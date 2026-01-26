Un sujeto en situación de calle, que habitualmente pide en el medio de la ruta, fue atropellado por un camión

El sujeto en situación de calle se encontraría en el medio de ambos carriles de la ruta 8 cuando lo atropelló el camión que circulaba por la traza nacional en la noche de este domingo.

Un grave siniestro vial ocurrió en la noche del domingo sobre la Ruta Nacional 8, a la altura de la intersección con avenida Pellegrini, en Pergamino , donde un camión atropelló a un hombre en situación de calle que se encontraba pidiendo colaboración en la calzada. La víctima sufrió lesiones graves y debió ser hospitalizada de urgencia.

El hecho se registró alrededor de las 20:50, en uno de los sectores de mayor circulación vehicular de la ruta 8, específicamente en el cruce semaforizado con las avenidas Pellegrini y Jauretche, un punto donde habitualmente se observa a personas solicitando ayuda económica a los conductores de vehículos que transitan.

Según información oficial suministrada por fuentes policiales, la víctima fue identificada como Delfín Garro, un hombre en situación de calle, domiciliado en Pergamino, quien al momento del accidente se encontraba sobre la traza nacional pidiendo colaboración a los conductores que aguardaban el cambio de semáforo.

Por causas que aún son materia de investigación, Garro fue embestido por un camión Mercedes Benz Axor, que circulaba por la Ruta Nacional 8 en sentido Colón–Pergamino. El vehículo era conducido por Oscar Andrini, de 44 años, domiciliado en Bigand, provincia de Santa Fe, quien resultó ileso.

Como consecuencia del impacto, el peatón sufrió lesiones de carácter grave, entre ellas una fractura en uno de sus miembros inferiores, y quedó tendido sobre la calzada. Personal del SAME acudió rápidamente al lugar y trasladó al herido, inconsciente, al Hospital Interzonal General de Agudos San José de Pergamino, donde quedó internado bajo observación médica.

El camión involucrado arrastraba un acoplado marca Bonano, sin carga, y tras el siniestro la ruta permaneció parcialmente obstruida en la mano descendente, lo que obligó a implementar un operativo de balizamiento preventivo para ordenar el tránsito y evitar nuevos incidentes.

En el lugar trabajó personal del Destacamento de Seguridad Vial Pergamino, dependiente del Departamento Zona Vial VIII Junín, junto a efectivos de la Comisaría Segunda de Pergamino, que quedó a cargo de las actuaciones judiciales. También se aguardó el arribo de Policía Científica, que realizó las pericias correspondientes para establecer la mecánica del accidente.

La causa fue caratulada como “lesiones culposas” y quedó bajo la órbita del Departamento Judicial Pergamino, mientras se continúan recabando testimonios y elementos probatorios para determinar responsabilidades.

El episodio vuelve a poner en foco la peligrosidad de la circulación peatonal sobre rutas nacionales, especialmente en sectores urbanos y semaforizados, donde la combinación de tránsito pesado, velocidad y presencia de personas en situación de vulnerabilidad incrementa el riesgo de siniestros viales de gravedad.