Trabajador que cayó desde un techo en Villa Ramallo continúa internado en el hospital Gomendio

Un hombre de 28 años resultó herido este martes tras protagonizar un accidente laboral mientras realizaba tareas de mantenimiento en una empresa ubicada en Villa Ramallo.

Un trabajador de 28 años permanece internado en el Hospital José María Gomendio de Ramallo luego de sufrir un grave accidente laboral mientras realizaba tareas de mantenimiento en una empresa de Villa Ramallo . El hombre cayó desde varios metros de altura tras ceder una chapa del techo sobre la que se desplazaba.

El hecho ocurrió en un establecimiento de razón social Alimentos Premium, ubicado en la intersección de las calles Dusso y Barberis, en Villa Ramallo. Según informaron fuentes policiales, la situación fue advertida a partir de un llamado telefónico a la Estación de Policía Comunal Ramallo Segunda que alertó sobre un accidente dentro del predio de la firma.

Al llegar al lugar, los efectivos tomaron conocimiento de que un hombre había sufrido una caída mientras realizaba trabajos sobre el techo del edificio. De acuerdo con los primeros datos recabados, el trabajador no pertenece a la planta permanente de la empresa, sino que había sido subcontratado para llevar adelante tareas de mantenimiento.

Las primeras averiguaciones indican que el hombre se encontraba desplazándose sobre la superficie del techo cuando pisó una chapa plástica que no soportó su peso y terminó cediendo. Como consecuencia, el trabajador cayó al vacío desde una altura aproximada de ocho metros e impactó contra el suelo.

Tras el accidente, quienes se encontraban en el lugar dieron aviso inmediato a los servicios de emergencia. Una ambulancia acudió rápidamente al establecimiento y trasladó al herido al Hospital José María Gomendio, donde ingresó con fuertes dolores en la zona de la cadera y la espalda.

Diagnóstico médico y evolución del trabajador

En el centro de salud, el paciente fue sometido a distintos estudios médicos para determinar la gravedad de las lesiones sufridas durante la caída. Según informaron fuentes médicas, los resultados permitieron constatar que presenta una fractura en la vértebra lumbar L2.

A pesar de la potencial gravedad de este tipo de lesiones, el trabajador se encuentra estable y permanece internado bajo observación médica. Los profesionales dispusieron además una interconsulta con un especialista en neurocirugía para evaluar el cuadro y determinar el tratamiento más adecuado.

De acuerdo con la evaluación inicial, la fractura no requeriría una intervención quirúrgica de urgencia. Sin embargo, los médicos indicaron que será necesario monitorear la evolución del paciente durante las próximas horas y días para definir los pasos a seguir y evaluar si resulta necesaria una eventual derivación a un centro de mayor complejidad.

En paralelo, las autoridades policiales iniciaron las actuaciones correspondientes para esclarecer las circunstancias del accidente. La causa fue caratulada como “Lesiones por accidente” y quedó bajo la órbita de la Ayudantía Fiscal de Ramallo.