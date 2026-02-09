Asalto a un matrimonio: liberan a los dos sujetos que fueron aprehendidos en la investigación por un robo

El miércoles de la semana pasada en San Juan y Rocha aprehendieron a los dos sujetos de quienes sospechaba la Fiscalía y la Policía.

Los dos sujetos de 22 y 28 años que habían sido aprehendidos en el marco de la investigación por el robo sufrido por un matrimonio en un barrio cerrado están recuperando la libertad por estas horas, luego de que la Fiscalía resolviera no solicitar la prisión preventiva.

Según se confirmó oficialmente, el fiscal interviniente, Germán Guidi, informó al Juzgado de Garantías que no requerirá la medida de coerción para ninguno de los dos sujetos aprehendidos el miércoles de la semana pasada.

En el caso del individuo de 28 años, la resolución de libertad ya se encuentra firmada y cargada en el sistema judicial, por lo que su excarcelación se hizo efectiva en el transcurso de este mismo lunes a la tarde, dado que se encuentra alojado en dependencias de la DDI.

En tanto, el joven de 22 años, defendido por el abogado Aquilino Giacomelli, recuperará la libertad en las próximas horas, ya que si bien durante un allanamiento en su domicilio se secuestró un arma de fuego, la misma no estaría vinculada al hecho investigado. En ese sentido, la Fiscalía también solicitará su libertad al considerar que no se configuraría el delito de tenencia ilegal, ya que se acreditaría que el imputado no tenía conocimiento de la presencia del arma en la vivienda.

Ambos acusados prestaron declaración ante la Justicia —uno de ellos durante varias horas— y aportaron pruebas que fueron incorporadas a la causa. Además, en las últimas horas se tomaron diversas declaraciones testimoniales y se evacuaron citas surgidas de esas indagatorias, lo que habría confirmado la versión de los imputados respecto a su falta de participación en el robo investigado.

De este modo, y a la espera de las resoluciones formales, la causa continuará su curso con los imputados en libertad, mientras avanza la investigación para esclarecer el hecho ocurrido en el barrio cerrado.