Un remate con alma: el Taller Protegido invita a vivir una jornada solidaria única en Pergamino

El Remate Solidario del Taller Protegido de Pergamino no es un evento más en el calendario de la ciudad. Es una jornada donde el trabajo colectivo, la entrega desinteresada y el cariño se materializan en cada objeto subastado.

“Este no es un remate cualquiera. Siempre decimos que está un escalón más arriba, porque quienes donan lo hacen con mucho amor”, afirma Dora Moyano, presidenta de la comisión directiva del Taller, en diálogo con LA OPINION. “Son objetos que han tenido un valor en la vida de las personas y que ya no se usan, o que hay que sacar porque hay que vaciar la casa de la mamá, por ejemplo. Entonces no se entregan por su valor económico, sino con un componente afectivo muy fuerte”, agrega.