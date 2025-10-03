Un fin de semana a pura cultura: música, teatro, cine y mucho más en Pergamino

Este sábado llegará por primera vez a Pergamino La Ferni, la folklorista trans no binaria.

Este viernes en la Casa de la Cultura se habilitará la muestra grupal Somos Cerámica (una mirada al hacer y al sentir de este mundo maravilloso), a cargo de las alumnas del Taller de Graciela Cane.

San Nicolás despide a Lito López, referente cultural y artístico, fallecido a los 68 años

Entretenimiento Cinema Pergamino se suma a la Fiesta del Cine con entradas a precio promocional

Este viernes en la sala Auditorio de la Biblioteca Municipal Dr. Joaquín Menéndez, comenzará “Cinque Città, Cinque Film!” (Cinco ciudades, cinco películas), el nuevo ciclo de cine italiano organizado por la Asociación Dante Alighieri Pergamino . Se proyectará el film Baciato Dalla Fortuna (Parma), comedia italiana de 2011 dirigida por Paolo Costella.

Avenida Colón y Mitre, a las 18:00. Entrada libre y gratuita.

Fundadores

Este viernes en el El Yerta Club Cultural se presenta Fundadores, joven banda pergaminense que, después de ganar en Arrecifes, representará a la región en la final de los Juegos Bonaerenses en Mar del Plata, con su repertorio de rock nacional e internacional.

Estrada 1953, a las 21:00. Anticipadas a $6000 (alias: entrada.yerta). Barra y servicio de bufet autogestionado por el espacio. Info al 2477 550011 o MD a @elyertacc

Fiesta del Cine

Desde este viernes y hasta el miércoles 8 se desarrollará la Fiesta del Cine, y ofrecerá entradas a un valor promocional de tan solo 4 mil pesos, aplicable a todas las funciones en formatos 2D y 3D. Se proyectan: Homo Argentum, El Conjuro 4, La hora de la desaparición, Avatar 2: El camino del agua, Mascotas al rescate y Pitufos.

Complejo LA OPINION Plaza. Teléfono fijo: 2477 414211 (por la tarde). Instagram: @cinemaperga

Florentino Teatro Bar

Herencia criolla y Gachi Tulliani

Este viernes en Florentino Teatro Bar habrá folklore con el espectáculo Herencia Criolla. Participarán artistas invitados. El sábado, la cantante Gachi Tulliani brindará un recital de canciones del repertorio de música popular.

Lorenzo Moreno 982, a las 21:30. Reservas al WhatsApp: 2477 554459. Instagram: florentino.teatrobar

El mar de noche

Este sábado se estrena la obra El mar de noche, unipersonal a cargo del actor local Gustavo Bevacqua, escrita por Santiago Loza y dirigida por Fabricio Sceglio.

Jujuy 227, a las 21:00. Reservas al WhatsApp 2477 451467. Las funciones continuarán los sábados 11, 18 y 25.

El Yerta Club Cultural

La Ferni

Este sábado llegará por primera vez a Pergamino La Ferni, la folklorista trans no binaria, para presentarse en el El Yerta Club Cultural. Ferni de Gyldenfeldt actuó en el último Festival de Cosquín invitada por Yamila Cafrune.

Estrada 1953, a las 21:00. Anticipadas con descuento al 2477 550011. Barra y servicio de bufet autogestionado por el espacio. Más info: @elyertacc @laferni

Teatro Unión Ferroviaria

Homenaje a Pergamino

Este sábado, en el Teatro Unión, el Coro San José de Pergamino brindará un concierto en homenaje a la ciudad en su 130º aniversario.

Avenida Alsina 530, a las 20:00.

Casa de la Cultura

Stand Up

Este sábado llega a la Casa de la Cultura el standapero Nicolás de Tracy con su espectáculo Crónico. Nicolás es uno de los comediantes jóvenes con mayor crecimiento este último tiempo. Después de más de 10 años de carrera, logró afianzarse como una figura de referencia en el stand up.

General Paz 600, a las 21:00. Entradas en plateaunotickets.com o en la boletaría del teatro.

Douglas Haig

Música y baile

Este viernes, sábado y domingo habrá música y baile en el Buffet88 de la sede del Club Douglas Haig. Este viernes se presenta el dúo Futuro (Suena la máquina); el sábado vuelve la agrupación Suena mi cumbia; el domingo se presenta La magia tropical.

San Nicolás 44. Viernes y sábado a las 21:00; domingo a las 19:30. Anticipadas a $ 4.000. Más datos y reservas al 2477 454321.

Centro de Jubilados

Bailes de Antaño

Este sábado, los bailarines de todas las edades se darán cita en el Centro de Jubilados y Pensionados Pergamino para disfrutar de una tarde a pura música y movimiento. Participan las cantantes Mónica Rodríguez y Betty Ponce, y el Estudio de Danzas Carina Fajar.

25de Mayo 844, a las 18.30. La entrada es libre y gratuita.

Ritmo Club Resto Bar

Canciones, folklore y Retro Fest

La programación de Ritmo Club para este fin de semana es la siguiente: este viernes se presenta Keke Conte con Un poquito de todo; el sábado se realiza la segunda Retro Fest con DJ en vivo y barra (anticipadas al 2477 502370); el domingo se realiza La Noche del Folklore con Darío El Pequeño ($5000).

Avenida Alsina 950, a las 21:30. Reservas e información al 2477 318000. Instagram: ritmoclubrestobar

Asociación Agentes de Propaganda Médica

Homenaje a María Delia Pujol

Este sábado en el salón de la Asociación Agentes de Propaganda Médica (AAPM) se realizará un homenaje a una de las grandes referentes del folklore regional: la docente y bailarina María Delia Pujol.

Rivadavia 1461, a las 20:30. Contactos: Daniela Polola 2477 464064 o Claudia Torres 2477 303151.

La última película

Este sábado a las 21:00, en Espacio GAE (Guido 722) será estrenada La última película, protagonizada por Gonzalo Cepeda, Lautaro Medina, Margarita Chaves, Lucas Castañares y Flavia Alarcón.

Guido 722, a las 21:00. La obra volverá a escena el domingo, también a las 21:00. Las entradas ya están a la venta en la boletería del teatro o por WhatsApp al 2477 508104. Instagram: @espaciogae

Centro Cultural Bellas Artes

Gran Encuentro Chelístico

Este sábado y domingo se desarrollará en el Centro Cultural Bellas Artes el 2º Gran Encuentro Chelístico que reunirá a músicos de distintos puntos del país.

Avenida Alsina 165, sábado a las 20:00; domingo a las 16:00.

Habemus Theatrum

“Para anormales”

Este domingo vuelve a escena en Habemus Theatrum “Para anormales”, una comedia de Matías del Federico y Daniel Veronese, dirigida por Neme Carenzo y Fabricio Sceglio. Las funciones continuarán los domingos de octubre.

Jujuy 227, a las 19:00. Reservas al 2477 451467.

Museo Municipal de Bellas Artes

Historias breves de gente común

Este domingo se estrena en el Museo Municipal de Bellas Artes la obra Historias breves de gente común, una propuesta teatral con autoría de Mauricio Pitrelli, quien dirige junto a Lucía Tiseyra. El elenco está integrado por Melina Picadaci, Sofía Baronio, Isadora Gugino, Fabián Vecino, Nicolás Gorbarán y Rodrigo Paiva.

Avenida Alsina y Moreno, las 19:30. Las funciones continuarán los domingos 12, 19 y 25 de octubre.

A medio camino

Este domingo volverá a escena la obra A medio camino, de María Luz Cruz, bajo la dirección conjunta de Natalia Sachero y Jorge Abal, con las actuaciones de Walter Sachero y Lalo Bonacalza.

Joaquín Menéndez 250, a las 20:00. Anticipadas a $10.000; en puerta, $12.000. Reservas al 2477-588531.

Casa Natal Illia

Visita al Museo

El Museo, una de las pocas casas natales de presidentes argentinos que se mantienen en pie en el país y que sigue perteneciendo a la familia, tiene nuevos horarios de apertura y visitas guiadas, los mismos son: sábados, de 16:00 a 18:00 y domingos, de 10:00 a 12:00. Acompañados por un guía, los visitantes podrán conocer por medio de muebles, libros, utensilios domésticos, documentación, fotografías y demás objetos que atesoran parte de la historia local y nacional, la vida y el legado de Don Arturo Illia.

Av. Jáuregui y Becerra. Entrada libre y gratuita.

Mariano Benítez

Museo Batallas de Cepeda

El Museo Batallas de Cepeda ubicado en la localidad de Mariano Benítez, en su recorrido pueden observarse tres unidades temáticas: las batallas, la historia del pueblo y la Casa Villanueva. El horario es de 16:00 a 19:00, para los días feriados, sábados y domingos. Además, se puede visitar la sala de exposiciones temporarias “Roberto A. Magnasco” donde se exhibe la colección donada por la familia Magnasco y que fuera parte del Museo “Los Carozos”, que funcionaba en su estancia, en la localidad de Canals. La entrada es libre y gratuita.

Museo Municipal

Historia de Pergamino

En el Museo Municipal “Giuníppero Castellano”, las visitas se pueden realizar de lunes a viernes, de 9:00 a 13:00; jueves, viernes y sábado, de 16:30 a 20:00; sábado y domingos, de 10:00 a 13:00. Entrada libre gratuita.

Avenida Alsina 405. Más información a los teléfonos: 2477 412374 ó 2477 680129. Instagram: @museopergamino Informes e inscripción: [email protected]