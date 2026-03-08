domingo 08 de marzo de 2026
    • Un ladrón, detenido por cinco robos, afronta un complejo proceso penal

    Un ladrón fue detenido cuando intentaba ingresar a robar en una vivienda del Centro. Tras su arresto surgieron órdenes de captura que lo vinculan con al menos cinco robos.

    La Opinión OnLine | Alfonso Godoy
    Por Alfonso Godoy
    8 de marzo de 2026 - 07:05
    El ladrón cayó aprehendido intentando robar en una casa de la zona céntrica.

    El ladrón cayó aprehendido intentando robar en una casa de la zona céntrica.

    LA OPINION

    Un ladrón de 23 años quedó detenido esta semana y enfrenta un complejo proceso penal al ser vinculado con al menos cinco episodios delictivos ocurridos en distintos puntos de la ciudad durante los últimos meses. Las investigaciones están a cargo de las fiscalías 2 y 8 del Departamento Judicial Pergamino, que analizan la posibilidad de unificar las causas y avanzar hacia un juicio que determine su responsabilidad en los hechos.

    La detención se produjo el miércoles de esta última semana en el Centro, cuando personal de Patrulla Urbana intervino ante el llamado de un vecino que observó movimientos sospechosos en una vivienda de la cuadra del 1200 de calle 11 de Septiembre. El frentista alertó a las autoridades al advertir que un desconocido había roto una ventana desde el patio con aparentes intenciones de ingresar al inmueble.

    Ladrón detenido en flagrante delito

    Cuando los efectivos policiales llegaron al lugar lograron aprehender al individuo en flagrante delito. En ese momento se constató que sobre el sujeto pesaban diversas órdenes de captura emitidas en el marco de investigaciones por robos ocurridos semanas antes en distintos puntos de Pergamino.

    Las causas más graves están a cargo del fiscal Germán Guidi, titular de la Fiscalía 2, quien lo considera presunto autor de dos robos en comercios y de un asalto a un chofer de remís.

    El primero de los hechos investigados ocurrió durante la madrugada del viernes 23 de enero en el taller de aire acondicionado automotriz “Auto Clima”, ubicado en la esquina de avenida Venini y Catamarca. De acuerdo con la reconstrucción de los investigadores, el hampón rompió la vidriera del local con un objeto contundente, aparentemente un escombro, y logró ingresar al interior del comercio.

    En ese episodio sustrajo una motocicleta Keller 110 centímetros cúbicos de color azul que se encontraba en el lugar y escapó conduciendo el rodado por calle Catamarca.

    La investigación sostiene que ese mismo vehículo fue utilizado al día siguiente para cometer otro robo, esta vez en el comercio “Promo Fiesta”, situado sobre avenida Hipólito Yrigoyen al 1000.

    Las filmaciones de cámaras de seguridad permitieron establecer que el individuo llegó al lugar acompañado por otro sujeto que aún no ha sido identificado. Según la reconstrucción de los hechos, el cómplice ingresó primero al local y forcejeó con la empleada del comercio para inmovilizarla, mientras el ahora detenido se dirigía a la caja registradora.

    Del lugar sustrajeron una caja de cartón identificada con la inscripción “plata del agua”, que contenía dinero en efectivo, además de otros montos sueltos que se encontraban en la caja. En total, los delincuentes escaparon con aproximadamente 30 mil pesos antes de huir en dirección al sector del arroyo.

    Entre esos dos episodios se produjo el hecho más grave que se investiga en la Fiscalía 2. Se trata de un asalto a un chofer de remís ocurrido también el sábado 24 de enero al mediodía.

    Según la denuncia, el sujeto solicitó un viaje desde el complejo habitacional conocido como 512 Viviendas. Una vez iniciado el recorrido, amenazó al conductor con un objeto punzante que apoyó en su cuello para exigirle la entrega del dinero que llevaba.

    La víctima fue despojada de aproximadamente 45 mil pesos antes de que el agresor descendiera del vehículo y escapara. Por este episodio la causa fue calificada judicialmente como robo agravado por el uso de arma.

    La identificación del sospechoso fue posible a partir de un minucioso análisis de cámaras de seguridad públicas y privadas realizado por personal del Gabinete Táctico Operativo. Los investigadores lograron reconstruir los recorridos del acusado mediante distintos registros fílmicos captados en la vía pública.

    En una de las secuencias se lo observa caminando sin capucha y con el rostro descubierto, lo que permitió reconocer sus rasgos físicos. Posteriormente, las imágenes fueron comparadas con fotografías de registros oficiales del Ministerio Público y de la Oficina Técnica de Identificación de Personas, confirmándose la coincidencia de las características fisonómicas.

    Además, los investigadores advirtieron que en distintos episodios utilizaba la misma vestimenta: un buzo azul con capucha, pantalón negro y zapatillas negras con suela blanca. En algunas imágenes también se lo observa usando guantes blancos, lo que constituyó otro elemento de coincidencia en los distintos hechos analizados.

    En paralelo, la Fiscalía 8, a cargo del fiscal Francisco Furnari, investiga otro episodio ocurrido en la madrugada del mismo miércoles en que el individuo fue detenido. Se trata del robo de equipamiento en el complejo de fútbol cinco “Play Fútbol”, ubicado sobre avenida de Mayo entre Colón y Monteagudo.

    Las cámaras de seguridad del establecimiento registraron a un sujeto que vestía la misma indumentaria que el ladrón llevaba puesta horas más tarde cuando fue aprehendido tras intentar ingresar a una vivienda del barrio Centro.

    Otro elemento relevante en la investigación es la vinculación del imputado con el complejo habitacional denominado Virgen de Guadalupe, conocido popularmente como 512 Viviendas, ubicado en el extremo del barrio José Hernández.

    Según la reconstrucción policial, el individuo frecuentaba ese sector de la ciudad y lo utilizaba como zona de refugio y punto de partida para desplazarse hacia distintos lugares donde se cometieron los robos.

    Las tareas de investigación también permitieron establecer que la motocicleta sustraída en el primer hecho habría permanecido guardada en una vivienda de ese barrio. Además, las cámaras de seguridad mostraron que en los distintos episodios el sujeto escapaba siempre en dirección a ese sector.

    En función de estos elementos, la fiscalía solicitó diversos allanamientos en diferentes tiras del complejo habitacional con el objetivo de localizar al imputado y recuperar los elementos robados. Sin embargo, durante varias semanas el sospechoso logró eludir a los investigadores cambiando constantemente de lugar donde ocultarse.

    Su captura finalmente se produjo cuando fue sorprendido intentando ingresar a una vivienda en pleno barrio Centro, lo que permitió concretar su aprehensión y activar las órdenes de detención pendientes.

    Ahora los fiscales analizan el avance de las distintas investigaciones y la eventual acumulación de las causas en un mismo expediente judicial que podría ser elevado a juicio en los próximos meses, desde la órbita de la Fiscalía 2 de Guidi, quien tiene los casos en el que le imputan los delitos más graves. Allí se evaluará la responsabilidad penal del individuo en los cinco hechos delictivos que se le atribuyen.

