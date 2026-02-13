Pergamino: abordaron a un adolescente y le hurtaron su bicicleta todo terreno a media cuadra de su casa

La bicicleta todo terreno rodado 29 marca Venzo que le sustrajeron al adolescente.

Un adolescente fue abordado por dos delincuentes el martes a las 19:20 en Pergamino , a media cuadra de su casa, cuando volvía del club en bicicleta junto a un amigo.

Dos sujetos lo interceptaron en calle Larrea, lo amenazaron diciendo que tenían un arma —sin exhibirla— y le robaron una Venzo Shadow rodado 29.

El violento episodio ocurrió en la tarde del martes de esta semana, en calle Larrea entre Doctor Alem y 25 de Mayo, en barrio Centro. El menor regresaba del club y circulaba en bicicleta acompañado por un amigo cuando fue sorprendido por dos delincuentes.

De acuerdo al relato de su madre, Tere Salvi, uno de los sujetos se colocó delante de la bicicleta para impedirle el paso, mientras le exigía que descendiera del rodado. En ese momento lo amenazó asegurando que tenía un arma, aunque nunca llegó a exhibirla.

El adolescente, visiblemente asustado, no ofreció resistencia. “Muy asustado lamentablemente se bajó de la bicicleta y tuvo que entregarla”, reconstruyó su madre al difundir lo ocurrido. La bicicleta sustraída es una Venzo Shadow rodado 29.

Según detalló, el hecho se produjo a media cuadra de su vivienda. El menor comenzó a gritar pidiendo ayuda, pero ningún vecino intervino. “Yo sentí los gritos, salí y me encuentro con esta situación”, expresó la mujer, quien de inmediato llamó al 911.

Personal policial acudió rápidamente al lugar y realizó un recorrido por la zona con el objetivo de localizar a los sospechosos y recuperar el rodado, aunque hasta el momento no trascendió que haya sido hallado.

Posteriormente, la familia se dirigió a la Comisaría Primera para radicar la denuncia formal y dejar constancia del asalto. La investigación quedó en manos de las autoridades policiales y judiciales para intentar identificar a los responsables.

La madre del adolescente manifestó su profunda indignación por lo sucedido y el temor que generó en su hijo, quien quedó “súper asustado” tras el episodio. En su publicación también expresó preocupación por la inseguridad que afecta a menores: “Ni siquiera los niños preadolescentes pueden circular tranquilos”.

El caso vuelve a poner en foco la problemática del robo de bicicletas en distintos sectores de Pergamino, una modalidad que suele tener como víctimas a jóvenes que utilizan este medio de transporte para actividades deportivas y traslados cotidianos.

La familia solicitó que cualquier persona que pueda aportar información sobre la bicicleta Venzo Shadow rodado 29 se comunique al 2477-360323, con la esperanza de poder recuperarla.