Fin de semana a pura cultura, amor y carnaval en Pergamino y la región

Este sábado vuelve Ensamble Sudaca a El Yerta Club Cultural con un repaso de su repertorio brasilero, argentino y peruano.

Este viernes la Municipalidad invita a celebrar San Valentín al aire libre con espectáculos en vivo, DJ’s, propuestas gastronómicas y actividades pensadas para disfrutar en pareja, en familia o con amigos.

San Pedro: Suelta de libros en la Biblioteca Popular Rafael Obligado durante el fin de semana

Cultura y espectáculos Este fin de semana los festivales en Pinzón, Ocampo y J. A. de la Peña dominan la agenda cultural

Este viernes en Junta Centro Cultural habrá música y poesía con la Trova Contra Pampeana y Javier y Greta. El sábado habrá música en vivo en el Banquete de los Enamorados.

9 de Julio 628, a las 20:00. Anticipadas al Instagram: @juntacentro cultural @trovacontrapampeana

Cinema Pergamino

Cuatro estrenos

Este viernes se estrenan en Cinema Pergamino las películas Cumbres Borrascosas, Goat, Caminos del crimen y Stray Kids: The dominATE Experience, mientras continúa en pantalla Zootopía 2.

Complejo LA OPINION Plaza. Teléfono fijo: 2477 414211 (por la tarde). Instagram: @cinemaperga

Douglas Haig

Música y baile

Este viernes y sábado habrá música y baile en el Buffet88 de la sede del Club Douglas Haig. Este viernes se presenta la agrupación Imperio Tropical. El sábado llega El Rey Juan Carlos. Complementa la musicalización del DJ Gustavo.

San Nicolás 44. Viernes y sábado a las 21:30. Anticipadas $4000 antes del mediodía del mismo día. Más datos y reservas al 2477 454321.

Ritmo Club

Música y teatro

Este fin de semana de Carnaval la programación en Ritmo Club es la siguiente: este viernes César, Matito y Richard proponen otro encuentro musical (entrada gratis). El sábado se presentan Facundo Bernal y Fernando Vila, con la participación de Guillermo Colauti, Lucía Cianci, Marina Luc y Dante Bernal. El domingo vuelve La Re Juntada con la presencia de Luly Peralta, Emiliano Castagniño, Roberto Iriarte, Héctor Biscayart, Ame Ortiz y Andrea Jauregui (entrada $6000). El lunes se presentan Richard y Diego.

Avenida Alsina 950, a las 21:00. Reserva de mesas al 2477 318000 (solo WhatsApp). Instagram: @ritmoclubrestobar

Florentino Teatro Bar

Renata Ayala

Este sábado, en el Día de los Enamorados, se presenta la cantante local Renata Ayala, acompañada por Gerardo Opezzo, Jonas Barros, Lauti Mollo y Rezo Bower.

Lorenzo Moreno 982, a las 21:30. Reservas al 2477 554459. Instagram: florentino.teatrobar

El Yerta Club Cultural

DJ’s y Ensamble Sudaca

Este viernes y sábado habrá espectáculos en El Yerta Club Cultural. El viernes la propuesta es Arte Facto, una experiencia con tres DJ’s sonando en simultáneo. Ellos son Mariano Sisti, Felipe y Servando. El sábado vuelve Ensamble Sudaca, una formación de músicos de Pergamino, con un repaso de su repertorio brasilero, argentino y peruano.

Estrada 1953, a las 21:00. Entradas al 2477 550011 o al Instagram @elyertacc

Rancagua

Carnaval

Este domingo en la localidad de Rancagua, si el clima lo permite, se desarrollará los festejos de Carnaval. Actuarán Suena mi Cumbia, Baila Conmigo y Dani y la Nueva Sensación. Participarán la batucada Yarabí, la comparsa Salvajes Show, la Comparsa de Rancagua, la comparsa Ya verás y la murga de Envión Los Innombrables.

A las 21:00. Entrada libre y gratuita. Habrá patio de comidas, por lo tanto no se puede ingresar con conservadora. Se sugiere llevar reposera.

Casa Natal Illia

Visita al Museo

El Museo, una de las pocas casas natales de presidentes argentinos que se mantienen en pie en el país y que sigue perteneciendo a la familia, tiene nuevos horarios de apertura y visitas guiadas, los mismos son: sábados, de 17:00 a 19:00 y domingos, de 10:00 a 12:00. Entrada libre y gratuita.

Mariano Benítez

Museo Batallas de Cepeda

El Museo Batallas de Cepeda ubicado en la localidad de Mariano Benítez, se puede visitar los días feriados, sábados y domingos de 17:00 a 20:30. Como siempre, el acceso será libre y gratuito, con el objetivo de favorecer la visita de vecinos, turistas y escuelas de la región.

Museo Municipal

Historia de Pergamino

En el Museo Municipal “Giuníppero Castellano”, las visitas se pueden realizar de lunes a viernes, de 9:00 a 13:00; jueves, viernes y sábado, de 17:30 a 21:00; sábado y domingos, de 10:00 a 13:00. Entrada libre gratuita.

Avenida Alsina 405. Más información a los teléfonos: 2477 412374 ó 2477 680129. Instagram: @museopergamino Informes e inscripción: [email protected]