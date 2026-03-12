La inflación fue de 2,9% en febrero y acumuló 33,1% en los últimos 12 meses

La inflación de febrero alcanzó el 2,9% , según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos ( Indec ), misma cifra que en enero. En los últimos doce meses, la suba acumulada fue de 33,1% , mientras que en el primer bimestre del año sumó 5,9 por ciento. El presidente Javier Milei prevé que el índice comenzará a descender después de marzo, con el objetivo de llegar a un valor cercano a cero entre julio y agosto.

De acuerdo con los datos del Indec, ya son diez meses consecutivos sin registrar una desaceleración mensual en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) , que viene aumentando de manera sostenida desde el 1,5% registrado en mayo de 2025. Además, las estadísticas verifican que la variación interanual del IPC aumentó por cuarto mes seguido.

La mayor suba mensual correspondió a Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, con un 6,8% , impulsada por incrementos en las tarifas de servicios públicos y cambios en los criterios para otorgar subsidios en varias provincias. Alimentos y bebidas no alcohólicas ocupó el segundo lugar, con una variación de 3,3 por ciento.

En cuanto al impacto sobre el índice regional, Alimentos y bebidas no alcohólicas lideró la incidencia mensual, debido principalmente al alza en carnes y sus derivados, salvo en la región patagónica, donde la mayor influencia provino de Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles.

Las divisiones que menos variaron en febrero de 2026 fueron Bebidas alcohólicas y tabaco, con un 0,6%, y Prendas de vestir y calzado, que no mostró cambios. Entre las categorías, los precios Regulados encabezaron los aumentos con 4,3%, seguidos por el IPC núcleo, que no contempla estacionales ni regulados, con 3,1%, mientras que los productos Estacionales registraron una baja de 1,3 por ciento.

El mercado y el Gobierno estaban atentos a la publicación del Indec, ya que marcará el tono de las discusiones sobre precios, salarios y contratos en el inicio del 2026. Pero las proyecciones de consultoras privadas no anticipan variaciones significativas respecto al mes anterior y, de acuerdo a estas proyecciones, el indicador se iba a ubicar entre 2,8% y 3 por ciento.