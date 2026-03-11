Robaron 15 notebooks tras forzar una puerta y desactivar la alarma en la Escuela Primaria Nº 10

Delincuentes ingresaron a robar en la Escuela Primaria Nº 10 de Pergamino tras forzar una puerta trasera y desactivar el sistema de alarma del establecimiento educativo. Los ladrones sustrajeron 15 notebooks utilizadas para actividades pedagógicas, en un hecho que fue descubierto por las autoridades escolares durante la mañana del martes.

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El robo ocurrió en el edificio escolar ubicado en avenida Ameghino al 100 , en el sector cercano a las vías del ferrocarril, y fue advertido alrededor de las 7:30 cuando el personal directivo arribó al establecimiento para iniciar la jornada educativa.

Según informaron fuentes policiales, el director de la institución, un docente de 51 años, constató que desconocidos habían ingresado al edificio luego de provocar daños en una puerta trasera. Una vez en el interior, los autores del hecho lograron desactivar el sistema de alarma y se dirigieron hacia el sector donde se encontraban los equipos informáticos.

De acuerdo con la denuncia radicada ante las autoridades policiales, los delincuentes sustrajeron un total de 15 computadoras portátiles marca CDR, dispositivos que eran utilizados por la comunidad educativa para tareas pedagógicas y actividades vinculadas al uso de tecnología en el aula.

El descubrimiento del robo generó preocupación entre las autoridades del establecimiento, ya que los equipos forman parte de los recursos tecnológicos destinados a la enseñanza y su pérdida representa un perjuicio para el desarrollo de las actividades educativas.

Tras la denuncia, personal policial se presentó en el lugar para realizar las primeras actuaciones y relevar posibles elementos de interés para la investigación. Los investigadores trabajaron en el sector donde se produjo el ingreso al edificio y en las dependencias internas donde estaban guardadas las notebooks.

La causa judicial fue caratulada “robo” y quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº 1 del Departamento Judicial Pergamino.

Entre las medidas dispuestas por la fiscalía se encuentra la toma de declaración testimonial al vicedirector del establecimiento y la realización de distintas diligencias investigativas orientadas a identificar a los responsables del hecho.

Los investigadores también buscan determinar si en las inmediaciones existen cámaras de seguridad públicas o privadas que puedan haber registrado movimientos sospechosos durante la madrugada o el momento en que se produjo el ingreso al establecimiento.

El episodio vuelve a poner en evidencia la vulnerabilidad de los edificios escolares frente a hechos delictivos, especialmente durante horarios en los que los establecimientos permanecen cerrados.

Mientras avanza la investigación judicial, las autoridades educativas evalúan el impacto que la sustracción de los equipos tendrá en el desarrollo de las actividades escolares, ya que las notebooks eran utilizadas como herramientas de apoyo para el aprendizaje de los estudiantes.