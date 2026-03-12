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    • Nuevo robo de cables dejó otra vez sin luz al barrio Aeroclub y zonas cercanas de la ruta 8

    A una semana de un robo similar, volvieron a sustraer cables del tendido eléctrico sobre la ruta 8. El barrio Aeroclub quedó nuevamente sin servicio.

    La Opinión OnLine | Alfonso Godoy
    Por Alfonso Godoy
    12 de marzo de 2026 - 12:04
    Los operarios de varias cuadrillas de la Cooperativa Eléctrica volvieron a reparar y reponer las líneas de tendido eléctrico que nuevamente robaron en la ruta 8 y dejaron al barrio Aeroclub sin servicio eléctrico.

    Los operarios de varias cuadrillas de la Cooperativa Eléctrica volvieron a reparar y reponer las líneas de tendido eléctrico que nuevamente robaron en la ruta 8 y dejaron al barrio Aeroclub sin servicio eléctrico.

    LA OPINION
    Los operarios de varias cuadrillas de la Cooperativa Eléctrica volvieron a reparar y reponer las líneas de tendido eléctrico que nuevamente robaron en la ruta 8 y dejaron al barrio Aeroclub sin servicio eléctrico.

    Los operarios de varias cuadrillas de la Cooperativa Eléctrica volvieron a reparar y reponer las líneas de tendido eléctrico que nuevamente robaron en la ruta 8 y dejaron al barrio Aeroclub sin servicio eléctrico.

    LA OPINION
    Los operarios de varias cuadrillas de la Cooperativa Eléctrica volvieron a reparar y reponer las líneas de tendido eléctrico que nuevamente robaron en la ruta 8 y dejaron al barrio Aeroclub sin servicio eléctrico.

    Los operarios de varias cuadrillas de la Cooperativa Eléctrica volvieron a reparar y reponer las líneas de tendido eléctrico que nuevamente robaron en la ruta 8 y dejaron al barrio Aeroclub sin servicio eléctrico.

    LA OPINION
    Los operarios de varias cuadrillas de la Cooperativa Eléctrica volvieron a reparar y reponer las líneas de tendido eléctrico que nuevamente robaron en la ruta 8 y dejaron al barrio Aeroclub sin servicio eléctrico.

    Los operarios de varias cuadrillas de la Cooperativa Eléctrica volvieron a reparar y reponer las líneas de tendido eléctrico que nuevamente robaron en la ruta 8 y dejaron al barrio Aeroclub sin servicio eléctrico.

    LA OPINION

    Por segunda vez en menos de una semana, vecinos del barrio Aeroclub sufrieron un prolongado corte de energía eléctrica a raíz del robo de cables del tendido de media tensión sobre la ruta nacional 8. El hecho ocurrió durante la madrugada de este jueves y obligó a la intervención de cuadrillas de la Cooperativa Eléctrica.

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    Los habitantes del barrio Aeroclub volvieron a padecer en la madrugada de este jueves un extenso corte de energía eléctrica provocado por el robo de cables del tendido de media tensión ubicado sobre la ruta nacional 8, en el tramo comprendido entre el acceso al sector del Aeroclub y las inmediaciones de la vía férrea.

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    El episodio se registró alrededor de las 2:00 de la madrugada, cuando delincuentes sustrajeron nuevamente parte del cableado eléctrico, lo que provocó la interrupción del suministro en distintos domicilios de ese sector de la ciudad. El hecho generó malestar entre los vecinos, que en pocos días volvieron a enfrentarse al mismo problema.

    Sin servicio

    Se trata del segundo episodio de estas características ocurrido en menos de una semana. El antecedente inmediato se había registrado durante la madrugada del jueves 5 de marzo, cuando delincuentes robaron aproximadamente 500 metros de cables del tendido de media tensión en ese mismo corredor de la ruta 8. Aquella vez, el corte de electricidad se extendió desde la una de la madrugada hasta las primeras horas de la mañana, cuando operarios de la Cooperativa Eléctrica de Pergamino lograron restablecer el servicio tras reponer las líneas sustraídas.

    En el episodio de este jueves, nuevamente cuadrillas de la Cooperativa Eléctrica, prestataria del servicio, debieron desplazarse hasta el lugar para iniciar los trabajos de reparación. Durante la mañana se observaron varias camionetas y personal técnico trabajando en la zona, particularmente en el sector cercano a los silos de la empresa ACA, donde se concentraban las tareas para restituir el suministro eléctrico.

    Preocupación en el barrio Aeroclub

    Vecinos del barrio Aeroclub expresaron su preocupación por la reiteración de este tipo de delitos, que no solo provocan extensos cortes de energía sino que además generan costos importantes para el sistema eléctrico local. El robo de cables es una problemática que se ha repetido en distintos puntos del país y que suele estar vinculada al valor del cobre en el mercado informal.

    En este caso, el perjuicio no se limita únicamente a la interrupción del servicio durante varias horas, sino también al impacto económico que implica la reposición del material robado y la movilización de personal y recursos para reparar las líneas dañadas.

    Los residentes del sector señalaron que en el hecho anterior el suministro recién pudo restablecerse cerca de las 17:00, por lo que temían que la situación volviera a repetirse con una jornada prácticamente completa sin electricidad en los hogares.

    Ante esta reiteración de robos en un mismo sector y en un lapso tan corto de tiempo, los vecinos reclaman mayores medidas de prevención y control para evitar que estos hechos se repitan y continúen afectando a una amplia zona de la ciudad.

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