Mientras el guía aporta criterio, conducción y experiencia, el animal pone al servicio de la misión sus extraordinarias capacidades sensoriales, su velocidad y su instinto. Esta estrecha conexión no solo incrementa la eficacia operativa, sino que también fortalece la confianza del can frente a situaciones complejas o potencialmente estresantes.

Más allá del entrenamiento, la disciplina y las capacidades técnicas, el trabajo de estos binomios refleja un vínculo basado en la lealtad y el respeto mutuo. Esa relación, forjada a través de incontables horas de instrucción y convivencia, constituye uno de los principales valores de una subunidad que continúa siendo un referente dentro de la Armada Argentina por su profesionalismo, su historia y su permanente preparación para cumplir las misiones que le son encomendadas.