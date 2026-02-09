lunes 09 de febrero de 2026
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Podcast
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • Asalto a un matrimonio: liberan a los dos sujetos que fueron aprehendidos en la investigación por un robo

    En estas horas están recuperando la libertad los sujetos de 22 y 28 años que fueron arrestados en un operativo el miércoles de la semana pasada por un robo en un country.

    9 de febrero de 2026 - 21:46
    El miércoles de la semana pasada en San Juan y Rocha aprehendieron a los dos sujetos de quienes sospechaba la Fiscalía y la Policía.

    El miércoles de la semana pasada en San Juan y Rocha aprehendieron a los dos sujetos de quienes sospechaba la Fiscalía y la Policía.

    LA OPINION

    Los dos sujetos de 22 y 28 años que habían sido aprehendidos en el marco de la investigación por el robo sufrido por un matrimonio en un barrio cerrado están recuperando la libertad por estas horas, luego de que la Fiscalía resolviera no solicitar la prisión preventiva.

    Lee además
    Detuvieron al sospechoso en un procedimiento en la vía pública desplegado por la DDI Pergamino y la Fiscalía 2 de Germán Guidi con la colaboración del Comando de Patrulla y la Dirección de Tránsito municipal.

    Horas decisivas por el asalto a un matrimonio en el country: indagatorias, pruebas y pedido de detenciones
    El sujeto de 22 años que está en pareja y conducía el automóvil Peugeot 308 a nombre de la mujer residente en el barrio El Molino en cuya propiedad le secuestraron un revólver calibre 38 y elementos de interés para la investigación por el robo a un matrimonio en un barrio cerrado de la ruta 8.

    Avanza la causa por el asalto en un barrio cerrado: investigan a una mujer y detuvieron a dos sospechosos

    Según se confirmó oficialmente, el fiscal interviniente, Germán Guidi, informó al Juzgado de Garantías que no requerirá la medida de coerción para ninguno de los dos sujetos aprehendidos el miércoles de la semana pasada.

    En el caso del individuo de 28 años, la resolución de libertad ya se encuentra firmada y cargada en el sistema judicial, por lo que su excarcelación se hizo efectiva en el transcurso de este mismo lunes a la tarde, dado que se encuentra alojado en dependencias de la DDI.

    El abogado defensor, Rodrigo Cuellar Aliaga estuvo presente en el acto formal de excarcelación.

    En tanto, el joven de 22 años, defendido por el abogado Aquilino Giacomelli, recuperará la libertad en las próximas horas, ya que si bien durante un allanamiento en su domicilio se secuestró un arma de fuego, la misma no estaría vinculada al hecho investigado. En ese sentido, la Fiscalía también solicitará su libertad al considerar que no se configuraría el delito de tenencia ilegal, ya que se acreditaría que el imputado no tenía conocimiento de la presencia del arma en la vivienda.

    Ambos acusados prestaron declaración ante la Justicia —uno de ellos durante varias horas— y aportaron pruebas que fueron incorporadas a la causa. Además, en las últimas horas se tomaron diversas declaraciones testimoniales y se evacuaron citas surgidas de esas indagatorias, lo que habría confirmado la versión de los imputados respecto a su falta de participación en el robo investigado.

    De este modo, y a la espera de las resoluciones formales, la causa continuará su curso con los imputados en libertad, mientras avanza la investigación para esclarecer el hecho ocurrido en el barrio cerrado.

    Temas
    Seguí leyendo

    Horas decisivas por el asalto a un matrimonio en el country: indagatorias, pruebas y pedido de detenciones

    Avanza la causa por el asalto en un barrio cerrado: investigan a una mujer y detuvieron a dos sospechosos

    Detuvieron a un sospechoso y secuestraron un auto y una pistola tras un asalto en un barrio cerrado

    Una nueva modalidad delictiva: roban llaves de paso de bronce y generan pérdidas en los frentes de viviendas

    Tiroteo en el barrio 512 Viviendas: se entregó uno de los sujetos buscados por el enfrentamiento armado

    Condenaron, en juicio abreviado, a un sujeto que abusó de la cuñada adolescente

    Allanamientos y pedido de detención para dar con dos sujetos por el tiroteo en el barrio 512 Viviendas

    Los ocupantes de un auto resultaron ilesos tras despistar y volcar en la ruta 8

    Despiste y vuelco en la ruta 8: una docente fue hospitalizada tras un siniestro vial en Fontezuela

    Piden 15 años de condena para una pareja juzgada por abusos sexuales y corrupción de menores en Pergamino

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    Los vecinos repusieron las llaves por dispositivos de plásticos para que no se los roben.

    Una nueva modalidad delictiva: roban llaves de paso de bronce y generan pérdidas en los frentes de viviendas

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    El miércoles de la semana pasada en San Juan y Rocha aprehendieron a los dos sujetos de quienes sospechaba la Fiscalía y la Policía.

    Asalto a un matrimonio: liberan a los dos sujetos que fueron aprehendidos en la investigación por un robo
    Los vecinos repusieron las llaves por dispositivos de plásticos para que no se los roben.

    Una nueva modalidad delictiva: roban llaves de paso de bronce y generan pérdidas en los frentes de viviendas

    “Estoy triste, porque amo a Mirtha como todo el mundo, estuve hablando con ella y ojalá se pueda arreglar”, aseguró Jimena Monteverde.

    Quién es Jimena Monteverde, la chef que hizo emocionar a Mirtha Legrand tras su salida del programa

    El mobiliario escolar arribó al edificio del Jardín de Infantes 926 que tiene nuevo edificio en Ricardo Güiraldes y Yapeyú.

    Llegó el mobiliario escolar y el Jardín de Infantes 926 se prepara para inaugurar su edificio propio

    El legado de Nino Bravo se queda sin casa: la familia decide cerrar el museo en su pueblo natal  video
    Cultura

    El legado de Nino Bravo se queda sin casa: cierran el museo en su pueblo natal