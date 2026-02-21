Douglas goleó en el segundo amistoso y sigue firme en la puesta a punto

Douglas Haig continúa transitando una pretemporada intensa y, en ese camino hacia el inicio del Torneo Federal A , volvió a dejar una imagen positiva en su segundo partido amistoso. En la mañana de este sábado, en el Estadio Miguel Morales , el Rojinegro goleó 6 a 0 a Paraná de San Nicolás , en un encuentro que incluyó dos tiempos de 45 minutos cada uno.

Tras el triunfo 3 a 1 del miércoles frente a 12 de Octubre de Ferré, el equipo dirigido por Sebastián Cejas ratificó buenas sensaciones, mostró contundencia ofensiva y profundizó la evaluación de variantes, en un contexto en el que el cuerpo técnico prioriza la búsqueda de funcionamiento y la competencia interna.

Los goles fueron convertidos por Luka Rosciano y Simón Fiorito en la primera etapa; mientras que en el complemento anotaron Elián Tus, Mauro Ponce de León -en dos oportunidades- y se registró un tanto en contra luego de un remate de Martín Gómez que se desvió en un defensor visitante.

Desde el pitazo inicial, Douglas Haig asumió el protagonismo, se adueñó del balón y comenzó a generar situaciones claras. La apertura del marcador llegó por intermedio del delantero rosarino Luka Rosciano. Minutos más tarde, Simón Fiorito amplió la ventaja. El 2 a 0 reflejaba con justicia lo que sucedía en el campo: un Douglas Haig dinámico, intenso y con variantes para lastimar. Durante esa primera etapa el DT del Fogonero realizó tres modificaciones: Lorenzo Muñoz ingresó por Arriola, Franco Reta reemplazó a Rosciano y Rafael Sveruk entró por Mauri.

Rotación para el segundo tiempo

Tal como había sucedido en el primer amistoso, “Terremoto” Cejas optó por cambiar la formación completa para el segundo tiempo, con el objetivo de otorgar minutos a todo el plantel y seguir evaluando alternativas. El once inicial del complemento fue: Agustín Auil; Martín Gómez, Rafael Sveruk, Nicolás Canela y Luciano Cuello; Robertino Seratto, Lautaro Ojeda y Joaquín Castellano; Elián Tus, Jonatan Palacio y Marcos Giménez. Durante esta etapa ingresaron Agustín Pezzi por Sveruk, Mauro Ponce de León por Seratto y Luka Rosciano por Palacio.

Lejos de bajar la intensidad, el Rojinegro mantuvo el ritmo y amplió rápidamente la diferencia. El tercer tanto llegó tras un remate de Martín Gómez que se desvió en un defensor de Paraná y terminó dentro del arco. Aunque el resultado en los primeros amistosos queda en un segundo plano, Douglas Haig no se conformó. Elián Tus, al igual que ante 12 de Octubre, se hizo presente en el marcador, y Mauro Ponce de León convirtió por duplicado para sellar el contundente 6 a 0.

Continúan los amistosos

La agenda de preparación (este sábado el plantel cerró su cuarta semana de pretemporada) continuará el miércoles con un nuevo amistoso en el estadio “Miguel Morales”, cuando el “Fogonero reciba a Defensores de Belgrano de Villa Ramallo.

Con dos triunfos en igual cantidad de presentaciones y una producción ofensiva destacada, Douglas Haig transita su puesta a punto con señales alentadoras. El desafío mayor comenzará a mediados de marzo, cuando la pelota vuelva a rodar por los puntos en el Torneo Federal A. Mientras tanto, el equipo sigue sumando minutos, ajustando detalles y alimentando la ilusión.