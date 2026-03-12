Allanaron a ladrón por robar en la Terminal y hallaron evidencia que lo incrimina en el robo a una Escuela

Al ladrón, sospechado de robar en la Terminal, le secuestraron ropa que lo incrimina en el robo a la Escuela 5.

Un ladrón de 21 años fue detenido por la Policía acusado de participar en el robo con escalamiento a una cafetería ubicada en la Terminal de Ómnibus de Pergamino , hecho cometido junto a un menor de 14 años. El episodio ocurrió durante la madrugada del jueves de la semana pasada y la investigación permitió identificar a los sospechosos tras una serie de tareas investigativas.

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La denuncia fue radicada por una comerciante de 49 años, propietaria de la cafetería “Plataforma 10” ubicada en el interior de la Terminal de Ómnibus de Pergamino, sobre calle Vela al 900.

Según relató la comerciante ante la Policía, al arribar al local alrededor de las 4:00 de la madrugada constató que personas desconocidas habían ingresado al comercio tras acceder por el techo del edificio.

Los delincuentes forzaron la estructura superior del local y descendieron al interior del establecimiento, donde sustrajeron mercadería variada, cuchillas de cocina utilizadas en el negocio gastronómico y dinero en efectivo, cuyo monto no pudo ser precisado en el momento de la denuncia.

Barreta de hierro secuestrada en el allanamiento que terminó con la detención del sospechoso de 21 años.

Tras tomar conocimiento del hecho, intervino la Fiscalía N° 2 del Departamento Judicial Pergamino, a cargo del fiscal Germán Guidi, quien dispuso iniciar una causa penal por robo agravado por escalamiento. En paralelo, personal de Policía Científica realizó pericias en el lugar con el objetivo de relevar rastros y elementos que permitieran orientar la investigación.

A partir de esas primeras diligencias, efectivos de la brigada motorizada de la Policía Local (UPPL) iniciaron tareas investigativas que incluyeron el análisis de indicios y la recolección de información que permitió avanzar en la identificación de los sospechosos.

Como resultado de esas averiguaciones durante la jornada de este miércoles los uniformados de la brigada motorizada UPPL solicitaron una orden de allanamiento y detención que fue otorgada por la Justicia.

IBARRA DANIEL VALENTÍN detenido robo cafeteria terminal pergamino 003 Zapatillas que incriminan al sospechoso del robo. LA OPINION

El procedimiento se llevó a cabo alrededor de las 20:00 en un domicilio ubicado sobre calle Blas Parera, entre Roldán y Rafael Obligado, donde los efectivos policiales lograron detener a un sujeto de 21 años acusado de participar en el robo a la cafetería de la Terminal de Ómnibus de Pergamino.

IBARRA DANIEL VALENTÍN detenido robo cafeteria terminal pergamino 004 Indumentaria secuestrada en el allanamiento. LA OPINION

En el mismo operativo también fue demorado un menor de 14 años, quien es inimputable para la Ley Penal, pero a pesar de su corta edad sería el presunto cómplice en el mismo hecho delictivo.

Durante el allanamiento los policías secuestraron parte de la vestimenta que habría sido utilizada por el detenido en otro episodio delictivo investigado en la ciudad: el robo ocurrido el 27 de febrero en la Escuela Primaria N° 5, ubicada en calle Schumacher al 1500, frente al complejo habitacional “Virgen de Guadalupe”.

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Ese hallazgo permitió vincular al sospechoso con aquella investigación paralela que también se encuentra en curso en la Justicia local.

El detenido fue trasladado a dependencias policiales, donde quedó a disposición de la Fiscalía interviniente, mientras que el adolescente fue puesto a disposición del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil para determinar las medidas judiciales correspondientes.

La investigación continúa con el objetivo de recuperar los elementos sustraídos en el robo a la cafetería de la Terminal de Ómnibus de Pergamino y esclarecer completamente la participación de los involucrados en el hecho.