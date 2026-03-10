Recuperaron una camioneta Toyota Hilux robada y detuvieron a un ladrón tras un seguimiento con el dron municipal

Los efectivos policiales de la DDI Pergamino recuperaron una camioneta Toyota Hilux que tenía pedido de secuestro por hurto agravado y detuvo a un hombre de 37 años por encubrimiento agravado por la habitualidad . El procedimiento se concretó tras un seguimiento controlado y el apoyo de un dron de la Municipalidad que permitió localizar el vehículo en un barrio de la ciudad.

El aparato de vuelo no tripulado forma parte del sistema de prevención y patrullaje del sistema municipal de seguridad.

Un operativo realizado por personal de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) de Pergamino permitió recuperar una camioneta Toyota Hilux que tenía pedido de secuestro activo por un caso de hurto agravado y derivó en la aprehensión de un individuo de 37 años acusado de encubrimiento agravado por la habitualidad.

El procedimiento se llevó a cabo durante la jornada de este martes 10 de marzo, cuando efectivos de la DDI Pergamino realizaban tareas de recorrida preventiva en distintos sectores de la ciudad. En ese contexto, los investigadores advirtieron la circulación de una camioneta Toyota Hilux SW4 que presentaba irregularidades en la patente colocada, lo que despertó sospechas sobre la legalidad del rodado.

Ante esa situación, los uniformados iniciaron un seguimiento controlado con el objetivo de interceptar el vehículo en un lugar que ofreciera condiciones de seguridad tanto para el personal policial como para terceros. Sin embargo, en medio de la vigilancia el rodado fue perdido momentáneamente de vista.

Para retomar la localización del vehículo, los investigadores desplegaron un operativo de búsqueda que incluyó la utilización de un dron municipal en colaboración con las tareas policiales. Gracias a esa herramienta tecnológica, lograron detectar nuevamente la camioneta en un barrio considerado conflictivo de Pergamino.

A partir de esa localización, los efectivos avanzaron hacia el lugar y concretaron la interceptación del rodado en la calle Chacabuco, entre Mandarino y Saucedo. Durante el procedimiento identificaron al conductor y verificaron la situación registral del vehículo.

Las comprobaciones realizadas a través de los sistemas informáticos policiales confirmaron que la camioneta poseía pedido de secuestro activo desde el 8 de mayo de 2025 en el marco de una causa por hurto agravado. El requerimiento había sido emitido por la Comisaría Tres de Febrero 12, con jurisdicción en Ciudadela Sur, en la provincia de Buenos Aires.

El conductor fue identificado como un hombre de 37 años que, de acuerdo con fuentes policiales, registra antecedentes penales vinculados con delitos de la misma naturaleza.

Tras la constatación de que el vehículo era buscado por la Justicia, los investigadores procedieron al secuestro de la camioneta y a la aprehensión del sospechoso en el lugar.

La situación fue comunicada a la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº2 del Departamento Judicial Pergamino, a cargo del fiscal Germán Guidi, quien avaló lo actuado por el personal policial y dispuso la aprehensión del sujeto en el marco de la urgencia judicial.

Asimismo, la Fiscalía ordenó notificar al imputado de los cargos en su contra por el delito de encubrimiento agravado por la habitualidad, una figura penal que contempla sanciones más severas cuando el acusado registra antecedentes por hechos similares.

El detenido permanecerá alojado en sede policial hasta ser trasladado a primera audiencia judicial, instancia en la que deberá prestar declaración ante las autoridades judiciales que intervienen en la causa.

Por su parte, la camioneta recuperada quedará a disposición de la Justicia para avanzar con las diligencias correspondientes dentro del expediente que investiga el hurto agravado denunciado en el partido bonaerense de Tres de Febrero.

Desde la DDI Pergamino destacaron que el uso de herramientas tecnológicas como los drones resulta clave para reforzar las tareas de investigación y seguimiento en operativos policiales, especialmente en situaciones donde es necesario localizar vehículos o personas en movimiento.