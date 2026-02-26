jueves 26 de febrero de 2026
    • Pergamino dejó su sello en el Cruce Mayor de la Laguna de Junín

    Karen Ferreri, Emanuel Cottet, Federico Churín, Gastón Genoud, Oscar Pujol, Oscar Rebert y Eduardo Calandri compitieron en la clásica prueba de 5.000 metros.

    La Opinión OnLine | Fernando Bongiovanni
    Por Fernando Bongiovanni
    26 de febrero de 2026 - 15:47
    Los pergaminenses presentes en el tradicional Cruce Mayor de la Laguna de Gómez.

    NADADORES DE PERGAMINO

    El domingo pasado se llevó a cabo el tradicional Cruce Mayor de la Laguna de Gómez en Junín, sobre la distancia de 5.000 metros, con la participación de alrededor de 150 nadadores de distintas ciudades. La competencia, una de las más importantes del calendario de aguas abiertas, contó con un amplio marco natural y un clima propicio para su desarrollo.

    Según la Corte Bonaerense: la protección sindical no impide la aplicación de sanciones cuando la causa disciplinaria es acreditada

    La Corte Bonaerense confirmó la cesantía del delegado de ATE Gastón Rivarola en Pergamino
    Felicitas Capdevila Rojas intensifica su preparación de cara al inicio del calendario 2026.

    Felicitas Capdevila Rojas se enfoca en otro año de crecimiento

    Representación pergaminense

    Pergamino estuvo representado por Karen Ferreri, Emanuel Cottet, Federico Churín, Gastón Genoud, Oscar Pujol, Oscar Rebert y Eduardo Calandri, acompañados por “Chiche” Garetti como guía en kayak, brindando asistencia a los nadadores locales. La actuación de los pergaminenses fue destacada: cinco de ellos subieron al podio en sus categorías.

    Podio Fede y Tano
    Podio con dos pergaminenses: Emanuel Cottet y Federico Chur&iacute;n, 2&deg; y 3&deg; en su categor&iacute;a.

    En la categoría de 40 a 44 años, Emanuel Cottet finalizó segundo con un tiempo de 1h, 34m. 09s. (19° en la general), mientras que Federico Churín obtuvo el tercer puesto con 1h. 35m. 09s. (20° en la general). Por su parte, Oscar Pujol se consagró ganador en la categoría 55 a 59 años con un registro de 1h. 36m. 18s, ubicándose 24° en la general. Entre las mujeres, Karen Ferreri finalizó primera en su categoría y 16° en la general femenina, con un tiempo de 2h. 10m. 30s.

    Otros pergaminenses también tuvieron actuaciones valiosas: Gastón Genoud culminó noveno en la categoría 50 a 54 años con 1h. 52m. 42s, mientras que Oscar Rebert fue segundo en 65 a 69 años con 2h. 08m. 21s.

    Podio Oscar Pujol
    Oscar Pujol en el primer lugar del podio durante la premiaci&oacute;n de su categor&iacute;a.

    Un marco natural excepcional

    El triunfo en la general de la competencia quedó en manos del juninense Lautaro Roche, con un tiempo de 1h. 10m. 08s, seguido por Ariel Valdés y Alberto Orsini, quienes completaron el podio masculino. Entre las mujeres, la ganadora fue Maitena Berdezagar, con un tiempo de 1h. 23m. 08s, finalizando en octava posición en la clasificación general.

    El Cruce Mayor forma parte del cronograma tradicional de cruces de natación en la región y, luego de varios años de interrupciones por la sequía, la Laguna de Gómez volvió a ser sede de una prueba de alto nivel. La competencia no solo atrae a nadadores de la provincia de Buenos Aires, sino también de Córdoba, Santa Fe y otras regiones del país.

    Con esta actuación, Pergamino reafirma su participación en pruebas de aguas abiertas, sumando experiencia, logros y motivación para futuras competencias. La jornada cerró con un balance más que positivo para los locales.

