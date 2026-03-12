Expoagro: genética, manejo y cercanía con el productor, las claves con las que SUPRA piensa el maíz

Más allá de la genética, desde la SUPRA remarcaron que el vínculo con el productor es uno de los pilares de su estrategia.

En un escenario agrícola cada vez más desafiante, donde las decisiones productivas requieren mayor precisión y planificación, el cultivo de maíz vuelve a ocupar un lugar central dentro de las estrategias de los productores. En ese contexto, SUPRA Semillas , la marca de maíz de GDM , participó por segundo año consecutivo en Expoagro con una propuesta técnica que combinó genética, agronomía y trabajo cercano con el productor.

Durante la megamuestra que se desarrolla en el predio ferial y autódromo de San Nicolás, la compañía generó un espacio de intercambio técnico pensado para analizar el cultivo desde una mirada integral. Allí, productores y asesores pudieron conocer las novedades del portafolio de híbridos, recomendaciones de manejo y la estrategia de posicionamiento de la marca para las distintas regiones productivas del país.

El recorrido por el plot comenzaba con una pregunta simple pero estratégica: “¿De qué zona nos visitás?” . A partir de allí se abría una conversación técnica que permitía abordar las características productivas de cada región y discutir la elección del híbrido más adecuado según el ambiente, el sistema productivo y los objetivos del productor.

El espacio estuvo organizado en cuatro módulos temáticos vinculados al potencial productivo, la sanidad, la estabilidad y la producción de silaje, además de una “isla central” que agrupaba los portfolios regionales para las principales zonas agrícolas: Núcleo/Centro, Córdoba Norte/Córdoba Sur, NEA/NOA y Litoral/Sur.

El maíz pensado desde el ambiente

“Expoagro es una verdadera caja de resonancia para invitar al productor a una conversación técnica sobre el cultivo y compartir las novedades que estamos desarrollando”, explicó Fernando Giachetti, gerente de Desarrollo de Producto de SUPRA Semillas, en diálogo con LA OPINIÓN.

El especialista destacó que, tras su lanzamiento oficial en 2025, la marca continúa profundizando su propuesta técnica con investigaciones enfocadas en mejorar el desempeño de los híbridos en diferentes condiciones productivas.

“Entre la edición anterior y la actual de Expoagro venimos trabajando en distintas líneas de investigación vinculadas al posicionamiento de nuestros híbridos según cada región, analizando variables como compactación de suelos, fertilización, fecha de siembra y densidad”, detalló Giachetti.

Nuevos híbridos para grano y silo

Durante la muestra también se presentaron dos nuevos híbridos que reflejan el enfoque de desarrollo de la marca.

Uno de ellos es SUPRA 3972, orientado al mercado de grano, que se destaca por su versatilidad de siembra, su gran vigor de nacimiento y su integridad a cosecha frente a problemas de vuelco o quebrado. Además, se trata de un híbrido de ciclo corto dentro del grupo de los templados, lo que lo convierte en una alternativa atractiva para diferentes planteos productivos.

La otra novedad es SUPRA 4450, un híbrido diseñado específicamente para producción de silo. Este material aporta alto contenido de almidón y un gran potencial de rendimiento en ambientes de alta productividad, características muy valoradas por los sistemas ganaderos intensivos.

Fuerte apuesta al segmento de silo

El desarrollo de híbridos destinados a la producción de silaje es uno de los ejes estratégicos de la marca. En ese marco, durante Expoagro SUPRA presentó su nuevo posicionamiento bajo el concepto “Líderes en silo”.

Según explicaron desde la compañía, el objetivo es reforzar su presencia en un segmento clave para la producción de carne y leche.

“Hace años que venimos trabajando en híbridos pensados específicamente para producir más carne y más leche. Ese conocimiento agronómico aplicado a los sistemas ganaderos es lo que hoy nos permite consolidarnos como referentes en el segmento”, señalaron desde la marca.

En línea con esta especialización, el espacio destinado al silo dentro del plot se amplió con propuestas diferenciadas para productores de carne y de leche, reconociendo que cada sistema productivo tiene necesidades y objetivos distintos.

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Cercanía y herramientas para decidir

Más allá de la genética, desde la empresa remarcaron que el vínculo con el productor es uno de los pilares de su estrategia.

Santiago Felizia, gerente Nacional de Ventas, explicó que en las campañas maiceras actuales la elección de un híbrido no depende únicamente del rendimiento potencial, sino también del acompañamiento técnico y comercial.

“Tener buenos híbridos es una condición necesaria, pero no suficiente. Hoy el productor valora mucho la cercanía y el acompañamiento para pensar la estrategia productiva, comercial y financiera”, señaló.

En ese sentido, la empresa también presentó en Expoagro una propuesta comercial enfocada en brindar previsibilidad, con herramientas financieras adaptadas a los momentos clave de la campaña, incluyendo opciones en dólares y el respaldo de la SGR GDM.

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Una nueva marca con raíces profundas

SUPRA Semillas nació en febrero de 2025 tras la adquisición por parte de GDM del negocio de maíz para Sudamérica —Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay— que pertenecía a la empresa alemana KWS.

De esta manera, la nueva marca combina la experiencia y el conocimiento de ambas compañías, con el objetivo de desarrollar genética de maíz adaptada a los desafíos productivos de la región.

En Expoagro 2026, esa propuesta volvió a ponerse en escena con un mensaje claro: pensar el maíz desde el ambiente, el manejo y la cercanía con el productor.