domingo 08 de marzo de 2026
    • Lanzan "Reparar", un programa para las mujeres en conflicto con la ley

    Mediante talleres grupales para mujeres, la Defensoría Pública busca promover la revinculación social y fortalecer relaciones parentales con enfoque de género.

    La Opinión OnLine | Alfonso Godoy
    Por Alfonso Godoy
    8 de marzo de 2026 - 07:10
    talleres-reparar

    La Defensoría Pública de nuestra ciudad anunció la puesta en funcionamiento de un espacio inédito en la región: el programa REPARAR (Reparación de vínculos y Acompañamiento de Mujeres en conflicto con la ley)

    La iniciativa, que comenzará a funcionar este lunes 9 de marzo, propone un abordaje superador que trasciende el mero asesoramiento técnico-jurídico para enfocarse en la realidad vital de las mujeres involucradas en procesos judiciales

    El proyecto fue impulsado por la perito psicóloga María Villanueva y la perito trabajadora social Laura D´onofrio, ambas integrantes del equipo interdisciplinario de la Defensoría

    Según explicaron las profesionales, la necesidad de un espacio de estas características fue detectada en el marco de la Mesa Local contra la Violencia por Razones de Género y Diversidad Sexual, al advertir que no existía en la ciudad un marco institucional que ofreciera atención específica para mujeres en situación de conflicto con la ley

    Una respuesta integral

    Desde la Defensoría Pública señalaron que la gran mayoría de las mujeres que hoy requieren su intervención han sido víctimas de violencia o han padecido situaciones de extrema vulnerabilidad previas a los hechos por los cuales son procesadas

    Por ello, el programa sostiene que "el asesoramiento técnico es una foto, pero no explica todo el conflicto"

    "Para soluciones justas es imprescindible entender el contexto relacional y la historia vital de las protagonistas", destaca la resolución, firmada por el Defensor General Pablo Santamarina, que crea el programa, subrayando que una respuesta meramente judicial, sin este análisis, no resulta proporcional ni adecuada

    Objetivos y funcionamiento

    El espacio REPARAR se desarrollará mediante talleres grupales donde se trabajará en: la reflexión y desnaturalización de conductas violentas; el fortalecimiento de las funciones y responsabilidades parentales; la reducción de la reincidencia en el conflicto con la ley y la provisión de herramientas para una efectiva revinculación social

    El programa tendrá una duración inicial de un año, con un seguimiento constante y tres informes anuales que permitirán evaluar sus efectos y su posible prórroga en el futuro

    Con esta medida, la Defensoría busca promover la paz social y el equilibrio de los intereses de todas las partes involucradas, brindando una respuesta más comprometida con la realidad social de Pergamino y Colón.

    Talleres para mujeres

    Los talleres están destinados específicamente a mujeres en conflicto con la ley, sin importar el fuero (penal, civil, etc.) en el que se encuentre su causa judicial

    El programa se enfoca en aquellas mujeres que requieren actualmente la intervención y el asesoramiento de la Defensoría Pública

    Se tendrá en cuenta el contexto de las participantes, priorizando a aquellas que han sido víctimas de violencia o que han atravesado situaciones de vulnerabilidad extrema previas a los hechos que originaron su conflicto legal

    La resolución del defensor General Santamarina establece que la "Metodología de Intervención y los Criterios de Selección y Admisión" deben ajustarse estrictamente a lo detallado en los puntos 2 y 3 de la propuesta original elaborada por las profesionales a cargo

    La aplicación de estos criterios y la selección final están bajo la responsabilidad de las peritos del equipo interdisciplinario, la psicóloga María Villanueva y la trabajadora social Laura D´onofrio.

    El espíritu de la selección busca identificar a mujeres cuya historia vital y contexto relacional requieran una respuesta integral más allá del asesoramiento jurídico tradicional.

    Mesa local

    La Mesa Local contra la Violencia por Razones de Género y Diversidad Sexual cumple un rol fundamental como el espacio donde se originó la necesidad de crear el programa REPARAR

    Según los puntos clave de la resolución su papel se define de la siguiente manera: detección de la vacancia institucional: Fue en el marco de los debates de esta Mesa donde las profesionales advirtieron que no existía en la ciudad un marco institucional que ofreciera atención específica para mujeres en conflicto con la ley.

    La Defensoría Pública forma parte activa de esta Mesa, lo que permitió que la inquietud surgida en ese ámbito se transformara en una propuesta concreta dentro de la institución

    Esta Mesa se encuentra bajo la coordinación de la Dirección de la Mujer y la Familia de la Municipalidad de Pergamino

    La Mesa Local funcionó como el diagnóstico preventivo y social que justificó la implementación de los talleres, al identificar que las respuestas judiciales tradicionales no eran suficientes para abordar la complejidad de las situaciones que atraviesan estas mujeres.

    Contra la reincidencia

    El programa REPARAR busca impactar positivamente en la reducción de la reincidencia en el conflicto con la ley a través de un abordaje integral que va más allá del asesoramiento jurídico tradicional.

    El espacio brinda a las mujeres la posibilidad de reflexionar sobre sus conductas y desnaturalizar la respuesta violenta que pudo haber motivado la intervención judicial

    Se trabaja en brindar herramientas para fortalecer las funciones y responsabilidades parentales, entendiendo que la mejora en el entorno familiar y relacional es clave para evitar nuevos conflictos legales

    El objetivo primordial es facilitar una pronta y efectiva revinculación social de las participantes, ofreciendo una respuesta que sea proporcional, racional y adecuada a su historia vital

    Al reconocer que la mayoría de estas mujeres han sido víctimas de violencia o situaciones de vulnerabilidad previas, el programa busca tratar las causas de fondo del conflicto ("la película") y no solo el hecho puntual por el cual se las procesa ("la foto")

    Para medir este impacto, las responsables del programa deberán presentar tres informes anuales (en julio, noviembre y marzo) donde detallarán el desenvolvimiento del proyecto y los efectos observados, lo cual servirá de base para decidir su prórroga en el futuro.

