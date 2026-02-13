viernes 13 de febrero de 2026
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Podcast
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • Denuncian estafa con falso alerta de seguridad de Mercado Pago y préstamo por 1.600.000 pesos

    Una mujer de 50 años fue engañada por WhatsApp con un supuesto aviso de Mercado Pago y terminó gestionando un préstamo que fue transferido.

    13 de febrero de 2026 - 11:04
    Los estafadores simularon un alaerta de Mercado Pago para que la víctima les diera el acceso a sus cuentas.

    Los estafadores simularon un alaerta de Mercado Pago para que la víctima les diera el acceso a sus cuentas.

    LA OPINION

    Una mujer de 50 años denunció una estafa tras recibir por WhatsApp un falso “alerta de seguridad” de Mercado Pago. Luego de una videollamada con los supuestos operadores, ingresó a su cuenta, solicitó un préstamo por 1.600.000 pesos y el dinero fue transferido a otra cuenta.

    Lee además
    El celular sustraído a la joven es un Iphone 12, por el cual un sujeto le pidió dinero de rescate.

    A una joven le sustrajeron el teléfono celular y le exigieron que entregara dinero para recuperarlo
    La bicicleta todo terreno rodado 29 marca Venzo que le sustrajeron al adolescente.

    Pergamino: abordaron a un adolescente y le hurtaron su bicicleta todo terreno a media cuadra de su casa

    El hecho fue denunciado en el marco de la IPP Nº 12-00-001016-26, con intervención de la UFI y el Juzgado Nº 3 del Departamento Judicial Pergamino. La víctima, una mujer domiciliada en barrio Centenario, relató que el miércoles 11 de febrero a las 14:25 se encontraba en su vivienda cuando recibió un mensaje por WhatsApp con el texto: “Alerta de seguridad en la cuenta de Mercado Pago”.

    Minutos después, los estafadores realizaron una videollamada. Bajo el argumento de que intentaban proteger su cuenta ante un supuesto acceso indebido, la guiaron para que ingresara a la aplicación de Mercado Pago y realizara una serie de operaciones.

    Siempre según la denuncia, la mujer fue inducida a dirigirse a la opción de “préstamo” dentro de la plataforma y a gestionar un crédito por aproximadamente 1.600.000 pesos. El dinero, lejos de quedar bajo su control, fue transferido a otra cuenta bancaria, presuntamente vinculada a los delincuentes.

    Cuando advirtió la maniobra, el perjuicio económico ya estaba consumado. La denuncia fue radicada y se iniciaron actuaciones por el delito de estafa, mientras la Justicia intenta rastrear el destino de los fondos.

    Una modalidad que se repite

    Mercado Pago es una de las plataformas de pago digital más utilizadas en Argentina. Permite realizar transferencias, pagos, cobros e incluso acceder a líneas de crédito e inversiones. Sin embargo, especialistas advierten que ninguna billetera virtual garantiza seguridad total frente a ataques de ciberdelincuentes.

    En los últimos meses se multiplicaron las maniobras conocidas como “phishing” o suplantación de identidad, en las que los estafadores se hacen pasar por representantes de empresas o entidades financieras para obtener datos sensibles o inducir a las víctimas a realizar operaciones.

    En muchos casos, los mensajes incluyen advertencias urgentes sobre movimientos sospechosos, bloqueos de cuenta o intentos de compra, lo que genera alarma y lleva a actuar con rapidez sin verificar la autenticidad del contacto.

    Señales de alerta y antecedentes

    Recientemente, el bloguero especializado en viajes y tecnología Sir Chandler alertó en redes sociales sobre intentos de fraude vinculados a su cuenta de Mercado Pago. Según relató, la aplicación le notificó varios pagos rechazados con el mensaje: “El CVV es inválido, revisá que coincida con el de tu tarjeta virtual”.

    El CVV es el código de tres dígitos que figura en el reverso de las tarjetas. Al no haber realizado ninguna compra, el influencer comprendió que se trataba de intentos de uso fraudulento de sus datos. Finalmente, desvinculó su tarjeta para evitar nuevas maniobras.

    Especialistas en ciberseguridad advierten que los delincuentes pueden utilizar sistemas automatizados para probar combinaciones de números de tarjeta y códigos de seguridad en plataformas online. Si logran acertar los datos correctos, pueden concretar operaciones en cuestión de segundos.

    Cómo proteger tu cuenta de Mercado Pago

    Ante el crecimiento de estas estafas, se recomienda: No responder mensajes ni llamadas que soliciten datos personales o bancarios. Verificar siempre los avisos ingresando directamente a la aplicación oficial. No compartir códigos de verificación enviados por SMS o WhatsApp. Activar la verificación en dos pasos. Desvincular tarjetas ante cualquier movimiento sospechoso.

    Desde la propia plataforma se recuerda que Mercado Pago no solicita datos sensibles por WhatsApp ni realiza videollamadas para validar operaciones.

    La investigación del caso ocurrido en Pergamino busca determinar desde qué líneas telefónicas y cuentas se realizó la maniobra. Mientras tanto, las autoridades insisten en la importancia de la prevención para evitar caer en este tipo de engaños digitales.

    Temas
    Seguí leyendo

    A una joven le sustrajeron el teléfono celular y le exigieron que entregara dinero para recuperarlo

    Pergamino: abordaron a un adolescente y le hurtaron su bicicleta todo terreno a media cuadra de su casa

    Pergamino: arrestaron a condenado por el homicidio de Santucho que violó arresto domiciliario

    Casación confirmó la condena de 12 años y medio de prisión para Hugo Gorvalán por el crimen de "Cota" Cejas

    En el barrio San Martín robaron en la Secundaria 2 y dañaron aberturas en la Primaria 50

    Rompieron la vidriera de un local de avenida Yrigoyen y robaron zapatillas e indumentaria

    Salió en libertad el novio de una influencer pergaminense y ella celebró la decisión judicial en las redes

    Robo de motos en Pergamino: ladrones sustrajeron dos rodados de un taller del barrio Desiderio de la Fuente

    Asalto a un matrimonio: liberan a los dos sujetos que fueron aprehendidos en la investigación por un robo

    Una nueva modalidad delictiva: roban llaves de paso de bronce y generan pérdidas en los frentes de viviendas

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    La bicicleta todo terreno rodado 29 marca Venzo que le sustrajeron al adolescente.

    Pergamino: abordaron a un adolescente y le hurtaron su bicicleta todo terreno a media cuadra de su casa

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    La concentración de robos en la vía pública y en franjas horarias específicas refuerza la importancia de analizar patrones. La información es una herramienta concreta para reducir riesgos y mejorar la capacidad de respuesta ante un hecho delictivo.

    Buenos Aires: En enero, más del 95% de los robos de autos ocurrieron en la vía pública
    Los estafadores simularon un alaerta de Mercado Pago para que la víctima les diera el acceso a sus cuentas.

    Denuncian estafa con falso alerta de seguridad de Mercado Pago y préstamo por 1.600.000 pesos

    La ciudad se prepara para vivir el Carnaval 2026, una celebración que promete tres noches inolvidables en el Boulevard de Calle 2, entre Avenida 11 y Calle 17.

    Carnaval 2026 en Lima, Zárate: tres noches a pura comparsa y música en el Boulevard de Calle 2

    En 2026, los espacios no solo se observan: se sienten. La sensorialidad se convierte en un valor central mediante rugosidades, relieves e imperfecciones controladas.

    Interiorismo 2026: hogares más cálidos, expresivos y con identidad propia

    La actividad contará con dos modalidades: 3 kilómetros participativo y 10 kilómetros competitivo.

    Ramallo 2026: llega la Correcaminata con circuitos de 3K participativo y 10K competitivo