domingo 08 de marzo de 2026
    • Un patrullero volcó en la ruta 32 en El Socorro: el policía resultó herido y fue trasladado al Hospital

    Un patrullero de la Policía bonaerense despistó y volcó en la ruta 32 a la altura de El Socorro. El conductor fue asistido por Same y derivado al Hospital.

    La Opinión OnLine | Alfonso Godoy
    Por Alfonso Godoy
    8 de marzo de 2026 - 11:41
    El móvil policial volcó al salir despistado de la ruta provincial 32 cerca de El Socorro en la mañana de este domingo.

    El móvil policial volcó al salir despistado de la ruta provincial 32 cerca de El Socorro en la mañana de este domingo.

    El móvil policial volcó al salir despistado de la ruta provincial 32 cerca de El Socorro en la mañana de este domingo.

    El móvil policial volcó al salir despistado de la ruta provincial 32 cerca de El Socorro en la mañana de este domingo.

    Un patrullero de la Policía bonaerense protagonizó un violento despiste y vuelco en la ruta provincial 32, entre Pergamino y la localidad de El Socorro, durante la mañana de este domingo. El efectivo que conducía el vehículo logró salir por sus propios medios y fue trasladado al Hospital San José por una ambulancia del Same.

    El móvil policial despistó fuera de control

    El incidente vial ocurrió mientras el móvil policial circulaba por la traza que conecta Pergamino con El Socorro. Por causas que se procuran establecer, el conductor perdió el control del vehículo oficial, que salió despistado de la calzada y comenzó a dar tumbos hasta terminar dentro de un lote de cultivo agrícola ubicado a varios metros de la ruta.

    De acuerdo con los primeros datos relevados en el lugar, el patrullero dio al menos tres vuelcos durante el siniestro. En su trayectoria descontrolada el vehículo incluso se cruzó de carril y terminó detenido sobre el sector opuesto al sentido en el que circulaba, orientado en dirección contraria y dentro del campo sembrado lindero a la ruta provincial.

    El conductor del móvil policial fue identificado como Mauricio Ancinas, un oficial de 30 años que presta servicios en el Destacamento Policial de El Socorro. A pesar de la violencia del vuelco, el efectivo logró salir por sus propios medios del interior del patrullero siniestrado.

    Minutos después arribó al lugar una ambulancia del Same, cuyos integrantes le brindaron asistencia médica inicial en el lugar del accidente. Posteriormente decidieron trasladarlo al Hospital San José de Pergamino para realizar estudios y una evaluación más completa de su estado de salud.

    En el operativo de asistencia también participaron los Bomberos Voluntarios de la localidad de El Socorro, quienes colaboraron en las tareas de prevención y en el resguardo de la escena del siniestro mientras se desarrollaba la intervención sanitaria.

    El patrullero quedó detenido a varios metros de la cinta asfáltica, dentro del lote agrícola, con visibles daños estructurales producto de los tumbos. La posición final del vehículo evidenciaba la violencia de la maniobra y la pérdida total de control que sufrió durante el despiste.

    Llamado de atención sobre las exigencias laborales a los policías

    El episodio volvió a poner en evidencia las exigencias operativas que afrontan los efectivos policiales que cumplen servicios en las localidades rurales del partido. Según trascendió, el oficial que conducía el móvil realiza patrullajes frecuentes entre Pergamino y El Socorro, especialmente durante los turnos que abarcan la noche del sábado, la madrugada y las primeras horas del domingo.

    En ese contexto, una de las hipótesis que se analizan es que el cansancio acumulado tras varias horas de servicio pueda haber incidido en el incidente vial. No se descarta que el conductor haya sufrido una distracción o incluso un breve dormitar al volante, lo que habría provocado la pérdida de control del patrullero y su posterior despiste.

    De todos modos, las circunstancias del siniestro vial serán materia de las actuaciones correspondientes para establecer con precisión qué ocurrió en el momento en que el vehículo policial abandonó la calzada de la ruta provincial 32.

    El tránsito en el sector no sufrió interrupciones prolongadas, aunque la presencia de los equipos de emergencia y del móvil siniestrado generó momentáneamente la atención de los automovilistas que circulaban por la zona durante la mañana dominical.

