Salió en libertad el novio de una influencer pergaminense y ella celebró la decisión judicial en las redes

Libertad: la influencer hizo la V de la Victoria para que sus seguidores celebraran con ella la inminente liberación de su novio.

Libertad: la influencer hizo la V de la Victoria para que sus seguidores celebraran con ella la inminente liberación de su novio.

La liberación de un joven de 22 años, aprehendido en el marco de una investigación penal por un violento robo en un barrio cerrado, fue celebrada públicamente por su pareja, una influencer local conocida como “La Jefa”, quien relató en tiempo real el proceso judicial a través de sus redes sociales.

Asalto a un matrimonio: liberan a los dos sujetos que fueron aprehendidos en la investigación por un robo

Robo de motos en Pergamino: ladrones sustrajeron dos rodados de un taller del barrio Desiderio de la Fuente

Desde las primeras horas del martes, la influencer comenzó a compartir videos e imágenes desde las inmediaciones del edificio de la Fiscalía, ubicado en Merced 865, y posteriormente desde la Comisaría Tercera del barrio Acevedo, donde se concretaron los pasos finales previos a la liberación de su pareja.

En una de las historias publicadas frente a la seccional policial, la joven anticipó el desenlace favorable del proceso. Minutos más tarde, difundió una imagen dentro de una camioneta, realizando el gesto de la “V” de la victoria, en línea con el estilo que la hizo popular en Instagram y TikTok entre miles de seguidores jóvenes.

Buena parte de las publicaciones estuvieron dedicadas a destacar el trabajo de su abogado defensor, el penalista Aquilino Giacomelli , a quien atribuyó el resultado judicial. En una de las historias escribió textualmente:

ayelen-schechtel-martes10-02-002-blur

“Gracias a mi abogado el Dr. Aquilino por tan buena defensa. Por demostrar la inocencia y por tan buen trabajo desde el minuto cero”.

Luego amplió el agradecimiento con un extenso mensaje en el que resaltó el acompañamiento, la dedicación y la claridad profesional del letrado durante todo el proceso, subrayando la tranquilidad alcanzada tras la resolución judicial.

ayelen-schechtel-martes10-02-003-blur

"Dr. Aquilino"

"Quiero expresarle mi más sincero agradecimiento por el acompañamiento, la dedicación y el profesionalismo que demostró durante todo el proceso de la causa. Su compromiso, claridad y confianza fueron fundamentales para que hoy estar tranquilos".

"Valoro enormemente no solo su trabajo como abogado, sino también su calidad humana y la paciencia que tuvo para explicarme cada paso y brindarme seguridad en momentos de mucha preocupación".

"Gracias por la defensa con tanta responsabilidad y por lograr un resultado tan importante para mí y mi familia. Sin dudas recomendaré siempre su labor".

"Con todo el respeto: ¡Muchas gracias!"

Libertad

ayelen-schechtel-martes10-02-004-Thomas-Camacho-blur

Las secuencias finales mostraron al joven ya en libertad, registrado en videos mientras recorría un supermercado y seleccionaba productos con total normalidad, imágenes que buscaron reforzar el cierre del episodio judicial.

El trasfondo de la causa

El joven de 22 años había sido interceptado mientras conducía un Peugeot 308 azul oscuro, vehículo que la Fiscalía a cargo de Germán Guidi había identificado en inmediaciones de un barrio cerrado donde un matrimonio fue asaltado, maniatado y despojado de una importante suma de dinero.

El procedimiento inicial se concretó la semana pasada mediante un operativo coordinado entre la Fiscalía y la DDI Pergamino, cuando el automóvil fue cercado en movimiento en la zona de San Juan y avenida Rocha. Posteriormente se realizaron allanamientos en un lavadero de autos bajo investigación y en una vivienda ubicada en un barrio cercano a la intersección de las rutas 188 y 32.

Como resultado de esos operativos, quedaron aprehendidos dos sujetos de 22 y 28 años, se secuestraron dos vehículos y se incautaron distintos elementos considerados de interés para la causa.

Sin embargo, con el avance de la investigación, las imputaciones iniciales se debilitaron a partir de las declaraciones de los involucrados y de las personas citadas en sus coartadas, lo que llevó a que ambos quedaran desvinculados del hecho.

La causa continúa abierta y orientada a identificar a los autores del robo que derivó en un cuantioso perjuicio económico para las víctimas. En este contexto, las estrategias defensivas de los abogados Aquilino Giacomelli y Rodrigo Cuellar Aliaga se impusieron ante las hipótesis sostenidas por la Fiscalía, que no logró quebrar el principio de inocencia de los jóvenes investigados.