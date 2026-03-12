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    Alberto Fernández opinó sobre la foto de Messi con Trump y lo comparó con Maradona

    El ex presidente sostuvo que no se puede exigir a los futbolistas actuales el mismo nivel de posicionamiento político que tuvo Diego.

    12 de marzo de 2026 - 15:53
    Alberto Fernandez, Messi y Trump.

    Alberto Fernandez, Messi y Trump.

    LAOPINION

    El ex presidente argentino Alberto Fernández se refirió a la polémica generada por una foto de Lionel Messi junto al ex mandatario estadounidense Donald Trump. En una entrevista radial, planteó que no se puede exigir a los futbolistas actuales el mismo nivel de compromiso político que expresó Diego Armando Maradona.

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    La polémica por la foto

    La discusión se reactivó en redes sociales luego de que circulara una imagen de Messi junto a Trump. A partir de ese episodio, Fernández analizó el vínculo entre fútbol y política y consideró que parte de las críticas hacia el capitán de la selección argentina surgen de expectativas exageradas sobre el rol público de los deportistas.

    Según el ex mandatario, la actual generación de futbolistas creció en un contexto social distinto al que vivió Maradona, cuando la discusión política atravesaba con mayor intensidad distintos ámbitos de la vida pública.

    “De repente le pedimos a jugadores de fútbol de una generación donde la despolitización es muy evidente que tengan las actitudes que tenía Maradona”, sostuvo.

    “Fervoroso maradonista”

    Durante la entrevista, Fernández volvió a destacar la figura de Maradona, a quien definió como un personaje excepcional dentro y fuera de la cancha.

    El ex presidente aseguró que, en su opinión, nunca vio un jugador de la calidad del ídolo argentino, tanto por su talento futbolístico como por su posicionamiento político y social.

    Según planteó, Maradona combinó su talento deportivo con una fuerte identificación con sectores populares y con distintas causas políticas, algo que —según su mirada— no necesariamente forma parte de la experiencia de los futbolistas actuales.

    Messi y una trayectoria distinta

    Fernández también subrayó que la trayectoria personal de Messi es diferente a la de Maradona. Recordó que el capitán de la selección argentina se trasladó a España cuando tenía 12 años para incorporarse a las divisiones juveniles del FC Barcelona, lo que implicó crecer y desarrollarse en un contexto cultural distinto al argentino.

    Según explicó, esa experiencia influyó en su relación con la vida pública y política del país.

    “Tenía un compromiso con su pueblo que tal vez no lo tenga alguien que se fue a los 12 años a vivir a España”, señaló en referencia a Maradona, aunque aclaró que su planteo no buscaba cuestionar a Messi.

    El debate sobre el rol de los ídolos deportivos

    Las declaraciones del ex presidente se sumaron a una discusión más amplia sobre el papel público de los deportistas y el grado de posicionamiento político que se espera de figuras con gran visibilidad internacional.

    El episodio también volvió a instalar el debate sobre cómo se interpretan los gestos o imágenes que circulan en redes sociales en torno a figuras del deporte global.

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