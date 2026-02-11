Los ladrones rompieron la vidriera y robaron indumentaria que estaba en exhibición en el frente del local.

Rompieron la vidriera de un local de avenida Yrigoyen y robaron zapatillas e indumentaria

Un comercio de indumentaria de avenida Yrigoyen entre Lorenzo Moreno y Prudencio González , fue blanco de un robo durante la madrugada, cuando autores ignorados rompieron la vidriera del frente y sustrajeron nueve pares de zapatillas que se encontraban en exhibición. Interviene la Fiscalía N° 1 en una causa caratulada como “Robo”.

Un nuevo hecho de inseguridad comercial se registró en la zona céntrica de Pergamino, donde delincuentes atacaron la vidriera de un local de venta de indumentaria ubicado sobre avenida Yrigoyen, entre Lorenzo Moreno y Prudencio González.

De acuerdo a la información policial, personal del Servicio de Comando de Patrullas fue comisionado al lugar tras un llamado al 911 que alertó sobre daños en el frente del comercio “Antonela Importados”, de avenida Yrigoyen 139 .

Al arribar, los efectivos se entrevistaron con la propietaria, una mujer mayor de edad, quien constató la rotura del vidrio de la vidriera y el faltante de varios artículos que estaban en exhibición hacia la vía pública.

Según se detalló en el acta de procedimiento, los autores sustrajeron siete pares de zapatillas marca Adidas en distintos colores —rojo, salmón, turquesa y negro—, un par marca Nike color verde y un par de calzado tipo cross color fucsia. En total, se llevaron nueve pares de zapatillas.

El comercio no cuenta con seguro ni con sistema de cámaras de seguridad, y la damnificada manifestó no tener sospechas sobre posibles autores del hecho.

La causa fue caratulada como “Robo” en el marco de la IPP Nº 12-00-000891-26/00 e interviene la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº 1, a cargo del fiscal Fernando Pertierra, con la actuación de la instructora judicial Juliana Giusti. Desde la Fiscalía se dispuso la intervención del Grupo Táctico Operativo (GTO) para avanzar con las tareas investigativas y el relevamiento de posibles cámaras en la zona que puedan aportar datos sobre los responsables.

El episodio vuelve a poner en foco la vulnerabilidad de los comercios con vidrieras expuestas directamente a la vía pública, una modalidad delictiva que consiste en romper el cristal para sustraer mercadería de rápida reventa, en este caso zapatillas de primeras marcas.

La investigación continúa con el objetivo de identificar a los autores y recuperar los elementos sustraídos.