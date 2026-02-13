Denuncian estafa con falso alerta de seguridad de Mercado Pago y préstamo por 1.600.000 pesos

Los estafadores simularon un alaerta de Mercado Pago para que la víctima les diera el acceso a sus cuentas.

Una mujer de 50 años denunció una estafa tras recibir por WhatsApp un falso “alerta de seguridad” de Mercado Pago . Luego de una videollamada con los supuestos operadores, ingresó a su cuenta, solicitó un préstamo por 1.600.000 pesos y el dinero fue transferido a otra cuenta.

El hecho fue denunciado en el marco de la IPP Nº 12-00-001016-26, con intervención de la UFI y el Juzgado Nº 3 del Departamento Judicial Pergamino. La víctima, una mujer domiciliada en barrio Centenario, relató que el miércoles 11 de febrero a las 14:25 se encontraba en su vivienda cuando recibió un mensaje por WhatsApp con el texto: “Alerta de seguridad en la cuenta de Mercado Pago”.

Minutos después, los estafadores realizaron una videollamada. Bajo el argumento de que intentaban proteger su cuenta ante un supuesto acceso indebido, la guiaron para que ingresara a la aplicación de Mercado Pago y realizara una serie de operaciones.

Siempre según la denuncia, la mujer fue inducida a dirigirse a la opción de “préstamo” dentro de la plataforma y a gestionar un crédito por aproximadamente 1.600.000 pesos. El dinero, lejos de quedar bajo su control, fue transferido a otra cuenta bancaria, presuntamente vinculada a los delincuentes.

Cuando advirtió la maniobra, el perjuicio económico ya estaba consumado. La denuncia fue radicada y se iniciaron actuaciones por el delito de estafa, mientras la Justicia intenta rastrear el destino de los fondos.

Una modalidad que se repite

Mercado Pago es una de las plataformas de pago digital más utilizadas en Argentina. Permite realizar transferencias, pagos, cobros e incluso acceder a líneas de crédito e inversiones. Sin embargo, especialistas advierten que ninguna billetera virtual garantiza seguridad total frente a ataques de ciberdelincuentes.

En los últimos meses se multiplicaron las maniobras conocidas como “phishing” o suplantación de identidad, en las que los estafadores se hacen pasar por representantes de empresas o entidades financieras para obtener datos sensibles o inducir a las víctimas a realizar operaciones.

En muchos casos, los mensajes incluyen advertencias urgentes sobre movimientos sospechosos, bloqueos de cuenta o intentos de compra, lo que genera alarma y lleva a actuar con rapidez sin verificar la autenticidad del contacto.

Señales de alerta y antecedentes

Recientemente, el bloguero especializado en viajes y tecnología Sir Chandler alertó en redes sociales sobre intentos de fraude vinculados a su cuenta de Mercado Pago. Según relató, la aplicación le notificó varios pagos rechazados con el mensaje: “El CVV es inválido, revisá que coincida con el de tu tarjeta virtual”.

El CVV es el código de tres dígitos que figura en el reverso de las tarjetas. Al no haber realizado ninguna compra, el influencer comprendió que se trataba de intentos de uso fraudulento de sus datos. Finalmente, desvinculó su tarjeta para evitar nuevas maniobras.

Especialistas en ciberseguridad advierten que los delincuentes pueden utilizar sistemas automatizados para probar combinaciones de números de tarjeta y códigos de seguridad en plataformas online. Si logran acertar los datos correctos, pueden concretar operaciones en cuestión de segundos.

Cómo proteger tu cuenta de Mercado Pago

Ante el crecimiento de estas estafas, se recomienda: No responder mensajes ni llamadas que soliciten datos personales o bancarios. Verificar siempre los avisos ingresando directamente a la aplicación oficial. No compartir códigos de verificación enviados por SMS o WhatsApp. Activar la verificación en dos pasos. Desvincular tarjetas ante cualquier movimiento sospechoso.

Desde la propia plataforma se recuerda que Mercado Pago no solicita datos sensibles por WhatsApp ni realiza videollamadas para validar operaciones.

La investigación del caso ocurrido en Pergamino busca determinar desde qué líneas telefónicas y cuentas se realizó la maniobra. Mientras tanto, las autoridades insisten en la importancia de la prevención para evitar caer en este tipo de engaños digitales.