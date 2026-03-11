Detuvieron a un ladrón por robar una bolsa de papas de una verdulería

El ladrón fue aprehendido por los integrantes de la brigada motorizada de la Policía Local.

Un sujeto fue aprehendido en flagrante delito por personal de la brigada motorizada de la Policía Local de Pergamino luego de robar una bolsa de papas de 20 kilos de una verdulería del barrio 27 de Noviembre. El procedimiento se concretó durante un patrullaje preventivo y permitió recuperar el producto sustraído.

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El episodio ocurrió alrededor de las 20:00 del martes cuando efectivos de la Unidad de Policía de Prevención Local (UPPL), que realizaban recorridas de seguridad en la zona, detectaron la situación y procedieron a interceptar al sospechoso a pocas cuadras del comercio.

De acuerdo con el parte policial, el procedimiento se desarrolló en la intersección de las calles Mar del Plata y Pedro Torres , donde los uniformados lograron aprehender a un individuo de 30 años señalado como el autor del hurto.

Según establecieron los investigadores, momentos antes el sujeto había sustraído una bolsa de papas de 20 kilos de una verdulería ubicada en el barrio 27 de Noviembre. El comercio pertenece a una mujer que posteriormente formalizó la denuncia por el hecho.

Tras la intervención policial, los efectivos trasladaron al sospechoso a la dependencia policial correspondiente y secuestraron el producto sustraído, el cual quedó incorporado a las actuaciones judiciales.

La causa fue caratulada “hurto” y quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº 1 del Departamento Judicial Pergamino.

Desde la fiscalía dispusieron la notificación del imputado en los términos del artículo 60 del Código Procesal Penal, la toma de declaración testimonial a la damnificada y la realización de las diligencias habituales para documentar el procedimiento.

Una vez cumplidos los recaudos legales, el acusado recuperó la libertad en los términos del artículo 161 del Código Procesal Penal, mientras continúa el trámite de la causa judicial.

El procedimiento fue realizado por personal de la brigada motorizada de la Policía Local, conocida como “Caminantes”, que realiza patrullajes preventivos en distintos sectores de la ciudad con el objetivo de detectar delitos en flagrancia y reforzar la seguridad en los barrios.

En este caso, la rápida intervención policial permitió recuperar el producto sustraído y poner al sospechoso a disposición de la Justicia.