Controles al Transporte Escolar para reforzar la seguridad vial

La Subsecretaria de Tránsito de la Municipalidad inició operativos de control sobre los vehículos afectados al Transporte Escolar. Esto se da en el marco de las acciones preventivas previas al inicio del ciclo lectivo y la política de “Tolerancia Cero” a las irregularidades relacionadas con la seguridad vial.

El objetivo es garantizar el traslado seguro de los niños, niñas y adolescentes , verificando el estado general del vehículo, la documentación exigida, las condiciones del conductor y el cumplimiento de la normativa vigente.

“Recordamos que todo transporte escolar que opere dentro del ejido municipal debe contar con la habilitación municipal correspondiente, sin perjuicio de la habilitación provincial que pudiera poseer. La fiscalización de este servicio es una facultad del municipio en el marco de sus competencias en materia de tránsito y seguridad vial”, explicó Marcos Turrini , responsable del área.

Aquellas personas que necesiten regularizar su situación deberán dirigirse a la Subsecretaría de Tránsito, Oficina de Transporte (Tucumán al 200), donde recibirán la información y asesoramiento necesarios para completar el trámite correspondiente.

“Nuestro objetivo no es sancionar, sino prevenir. Estamos trabajando antes del inicio de clases porque entendemos que cuando se trata del traslado de menores, la seguridad no se negocia. Queremos que los padres tengan la tranquilidad de que sus hijos viajan en vehículos habilitados y controlados. En este sentido, se ha detectado que algunos prestadores manifiestan contar únicamente con habilitación provincial, obtenida mediante trámites online, lo cual no exime del control ni de la habilitación municipal obligatoria” señalo Marcos Turrini, Subsecretario de Tránsito.

El funcionario informó que desde el Municipio se continuará con estos operativos de manera sostenida, reforzando el trabajo preventivo y el ordenamiento del Transporte Escolar en beneficio de toda la comunidad.