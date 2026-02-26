jueves 26 de febrero de 2026
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Podcast
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • San Pedro: Cecilio Salazar intimó al Sindicato de Trabajadores Municipales para desalojar su histórica sede

    El intendente de San Pedro notificó al STM para que libere el edificio de Rivadavia. El gremio rechaza la medida y anuncia defensa legal.

    26 de febrero de 2026 - 13:51
    El conflicto entre el Ejecutivo municipal de San Pedro y el Sindicato de Trabajadores Municipales (STM) sumó un nuevo capítulo tras la intimación enviada por el intendente Cecilio Salazar para que la organización gremial desaloje su histórica sede de la calle Rivadavia.

    El conflicto entre el Ejecutivo municipal de San Pedro y el Sindicato de Trabajadores Municipales (STM) sumó un nuevo capítulo tras la intimación enviada por el intendente Cecilio Salazar para que la organización gremial desaloje su histórica sede de la calle Rivadavia.

    notisanpedro.info

    El conflicto entre el Ejecutivo municipal de San Pedro y el Sindicato de Trabajadores Municipales escaló tras la intimación enviada por el intendente Cecilio Salazar, que exige la entrega de la sede del gremio en la calle Rivadavia. La organización sindical rechazó la acción y anticipó que recurrirá a la justicia para proteger su histórica propiedad.

    Lee además
    Un ambicioso complejo multiservicios que promete transformar el paisaje logístico y comercial de la Ruta Nacional 9 ya comienza a construirse a la altura de la ciudad de San Pedro, al norte de la provincia de Buenos Aires. Allí se levanta uno nuevo punto de despacho de la red de la petrolera YPF.

    San Pedro: Construyen la estación de servicio más grande de Argentina con shopping incluido
    La delegación del Registro Civil de San Pedro cuenta con una nueva conducción a cargo de Dominique Loss, quien asumió la responsabilidad de coordinar el organismo provincial en el distrito.

    San Pedro: Dominique Loss asumió al frente de la delegación del Registro Civil

    Intimación oficial y fundamentos del Municipio

    El pedido de desalojo se formalizó mediante una notificación legal, en la que el gobierno local fundamenta la medida en "interés público". Según la administración, el edificio forma parte del patrimonio municipal y se requiere su disponibilidad para fines institucionales, otorgando un plazo determinado para la entrega de las llaves.

    Rechazo del Sindicato y defensa de la sede histórica

    El secretario general del STM, Juan Cruz "Mono" Acosta, calificó la intimación como un intento de apropiación. El gremio ocupa la sede desde hace más de cinco décadas y sostiene que el inmueble pertenece históricamente a los trabajadores municipales, reafirmando que no planea desocupar el lugar sin antes agotar todas las instancias legales.

    Conflicto político y perspectivas judiciales

    La disputa se enmarca en un contexto de tensiones entre el Sindicato y el Ejecutivo local, marcado por reclamos salariales y denuncias de retención de fondos. El gremio anunció que resistirá la medida por vía judicial, mientras la incertidumbre sobre la operatividad del sindicato y la relación futura con el gobierno de Salazar continúa generando polémica en San Pedro.

    Temas
    Seguí leyendo

    San Pedro: Construyen la estación de servicio más grande de Argentina con shopping incluido

    San Pedro: Dominique Loss asumió al frente de la delegación del Registro Civil

    San Pedro: Arribo el buque Parabólica con miles de toneladas de porotos rumbo a Venezuela

    San Pedro: SADIV abrió la inscripción 2026 para tecnicaturas y especializaciones en salud

    San Pedro: Vuelve la Feria de Encanto al Centro de Comercio con emprendedores y propuestas locales

    San Pedro: Intervención de alta complejidad salvó la vida de un paciente con fractura y hundimiento de cráneo

    Nuevas variedades de durazno creadas en San Pedro llegan al mercado tras 15 años de investigación

    San Pedro: Donaron un padrón electoral de 1934 que revela cómo era la sociedad sampedrina de la época

    San Pedro: Tras 18 años de espera, el Hotel Azahar Spa entra en la etapa final para abrir sus puertas

    San Pedro: Acuerdo Vecinal pidió licencia preventiva para el concejal Mauro De Rosa tras una denuncia

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    Según la Corte Bonaerense: la protección sindical no impide la aplicación de sanciones cuando la causa disciplinaria es acreditada

    La Corte Bonaerense confirmó la cesantía del delegado de ATE Gastón Rivarola en Pergamino

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    Este año, el 4 de marzo, el Intendente Municipal Esteban Sanzio dejará inaugurado el año legislativo. El acto se desarrollará en el salón de la democracia a las 10 de la mañana, del próximo miércoles.

    Baradero: Sanzio abrirá las Sesiones Ordinarias del Concejo Deliberante el próximo miércoles 4 de marzo
    Los pergaminenses presentes en el tradicional Cruce Mayor de la Laguna de Gómez.

    Pergamino dejó su sello en el Cruce Mayor de la Laguna de Junín

    La oficina de ANSES en Ramallo cuenta con una nueva conducción. Guadalupe Poggi fue designada oficialmente al frente de la Unidad de Atención Integral (UDAI), cubriendo la vacante tras un periodo de acefalía en la gestión local.

    Ramallo: Guadalupe Poggi asumió como nueva jefa de ANSES

    La Subsecretaria de Tránsito de la Municipalidad inició operativos de control sobre los vehículos afectados al Transporte Escolar. 

    Controles al Transporte Escolar para reforzar la seguridad vial

    El conflicto entre el Ejecutivo municipal de San Pedro y el Sindicato de Trabajadores Municipales (STM) sumó un nuevo capítulo tras la intimación enviada por el intendente Cecilio Salazar para que la organización gremial desaloje su histórica sede de la calle Rivadavia.

    San Pedro: Cecilio Salazar intimó al Sindicato de Trabajadores Municipales para desalojar su histórica sede