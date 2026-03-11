Pergamino: motociclista agredió a playero en estación de servicio por negarle cargar combustible sin casco

Pergamino. En la estación de servicios Shell de avenida Marcelino Ugarte y Ruta 188 agredieron a un playero por no cargarle combustible a un motociclista sin casco.

Un motociclista agredió física y verbalmente a un playero en una estación de servicio de Pergamino luego de que el empleado se negara a cargarle combustible porque no llevaba casco colocado, tal como lo establece la normativa vigente. El episodio ocurrió en el cruce de Marcelino Ugarte y la ruta nacional 188 y derivó en una denuncia penal por lesiones leves.

El hecho ocurrió alrededor de las 13:00 en la estación de servicio Shell ubicada en esa intersección, cuando el trabajador se encontraba cumpliendo con sus tareas habituales de atención a los clientes. Según la denuncia radicada posteriormente ante la Policía, el conflicto se desencadenó cuando el conductor de una motocicleta solicitó cargar combustible.

El empleado, un joven de 23 años, le explicó que no podía realizar el expendio debido a que el motociclista no llevaba el casco colocado, una exigencia que forma parte de la reglamentación vigente para promover el uso de elementos de seguridad vial. Esta normativa se aplica en estaciones de servicio de distintos puntos del país y tiene como objetivo desalentar la circulación de motociclistas sin protección.

De acuerdo con el testimonio de la víctima, la respuesta provocó una reacción violenta por parte del conductor de la moto. El sujeto comenzó a increparlo verbalmente y, en medio de la discusión, terminó agrediéndolo físicamente.

Tras el episodio, el trabajador resultó con lesiones leves y decidió radicar la denuncia correspondiente. En su presentación indicó que no conoce al agresor y que el ataque ocurrió mientras se encontraba cumpliendo sus funciones laborales.

La intervención policial dio lugar al inicio de una causa penal caratulada “lesiones leves”, con intervención de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº 1 del Departamento Judicial Pergamino.

En el marco de la investigación, la fiscalía dispuso la realización del examen médico legal para constatar las lesiones sufridas por el empleado y la intervención del Grupo Táctico Operativo (GTO) para avanzar con las diligencias orientadas a identificar al agresor.

Además, se verificó la existencia de cámaras de seguridad en el sector de la estación de servicio que podrían haber registrado la secuencia del conflicto. Las imágenes serán incorporadas a la causa como elemento probatorio para esclarecer la mecánica del hecho y determinar la identidad del motociclista involucrado.

Las autoridades recordaron que la restricción para cargar combustible a motociclistas que no utilicen casco responde a disposiciones vinculadas con la seguridad vial. Esta medida busca incentivar el cumplimiento de las normas de tránsito y reducir el riesgo de lesiones graves o fatales en caso de siniestros viales.

En ese marco, los trabajadores de estaciones de servicio deben cumplir con la reglamentación y pueden negarse a realizar el expendio cuando los conductores de motos no lleven colocado el casco protector, una decisión que en ocasiones genera conflictos con algunos clientes pero que forma parte de las políticas destinadas a promover conductas de conducción más seguras.

Mientras tanto, la investigación judicial continúa con el objetivo de identificar al motociclista involucrado en la agresión ocurrida en la estación de servicio de Marcelino Ugarte y ruta 188.