domingo 22 de febrero de 2026
    • San Nicolás: Santiago Passaglia visitó la colonia de robótica que ya formó a casi 300 chicos

    El intendente de San Nicolás acompañó el cierre del primer grupo de la quinta edición del programa tecnológico municipal.

    22 de febrero de 2026 - 11:35
    El&nbsp;intendente Santiago Passaglia&nbsp;visitó la&nbsp;Colonia de Robótica&nbsp;para acompañar el cierre del primer grupo de la&nbsp;5º edición, que finalizó con&nbsp;296 chicos egresados.

    El intendente Santiago Passaglia visitó la Colonia de Robótica para acompañar el cierre del primer grupo de la 5º edición, que finalizó con 296 chicos egresados.

    Captura de pantalla video Santiago Passaglia

    El intendente de la ciudad de San Nicolás, Santiago Passaglia, recorrió la Colonia de Robótica durante el cierre del primer grupo de la quinta edición del programa, que finalizó con 296 chicos egresados. La propuesta educativa combina tecnología, creatividad y aprendizaje práctico, consolidándose como una política local orientada a la formación digital temprana.

    Educación tecnológica en San Nicolás para las nuevas generaciones

    La iniciativa se desarrolla en la ciudad de San Nicolás de los Arroyos y busca acercar a niños y adolescentes al mundo de la tecnología mediante experiencias prácticas. Durante la visita, el jefe comunal dialogó con los alumnos, quienes presentaron los proyectos realizados a lo largo de la cursada y compartieron sus aprendizajes.

    Los participantes construyeron distintos dispositivos tecnológicos, aplicando conceptos básicos de programación, automatización y robótica educativa. El enfoque del programa apunta a aprender mediante el juego y la experimentación, promoviendo habilidades clave para el futuro laboral.

    Passaglia destacó la importancia de este tipo de propuestas educativas al señalar que permiten desarrollar la lógica, la creatividad y el trabajo en equipo desde edades tempranas, fortaleciendo capacidades vinculadas a la innovación.

    Cómo funciona la Colonia de Robótica municipal

    La Colonia de Robótica forma parte del programa educativo impulsado por la Municipalidad de San Nicolás dentro de su estrategia de transformación tecnológica. Allí, los chicos trabajan con motores, engranajes y sensores para construir vehículos y sistemas automáticos.

    Además, los contenidos incluyen introducción a energías renovables, pensamiento computacional y nociones básicas de automatización. El objetivo es generar un aprendizaje dinámico que combine teoría y práctica, incentivando la curiosidad y el pensamiento científico.

    El formato de colonia permite que los alumnos participen en actividades intensivas durante el receso escolar, facilitando el acceso a herramientas tecnológicas que muchas veces no están disponibles en el ámbito cotidiano.

    Impacto educativo y proyección del programa digital

    El cierre del primer grupo dejó un saldo de 296 egresados, mientras que el segundo contingente ya transita la etapa final de cursada y culminará el 26 de febrero con 366 alumnos más. De esta manera, el programa continúa ampliando su alcance y consolidando su impacto educativo.

    Desde el municipio destacan que la propuesta busca reducir la brecha digital y preparar a las nuevas generaciones para los desafíos tecnológicos actuales. La continuidad del proyecto refleja una apuesta sostenida por la educación vinculada al conocimiento y la innovación.

    La Colonia de Robótica se posiciona así como una de las experiencias educativas locales más convocantes, integrando aprendizaje, tecnología y participación activa de los jóvenes en un entorno colaborativo que mira hacia el futuro.

    El intendente Santiago Passaglia visitó la Colonia de Robótica para acompañar el cierre del primer grupo de la 5º edición, que finalizó con 296 chicos egresados.

    San Nicolás: Santiago Passaglia visitó la colonia de robótica que ya formó a casi 300 chicos

