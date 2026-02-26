jueves 26 de febrero de 2026
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Podcast
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • Controles al Transporte Escolar para reforzar la seguridad vial

    La Subsecretaria de Tránsito de la Municipalidad inició operativos de control sobre los vehículos afectados al Transporte Escolar.

    26 de febrero de 2026 - 14:01
    La Subsecretaria de Tránsito de la Municipalidad inició operativos de control sobre los vehículos afectados al Transporte Escolar.&nbsp;

    La Subsecretaria de Tránsito de la Municipalidad inició operativos de control sobre los vehículos afectados al Transporte Escolar. 

    INTERNET

    La Subsecretaria de Tránsito de la Municipalidad inició operativos de control sobre los vehículos afectados al Transporte Escolar. Esto se da en el marco de las acciones preventivas previas al inicio del ciclo lectivo y la política de “Tolerancia Cero” a las irregularidades relacionadas con la seguridad vial.

    Lee además
    Los pergaminenses presentes en el tradicional Cruce Mayor de la Laguna de Gómez.

    Pergamino dejó su sello en el Cruce Mayor de la Laguna de Junín
    Un trabajador debió retirar los residuos del contenedor, manualmente y a pala para evitar la rotura del recipiente. 

    Contenedores de residuos: nuevamente la Municipalidad alerta por su mala utilización

    El objetivo es garantizar el traslado seguro de los niños, niñas y adolescentes, verificando el estado general del vehículo, la documentación exigida, las condiciones del conductor y el cumplimiento de la normativa vigente.

    Marcos Turrini

    “Recordamos que todo transporte escolar que opere dentro del ejido municipal debe contar con la habilitación municipal correspondiente, sin perjuicio de la habilitación provincial que pudiera poseer. La fiscalización de este servicio es una facultad del municipio en el marco de sus competencias en materia de tránsito y seguridad vial”, explicó Marcos Turrini, responsable del área.

    Acercarse a la Subsecretaría de Tránsito

    Aquellas personas que necesiten regularizar su situación deberán dirigirse a la Subsecretaría de Tránsito, Oficina de Transporte (Tucumán al 200), donde recibirán la información y asesoramiento necesarios para completar el trámite correspondiente.

    “Nuestro objetivo no es sancionar, sino prevenir. Estamos trabajando antes del inicio de clases porque entendemos que cuando se trata del traslado de menores, la seguridad no se negocia. Queremos que los padres tengan la tranquilidad de que sus hijos viajan en vehículos habilitados y controlados. En este sentido, se ha detectado que algunos prestadores manifiestan contar únicamente con habilitación provincial, obtenida mediante trámites online, lo cual no exime del control ni de la habilitación municipal obligatoria” señalo Marcos Turrini, Subsecretario de Tránsito.

    El funcionario informó que desde el Municipio se continuará con estos operativos de manera sostenida, reforzando el trabajo preventivo y el ordenamiento del Transporte Escolar en beneficio de toda la comunidad.

    Temas
    Seguí leyendo

    Pergamino dejó su sello en el Cruce Mayor de la Laguna de Junín

    Contenedores de residuos: nuevamente la Municipalidad alerta por su mala utilización

    La Corte Bonaerense confirmó la cesantía del delegado de ATE Gastón Rivarola en Pergamino

    Un camión circuló perdiendo mercadería por una avería y en cuestión de segundos se apoderaron de productos

    Crear también es resistir la urgencia: convocatoria abierta a artistas de Centro Cultural Registrarte

    Felicitas Capdevila Rojas se enfoca en otro año de crecimiento

    La Provincia actualiza la tarifa eléctrica: ¿Qué pasará en Pergamino?

    Doble triunfo de Douglas en su tercer amistoso de pretemporada

    Cronograma de pago para los empleados estatales bonaerenses: cobrarán con aumento del 1,5%

    Pergamino recibió una destacada visita internacional

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    Según la Corte Bonaerense: la protección sindical no impide la aplicación de sanciones cuando la causa disciplinaria es acreditada

    La Corte Bonaerense confirmó la cesantía del delegado de ATE Gastón Rivarola en Pergamino

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    Este año, el 4 de marzo, el Intendente Municipal Esteban Sanzio dejará inaugurado el año legislativo. El acto se desarrollará en el salón de la democracia a las 10 de la mañana, del próximo miércoles.

    Baradero: Sanzio abrirá las Sesiones Ordinarias del Concejo Deliberante el próximo miércoles 4 de marzo
    Los pergaminenses presentes en el tradicional Cruce Mayor de la Laguna de Gómez.

    Pergamino dejó su sello en el Cruce Mayor de la Laguna de Junín

    La oficina de ANSES en Ramallo cuenta con una nueva conducción. Guadalupe Poggi fue designada oficialmente al frente de la Unidad de Atención Integral (UDAI), cubriendo la vacante tras un periodo de acefalía en la gestión local.

    Ramallo: Guadalupe Poggi asumió como nueva jefa de ANSES

    La Subsecretaria de Tránsito de la Municipalidad inició operativos de control sobre los vehículos afectados al Transporte Escolar. 

    Controles al Transporte Escolar para reforzar la seguridad vial

    El conflicto entre el Ejecutivo municipal de San Pedro y el Sindicato de Trabajadores Municipales (STM) sumó un nuevo capítulo tras la intimación enviada por el intendente Cecilio Salazar para que la organización gremial desaloje su histórica sede de la calle Rivadavia.

    San Pedro: Cecilio Salazar intimó al Sindicato de Trabajadores Municipales para desalojar su histórica sede