Un ladrón derribó a una jubilada al arrebatarle la cartera en el Centro

Una jubilada de 70 años fue víctima de un violento robo en la zona céntrica de Pergamino cuando un ladrón la sorprendió en la vía pública, le arrebató la cartera tras un forcejeo y provocó que cayera al suelo . El delincuente escapó corriendo con la documentación y el celular de la mujer, mientras la Justicia investiga el hecho.

El episodio ocurrió alrededor de las 22:30 del martes cuando la mujer caminaba de regreso a su domicilio por la calle 9 de Julio, en pleno sector céntrico de la ciudad.

Según la denuncia radicada ante la Policía, la víctima avanzaba a pie y estaba a pocos metros de llegar a la esquina de Belgrano cuando fue sorprendida por un sujeto que se le acercó caminando. Sin mediar palabras, el individuo inició un forcejeo con la intención de quitarle la cartera.

Durante el ataque, el delincuente logró arrebatarle el bolso de cuero color beige que la mujer llevaba consigo. En medio del tironeo, la víctima perdió el equilibrio y cayó al suelo, mientras el ladrón escapaba rápidamente con el botín.

Dentro de la cartera sustraída la jubilada llevaba documentación personal y un teléfono celular marca Samsung modelo Galaxy A24 de color gris, perteneciente a la empresa Movistar.

De acuerdo con el relato de la denunciante, el agresor huyó corriendo por la misma calle 9 de Julio hasta llegar a Belgrano y luego dobló en dirección a Estrada, perdiéndose de vista en esa zona del centro.

La víctima indicó que no logró reconocer al delincuente ni aportar datos que permitan identificarlo, ya que el ataque fue repentino y ocurrió en cuestión de segundos.

Tras la denuncia, personal policial inició actuaciones judiciales bajo la carátula “robo”, con intervención de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº 3 del Departamento Judicial Pergamino.

En el marco de la investigación, la fiscalía dispuso un relevamiento en el lugar del hecho y en los alrededores para intentar reunir elementos de prueba. También intervino personal del Grupo Táctico Operativo (GTO), que comenzó con las tareas investigativas destinadas a identificar al autor del arrebato.

Entre las diligencias se prevé la búsqueda de cámaras de seguridad públicas o privadas en el sector céntrico que puedan haber registrado el momento del ataque o la fuga del sospechoso.

Este tipo de robos bajo la modalidad de arrebato suele producirse en la vía pública y en muchos casos los delincuentes actúan de manera rápida para sorprender a las víctimas y escapar antes de que puedan reaccionar o pedir ayuda.

Mientras tanto, la investigación judicial continúa con el objetivo de identificar al autor del robo y recuperar los elementos sustraídos a la jubilada.