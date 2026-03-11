jueves 12 de marzo de 2026
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Podcast
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • Un ladrón derribó a una jubilada al arrebatarle la cartera en el Centro

    Una jubilada de 70 años fue víctima de un robo en el centro de Pergamino. Un ladrón la empujó durante un arrebato y escapó con su cartera y un celular.

    11 de marzo de 2026 - 18:12
    arrebato-9-de-julio-belgrano

    Una jubilada de 70 años fue víctima de un violento robo en la zona céntrica de Pergamino cuando un ladrón la sorprendió en la vía pública, le arrebató la cartera tras un forcejeo y provocó que cayera al suelo. El delincuente escapó corriendo con la documentación y el celular de la mujer, mientras la Justicia investiga el hecho.

    Lee además
    El ladrón fue aprehendido por los integrantes de la brigada motorizada de la Policía Local.

    Detuvieron a un ladrón por robar una bolsa de papas de una verdulería
    Robaron 15 computadoras portátiles.

    Robaron 15 notebooks tras forzar una puerta y desactivar la alarma en la Escuela Primaria Nº 10

    El episodio ocurrió alrededor de las 22:30 del martes cuando la mujer caminaba de regreso a su domicilio por la calle 9 de Julio, en pleno sector céntrico de la ciudad.

    Según la denuncia radicada ante la Policía, la víctima avanzaba a pie y estaba a pocos metros de llegar a la esquina de Belgrano cuando fue sorprendida por un sujeto que se le acercó caminando. Sin mediar palabras, el individuo inició un forcejeo con la intención de quitarle la cartera.

    Durante el ataque, el delincuente logró arrebatarle el bolso de cuero color beige que la mujer llevaba consigo. En medio del tironeo, la víctima perdió el equilibrio y cayó al suelo, mientras el ladrón escapaba rápidamente con el botín.

    Dentro de la cartera sustraída la jubilada llevaba documentación personal y un teléfono celular marca Samsung modelo Galaxy A24 de color gris, perteneciente a la empresa Movistar.

    De acuerdo con el relato de la denunciante, el agresor huyó corriendo por la misma calle 9 de Julio hasta llegar a Belgrano y luego dobló en dirección a Estrada, perdiéndose de vista en esa zona del centro.

    Embed

    La víctima indicó que no logró reconocer al delincuente ni aportar datos que permitan identificarlo, ya que el ataque fue repentino y ocurrió en cuestión de segundos.

    Tras la denuncia, personal policial inició actuaciones judiciales bajo la carátula “robo”, con intervención de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº 3 del Departamento Judicial Pergamino.

    En el marco de la investigación, la fiscalía dispuso un relevamiento en el lugar del hecho y en los alrededores para intentar reunir elementos de prueba. También intervino personal del Grupo Táctico Operativo (GTO), que comenzó con las tareas investigativas destinadas a identificar al autor del arrebato.

    Entre las diligencias se prevé la búsqueda de cámaras de seguridad públicas o privadas en el sector céntrico que puedan haber registrado el momento del ataque o la fuga del sospechoso.

    Este tipo de robos bajo la modalidad de arrebato suele producirse en la vía pública y en muchos casos los delincuentes actúan de manera rápida para sorprender a las víctimas y escapar antes de que puedan reaccionar o pedir ayuda.

    Mientras tanto, la investigación judicial continúa con el objetivo de identificar al autor del robo y recuperar los elementos sustraídos a la jubilada.

    Temas
    Seguí leyendo

    Detuvieron a un ladrón por robar una bolsa de papas de una verdulería

    Robaron 15 notebooks tras forzar una puerta y desactivar la alarma en la Escuela Primaria Nº 10

    Recuperaron una camioneta Toyota Hilux robada y detuvieron a un ladrón tras un seguimiento con el dron municipal

    Un ladrón, detenido por cinco robos, afronta un complejo proceso penal

    Un ladrón, con pedidos de detención por tres causas, fue detenido intentando robar en una casa

    Identifican y detienen al ladrón de un millonario robo de muebles de roble en Lagos al 200 tras pericias clave

    Pergamino: motociclista agredió a playero en estación de servicio por negarle cargar combustible sin casco

    Un patrullero volcó en la ruta 32 en El Socorro: el policía resultó herido y fue trasladado al Hospital

    Lanzan "Reparar", un programa para las mujeres en conflicto con la ley

    La causa de la pelea a la salida del boliche pasaría a la Fiscalía del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    El ladrón fue aprehendido por los integrantes de la brigada motorizada de la Policía Local.

    Detuvieron a un ladrón por robar una bolsa de papas de una verdulería

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    El municipio de Ramallo destacó el impacto en la costa, la gastronomía y los servicios turísticos.

    Ramallo tuvo un 15% más de turistas en verano y consolidó los fines de semana como motor del sector
    El ladrón fue aprehendido por los integrantes de la brigada motorizada de la Policía Local.

    Detuvieron a un ladrón por robar una bolsa de papas de una verdulería

    Robaron 15 computadoras portátiles.

    Robaron 15 notebooks tras forzar una puerta y desactivar la alarma en la Escuela Primaria Nº 10

    Un ladrón derribó a una jubilada al arrebatarle la cartera en el Centro

    Un ladrón derribó a una jubilada al arrebatarle la cartera en el Centro

    Pergamino. En la estación de servicios Shell de avenida Marcelino Ugarte y Ruta 188 agredieron a un playero por no cargarle combustible a un motociclista sin casco.

    Pergamino: motociclista agredió a playero en estación de servicio por negarle cargar combustible sin casco