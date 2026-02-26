jueves 26 de febrero de 2026
    • Amplio operativo policial en el centro de San Nicolás: controles masivos y 12 aprehensiones

    Identificaron casi 200 personas, controlaron vehículos y secuestraron motos por infracciones, en San Nicolás.

    26 de febrero de 2026 - 09:50
    Durante la tarde del miércoles, a partir de las 19:00, se puso en marcha el “Operativo Saturación Comisaría San Nicolás Primera”, un procedimiento preventivo de gran alcance que se desarrolló en la zona céntrica y sectores aledaños de la ciudad.

    Opinando San Nicolás

    Un importante operativo de seguridad se llevó adelante durante la tarde y noche del miércoles en el centro de la ciudad de San Nicolás, donde distintas fuerzas policiales realizaron controles simultáneos con el objetivo de reforzar la prevención del delito. El procedimiento incluyó identificación de personas, verificación vehicular y acciones coordinadas en varios puntos estratégicos.

    Operativo saturación con fuerte presencia policial en zonas céntricas

    El procedimiento comenzó alrededor de las 19:00 bajo la modalidad de “Operativo Saturación Comisaría San Nicolás Primera”, una estrategia preventiva que busca aumentar la presencia policial en sectores considerados clave para la circulación urbana y la actividad comercial.

    El despliegue se extendió tanto en el área céntrica como en barrios aledaños, generando un importante movimiento de móviles policiales, motocicletas y agentes que realizaron controles dinámicos y puestos fijos de verificación.

    Según informaron fuentes oficiales, la iniciativa apunta principalmente a desalentar delitos, detectar irregularidades y fortalecer la sensación de seguridad mediante acciones visibles en la vía pública.

    Trabajo conjunto entre distintas fuerzas de seguridad

    El operativo fue ejecutado de manera coordinada por efectivos de la Comisaría Primera, Segunda y Tercera, junto al Comando de Patrullas, Policía Local, la sección Motorizada, personal de la DDI, UTOI y agentes de Inspección de Tránsito municipal.

    Esta articulación permitió cubrir simultáneamente distintos sectores de la ciudad, optimizando recursos humanos y logísticos para realizar controles integrales tanto a peatones como a conductores.

    Las autoridades destacaron que este tipo de intervenciones conjuntas facilita respuestas más rápidas ante situaciones sospechosas y mejora la capacidad preventiva frente a posibles hechos delictivos o contravencionales.

    Resultados del operativo: identificaciones, aprehensiones y secuestros

    Al finalizar el procedimiento, el balance oficial indicó que fueron identificadas 196 personas y controlados 85 vehículos durante las tareas de fiscalización.

    Como resultado del operativo se concretaron 12 aprehensiones por distintos motivos, además del labrado de dos contravenciones. En paralelo, se procedió al secuestro de 17 motovehículos debido a infracciones vinculadas a la Ley Nacional de Tránsito N.º 24.449.

    Desde la fuerza policial señalaron que estos operativos continuarán desarrollándose de manera periódica en distintos puntos de San Nicolás, con el objetivo de reforzar la prevención y mantener controles activos en horarios considerados críticos para la seguridad urbana.

