La Biblioteca Dr. Joaquín Menéndez propone una semana de historia, cine, lectura y preservación del patrimonio

Las actividades gratuitas en la Biblioteca Dr. Joaquín Menéndez combinan historia local, cine, literatura y preservación del patrimonio documental, abiertas a toda la comunidad.

La Biblioteca Dr. Joaquín Menéndez continúa consolidándose como uno de los principales espacios culturales de la ciudad con una variada agenda de actividades gratuitas destinadas a promover la historia local, el cine, la lectura y la preservación del patrimonio documental.

Las propuestas comenzarán este lunes a las 18:00 en el salón de usos múltiples, donde se desarrollará una charla sobre Pergamino en el marco de las actividades por los 400 años de la ciudad. La exposición estará a cargo de la licenciada y profesora Aida Toscani y del profesor Rafael Restaino, y estará dirigida tanto a estudiantes del ISFDYT Nº 122 como al público en general interesado en conocer más sobre la historia local.

El martes, la actividad se trasladará a la Hemeroteca de la institución. Entre las 14:00 y las 19:00, el equipo de voluntarios llevará adelante las tareas de selección, catalogación y conservación del fondo documental, un trabajo silencioso pero fundamental para resguardar la memoria histórica de Pergamino y ponerla a disposición de investigadores y vecinos.

La Biblioteca Dr. Joaquín Menéndez "es un espacio vivo" La programación continuará el miércoles a las 19:00 con una nueva edición del ciclo Veladas de Cine. En esta oportunidad se proyectará Trois Couleurs: Bleu (Tres colores: Azul), la reconocida película de 1993 dirigida por Krzysztof Kieslowski, con una duración de 98 minutos. Como es habitual, la función culminará con un espacio de intercambio y debate entre los asistentes.

Finalmente, el viernes, de 18:00 a 20:00, se realizará un nuevo encuentro de El Club de Lectores, un ámbito pensado para compartir tertulias literarias, recomendaciones de libros, nuevas lecturas y conversaciones entre quienes disfrutan de la literatura. Desde la institución invitan a toda la comunidad a participar de las distintas propuestas y remarcan el espíritu que guía cada una de ellas: "La Biblioteca es un espacio vivo, donde siempre hay algo para descubrir, crear y disfrutar; sumate y vení a ser parte".

Compartí esta nota en redes sociales:





