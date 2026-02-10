martes 10 de febrero de 2026
    • Robo de motos en Pergamino: ladrones sustrajeron dos rodados de un taller del barrio Desiderio de la Fuente

    Un robo de motos generó alarma en el barrio Desiderio de la Fuente, donde delincuentes se llevaron dos rodados de un taller mecánico durante la madrugada.

    La Opinión OnLine | Alfonso Godoy
    Por Alfonso Godoy
    10 de febrero de 2026 - 12:01
    Los ladrones pasaron montados a una moto a las 6:05 por San Luis y las Vías.

    LA OPINION
    A las 6:21 uno de los ladrones pasó trasladando la moto robada de tiro.

    LA OPINION

    Un nuevo hecho de inseguridad se registró en Pergamino durante la madrugada del martes, cuando delincuentes concretaron un robo de motos en un taller mecánico del barrio Desiderio de la Fuente, de donde sustrajeron dos rodados pertenecientes a clientes, tras forzar el ingreso al local ubicado en avenida Yrigoyen y Joaquín Menéndez.

    El miércoles de la semana pasada en San Juan y Rocha aprehendieron a los dos sujetos de quienes sospechaba la Fiscalía y la Policía.

    Asalto a un matrimonio: liberan a los dos sujetos que fueron aprehendidos en la investigación por un robo
    Los vecinos repusieron las llaves por dispositivos de plásticos para que no se los roben.

    Una nueva modalidad delictiva: roban llaves de paso de bronce y generan pérdidas en los frentes de viviendas

    El episodio ocurrió en las primeras horas de la mañana y fue reconstruido gracias al aporte de vecinos del barrio Desiderio de la Fuente, quienes compartieron información a través de grupos de WhatsApp y analizaron imágenes de cámaras de seguridad particulares instaladas en la zona.

    tres ladrones en moto robo galan 0000002

    Según esos testimonios, los autores del robo de motos en Pergamino se movilizaban tres sujetos a bordo de una motocicleta. El grupo habría ingresado al barrio por el sector conocido como “las curvitas” de calle San Luis, en un tramo paralelo a las vías del ex Ferrocarril Belgrano, y luego avanzó en contramano por más de media cuadra por calle Joaquín Menéndez.

    Los ladrones arribaron a las 6:05

    tres-ladrones-en-moto-robo-galan-0002
    Los registros fílmicos obtenidos por cámaras domiciliarias captaron el paso de los delincuentes alrededor de las 6:05. Minutos más tarde, las mismas cámaras los volvieron a registrar cuando ya se retiraban del lugar trasladando de tiro las motos robadas, lo que permitió confirmar la secuencia delictiva.

    De acuerdo con la reconstrucción posterior, los sujetos habrían accedido al taller mecánico escalando por viviendas linderas. Desde el frente ascendieron hasta la cubierta y, a través del fondo de un patio interno que conecta con los talleres, forzaron una abertura para irrumpir en el interior del comercio.

    Una vez dentro del local, los delincuentes se apoderaron de dos motocicletas usadas que se encontraban en el sector del taller aguardando reparaciones. Luego abrieron el portón que da a calle Joaquín Menéndez y emprendieron la fuga.

    Escaparon 15 minutos después

    tres ladrones en moto robo galan 0000003-blur
    Las imágenes registradas muestran a los tres sujetos escapando tanto montados en las motos sustraídas como llevándolas de tiro, junto con el rodado en el que se movilizaban inicialmente. La huida continuó por Joaquín Menéndez hasta San Luis, donde giraron hacia la derecha y finalmente se perdieron por el sector de las vías ferroviarias en dirección norte.

    Los registros fílmicos de las cámaras de seguridad mostraron el escape con las motos robadas unos minutos más tarde de las 6:20.

    El hecho fue denunciado y es investigado por la Policía, que analiza las cámaras de seguridad privadas y otros elementos aportados por vecinos para intentar identificar a los autores del robo de motos en Pergamino, un delito que vuelve a generar preocupación entre comerciantes y residentes del barrio Desiderio de la Fuente.

    El fiscal Germán Guidi y el equipo de instructores judiciales de la Fiscalía 2 están trabajando con la Policía en el análisis de las filmaciones de cámaras de seguridad dellocal y vecinales para individualizar a los ladrones.

    Robo de motos en Pergamino: ladrones sustrajeron dos rodados de un taller del barrio Desiderio de la Fuente

