DONMARIO en Expoagro 2026: la nueva genética que busca blindar la soja frente a los desafíos productivos

En un contexto agrícola cada vez más exigente, donde la variabilidad climática y la presión de malezas obligan a afinar al máximo las decisiones productivas, la genética vuelve a posicionarse como uno de los principales aliados del productor. Esa fue precisamente una de las conclusiones que dejó el paso de DONMARIO , la marca insignia de GDM, por Expoagro 2026, la megamuestra agroindustrial que se desarrolla en el predio ferial y autódromo de San Nicolás.

Con un plot especialmente diseñado para exhibir los últimos avances en soja y trigo, la compañía presentó cinco nuevas variedades de soja, además de mostrar innovaciones en manejo, trazabilidad de semillas y experiencias tecnológicas inmersivas pensadas para acercar el conocimiento al productor de una manera diferente.

La apuesta es clara: aportar genética de última generación y herramientas de manejo que permitan enfrentar campañas cada vez más desafiantes y, al mismo tiempo, sostener o elevar los niveles de productividad.

Como líder del mercado de soja, DONMARIO volvió a poner el foco en el cultivo insignia del país. Durante la muestra presentó cinco lanzamientos que buscan reforzar el recambio varietal y ampliar el portafolio disponible para diferentes ambientes productivos.

La marca destacó que el desarrollo de nuevas variedades es clave para que los productores puedan seguir mejorando la productividad y adaptarse a escenarios cada vez más cambiantes. Con materiales que cubren todos los grupos de madurez y las principales biotecnologías disponibles, la propuesta apunta a brindar soluciones específicas para cada región agrícola.

Entre los materiales que ya vienen mostrando resultados sobresalientes en redes de ensayos, uno de los que volvió a destacarse fue DM 46E25 SE, que continúa posicionándose como una referencia por su desempeño productivo en distintos ambientes.

En cuanto a los lanzamientos, para la Zona Núcleo la empresa presentó DM 38E26 (Enlist + STS), una variedad que combina tecnologías de control de malezas muy demandadas por los productores. La propuesta se complementa con DM 40R26 STS y DM 49R26 STS, materiales de ciclos corto y medio que se distinguen por su sanidad y potencial de rendimiento.

A su vez, la compañía también presentó soluciones pensadas para los ambientes más complejos del centro y norte del país, con variedades como DM 67K67 SC y DM 64R64, adaptadas a condiciones productivas más desafiantes.

Manejo agronómico: la otra mitad del rendimiento

Los especialistas de la marca remarcaron que el potencial de la genética moderna sólo puede expresarse plenamente cuando se acompaña de un manejo agronómico preciso.

En ese sentido, subrayaron que reducir la brecha entre el rendimiento potencial y el rendimiento real depende en gran medida de decisiones de manejo como la densidad de siembra, la nutrición del cultivo, la elección de fungicidas y la fecha de implantación.

“Hoy no alcanza sólo con tener la mejor genética; también es fundamental saber cómo manejarla correctamente en cada ambiente y en cada campaña”, señalaron desde el equipo técnico durante las presentaciones realizadas en el stand.

Tecnología para vivir el cultivo desde adentro

Uno de los atractivos que más llamó la atención de los visitantes fue la sala inmersiva dedicada al cultivo de trigo, una propuesta tecnológica que permitió recrear virtualmente el interior de un lote.

La experiencia buscó sortear una limitación habitual de las exposiciones agrícolas: la imposibilidad de mostrar el cultivo en pie fuera de su época de desarrollo. A través de esta tecnología, los productores pudieron recorrer virtualmente el cultivo y conocer en profundidad la propuesta genética de la marca en trigo.

Trazabilidad y propiedad intelectual

El stand también incluyó una estación dedicada a calidad y trazabilidad de semillas, donde se presentó un sistema que permite seguir el recorrido de cada lote desde su producción hasta la siembra.

A través de un código QR disponible en la bolsa de semillas, los productores pueden acceder a información técnica sobre la variedad, recomendaciones de manejo, datos sobre la calidad de la semilla e incluso conocer detalles del multiplicador que produjo ese material.

La herramienta también permite realizar evaluaciones de producto o registrar reclamos de calidad, los cuales son gestionados directamente por el equipo técnico de la compañía.

En este marco también tuvo protagonismo el sistema Sembrá Evolución, el modelo que promueve el reconocimiento de la propiedad intelectual en semillas y que ya cuenta con más de 26.000 productores adheridos, con una proyección cercana a cinco millones de hectáreas.

Cuatro décadas acompañando al productor

Con más de 40 años de trayectoria, DONMARIO se consolidó como una de las marcas líderes en el mejoramiento genético de soja y trigo. Presente en los principales países productores de soja, la compañía continúa apostando al desarrollo de nuevas variedades que combinen genética, tecnología y manejo para maximizar el rendimiento en cada ambiente productivo.

En Expoagro 2026, la marca volvió a convertir su espacio en un punto de encuentro entre productores, asesores y especialistas, reafirmando el papel de la innovación genética como uno de los pilares para el futuro del agro argentino.