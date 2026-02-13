viernes 13 de febrero de 2026
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Podcast
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • Pergamino: abordaron a un adolescente y le hurtaron su bicicleta todo terreno a media cuadra de su casa

    El menor regresaba del club con un amigo cuando dos sujetos lo interceptaron en calle Larrea y lo intimidaron verbalmente para que les entregue la bicicleta.

    13 de febrero de 2026 - 09:38
    La bicicleta todo terreno rodado 29 marca Venzo que le sustrajeron al adolescente.

    La bicicleta todo terreno rodado 29 marca Venzo que le sustrajeron al adolescente.

    LA OPINION

    Un adolescente fue abordado por dos delincuentes el martes a las 19:20 en Pergamino, a media cuadra de su casa, cuando volvía del club en bicicleta junto a un amigo.

    Lee además
    El ciclista volvía de entrenar del circuito El Panorámico y en la esquina de avenida Almafuerte y Ramón Raimundo lo atropelló un vehículo.

    Atropellaron a un ciclista en Pergamino y piden mayor respeto y prudencia hacia quienes circulan en bicicleta
    El pabellón de salud mental del Hospital San José fue escenario del violento incidente que dejó lesionada a una mujer.

    Un paciente de salud mental arrojó agua caliente y lesionó a trabajadora del Hospital San José

    Dos sujetos lo interceptaron en calle Larrea, lo amenazaron diciendo que tenían un arma —sin exhibirla— y le robaron una Venzo Shadow rodado 29.

    El violento episodio ocurrió en la tarde del martes de esta semana, en calle Larrea entre Doctor Alem y 25 de Mayo, en barrio Centro. El menor regresaba del club y circulaba en bicicleta acompañado por un amigo cuando fue sorprendido por dos delincuentes.

    De acuerdo al relato de su madre, Tere Salvi, uno de los sujetos se colocó delante de la bicicleta para impedirle el paso, mientras le exigía que descendiera del rodado. En ese momento lo amenazó asegurando que tenía un arma, aunque nunca llegó a exhibirla.

    El adolescente, visiblemente asustado, no ofreció resistencia. “Muy asustado lamentablemente se bajó de la bicicleta y tuvo que entregarla”, reconstruyó su madre al difundir lo ocurrido. La bicicleta sustraída es una Venzo Shadow rodado 29.

    Según detalló, el hecho se produjo a media cuadra de su vivienda. El menor comenzó a gritar pidiendo ayuda, pero ningún vecino intervino. “Yo sentí los gritos, salí y me encuentro con esta situación”, expresó la mujer, quien de inmediato llamó al 911.

    Personal policial acudió rápidamente al lugar y realizó un recorrido por la zona con el objetivo de localizar a los sospechosos y recuperar el rodado, aunque hasta el momento no trascendió que haya sido hallado.

    Posteriormente, la familia se dirigió a la Comisaría Primera para radicar la denuncia formal y dejar constancia del asalto. La investigación quedó en manos de las autoridades policiales y judiciales para intentar identificar a los responsables.

    La madre del adolescente manifestó su profunda indignación por lo sucedido y el temor que generó en su hijo, quien quedó “súper asustado” tras el episodio. En su publicación también expresó preocupación por la inseguridad que afecta a menores: “Ni siquiera los niños preadolescentes pueden circular tranquilos”.

    El caso vuelve a poner en foco la problemática del robo de bicicletas en distintos sectores de Pergamino, una modalidad que suele tener como víctimas a jóvenes que utilizan este medio de transporte para actividades deportivas y traslados cotidianos.

    La familia solicitó que cualquier persona que pueda aportar información sobre la bicicleta Venzo Shadow rodado 29 se comunique al 2477-360323, con la esperanza de poder recuperarla.

    Temas
    Seguí leyendo

    Atropellaron a un ciclista en Pergamino y piden mayor respeto y prudencia hacia quienes circulan en bicicleta

    Un paciente de salud mental arrojó agua caliente y lesionó a trabajadora del Hospital San José

    A una joven le sustrajeron el teléfono celular y le exigieron que entregara dinero para recuperarlo

    Denuncian estafa con falso alerta de seguridad de Mercado Pago y préstamo por 1.600.000 pesos

    Pergamino: arrestaron a condenado por el homicidio de Santucho que violó arresto domiciliario

    Casación confirmó la condena de 12 años y medio de prisión para Hugo Gorvalán por el crimen de "Cota" Cejas

    En el barrio San Martín robaron en la Secundaria 2 y dañaron aberturas en la Primaria 50

    Rompieron la vidriera de un local de avenida Yrigoyen y robaron zapatillas e indumentaria

    Salió en libertad el novio de una influencer pergaminense y ella celebró la decisión judicial en las redes

    Robo de motos en Pergamino: ladrones sustrajeron dos rodados de un taller del barrio Desiderio de la Fuente

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    Los estafadores simularon un alaerta de Mercado Pago para que la víctima les diera el acceso a sus cuentas.

    Denuncian estafa con falso alerta de seguridad de Mercado Pago y préstamo por 1.600.000 pesos

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    El celular sustraído a la joven es un Iphone 12, por el cual un sujeto le pidió dinero de rescate.

    A una joven le sustrajeron el teléfono celular y le exigieron que entregara dinero para recuperarlo

    Por Alfonso Godoy
    La concentración de robos en la vía pública y en franjas horarias específicas refuerza la importancia de analizar patrones. La información es una herramienta concreta para reducir riesgos y mejorar la capacidad de respuesta ante un hecho delictivo.

    Buenos Aires: En enero, más del 95% de los robos de autos ocurrieron en la vía pública

    Los estafadores simularon un alaerta de Mercado Pago para que la víctima les diera el acceso a sus cuentas.

    Denuncian estafa con falso alerta de seguridad de Mercado Pago y préstamo por 1.600.000 pesos

    La ciudad se prepara para vivir el Carnaval 2026, una celebración que promete tres noches inolvidables en el Boulevard de Calle 2, entre Avenida 11 y Calle 17.

    Carnaval 2026 en Lima, Zárate: tres noches a pura comparsa y música en el Boulevard de Calle 2

    En 2026, los espacios no solo se observan: se sienten. La sensorialidad se convierte en un valor central mediante rugosidades, relieves e imperfecciones controladas.

    Interiorismo 2026: hogares más cálidos, expresivos y con identidad propia