Pergamino: arrestaron a condenado por el homicidio de Santucho que violó arresto domiciliario

El convicto condenado por el homicidio de Santucho en Pergamino fue detenido al ser hallado en la vía pública sin la tobillera electrónica del arresto domiciliario.

La Policía volvió a detener en las últimas horas a un joven de 21 años que había sido condenado por la Justicia del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil por su participación en el homicidio de un hombre de 50 años, ocurrido en julio de 2021 en una vivienda de avenida Marcelino Ugarte al 1100, en el barrio Jorge Newbery de Pergamino .

El procedimiento se concretó luego de constatar que el convicto, quien debía cumplir arresto domiciliario bajo monitoreo electrónico, se encontraba deambulando por la vía pública sin la tobillera colocada, incumpliendo de manera flagrante las condiciones impuestas por la Justicia como parte de una medida morigeradora de la prisión preventiva.

El joven había permanecido detenido durante un prolongado período tras el crimen y posteriormente se le otorgó el beneficio del arresto domiciliario. Sin embargo, según trascendió en el ámbito judicial, el fiscal Daniel Aguilar ya había solicitado el año pasado la revocación de ese régimen debido a reiteradas transgresiones al perímetro autorizado que detectaba el sistema de monitoreo electrónico.

Ante esos incumplimientos, se dispuso su regreso a una unidad penitenciaria. No obstante, la medida fue apelada y, al no encontrarse firme el veredicto, el imputado continuaba preventivamente bajo el beneficio domiciliario. Ahora, directamente se había retirado la tobillera y circulaba libremente por la ciudad, situación que derivó en su inmediata aprehensión.

El día que se sacó la pulsera

El jueves 18 de diciembre del año pasado el convicto se quitó la pulsera; según los reportes del sistema de monitoreo electrónico de presos con domiciliaria.

El fiscal Daniel Aguilar desde la Fiscalía del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil requirió la detención al Juzgado.

La jueza del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil, Gladys Hamue, el viernes 19 de diciembre ordenó la detención requerida por la Fiscalía.

Cincuenta y cinco días después de esa orden de captura insertada por el Juzgado se produjo el arresto en la vía pública durante un procedimiento de la brigada motorizada de la Policía Local.

El homicidio de Santucho

El hecho por el cual fue condenado se remonta al jueves 29 de julio de 2021, cuando hallaron sin vida a un hombre de 50 años dentro de su vivienda de avenida Marcelino Ugarte al 1100, en Pergamino.

La víctima presentaba dos heridas de arma de fuego: un disparo en el pecho y otro en el abdomen. La investigación determinó que fue atacada durante un asalto perpetrado en el interior de su propiedad. Los agresores ingresaron con fines de robo y, en ese contexto, lo ejecutaron.

Tras el crimen, los autores sustrajeron dinero y pertenencias de la vivienda. De acuerdo a la pesquisa, posteriormente habrían adquirido bienes y realizado transacciones con elementos obtenidos a partir del botín.

Alardes que aceleraron la investigación

Un dato clave en el avance del expediente fue que, horas después del asesinato, los responsables se jactaron del ataque ante personas del entorno del barrio Jorge Newbery. Los comentarios sobre el violento episodio no tardaron en llegar a oídos de la Policía.

A partir de esos rumores, distintas brigadas comenzaron a trabajar sobre testimonios y a reunir indicios que permitieron individualizar a tres personas involucradas: dos sujetos mayores de edad y un adolescente de 17 años, quien registraba frondosos antecedentes en el fuero juvenil.

El fiscal Daniel Aguilar logró reunir elementos probatorios suficientes para requerir las detenciones. En una serie de allanamientos se concretó la aprehensión del menor, mientras continuaban las tareas para dar con los cómplices mayores.

Desde la Fiscalía del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil N° 2 solicitaron en su momento una medida de seguridad privativa de la libertad para el adolescente, dada la gravedad del hecho.

Nueva detención y situación judicial

Con el paso del tiempo, el joven condenado accedió a una medida alternativa a la prisión efectiva, bajo estrictas condiciones de control. No obstante, los reiterados incumplimientos y ahora la ausencia total del dispositivo de monitoreo reactivaron la intervención judicial.

En este sentido, el fiscal Daniel Aguilar pidió que le revoquen el beneficio de arresto domiciliario por las constantes evasiones.

Un fallo judicial fue en consonancia a ese requerimiento fiscal y ordenaba que volviera a cumplir la condena en una unidad penal, pero fue apelado por los defensores del convicto. La medida estaba sin resolución firme y eso le permitía seguir gozando del beneficio.

La nueva detención abre un escenario complejo respecto de su situación procesal, ya que el incumplimiento del arresto domiciliario puede derivar en la revocación definitiva del beneficio y su traslado a una unidad penitenciaria.

El homicidio de Santucho, ocurrido en 2021 en Pergamino, fue uno de los hechos más conmocionantes de aquel año por la violencia desplegada durante el asalto y por la exposición pública que tuvo el caso a partir de los comentarios que los propios autores realizaron en el barrio tras cometer el crimen.

Permanecerá detenido

El convicto en forma preventiva permanecerá detenido por orden de la jueza que requirió su captura en diciembre del año pasado. Mientras tanto, la Cámara de Apelaciones debe resolver sobre el requerimiento de revocación del beneficio de arresto domiciliario impulsado por el fiscal Daniel Aguilar. La orden del Juzgado interviniente fue apelada y es lo que tienen que resolver los camaristas.

Lo arrestó la Policía de la brigada motorizada de la Policía Local

En la noche de este miércoles en el barrio Jorge Newbery los integrantes de la brigada motorizada de la Policía Local aprehendieron al convicto.

La brigada motorizada de la Policía Local detuvo este miércoles por la noche, en Martínez Granados al 100 del barrio Jorge Newbery, al convicto de 21 años que registraba tres pedidos de captura activos por homicidio calificado, arresto domiciliario y rebeldía, todos requeridos por el Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N° 2 del fiscal Daniel Aguilar.