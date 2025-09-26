Un fin de semana con arte, música, danza y teatro en todos los rincones de Pergamino

Este domingo se desarrollará el 6º Encuentro de Danzas Folklóricas en la Escuela Municipal de Bellas Artes.

Avenida Alsina y Moreno, a las 20:30. Abierta a la comunidad.

Este viernes vuelven a presentarse Gonzalo Cepeda en voz y Cecilia Manzoni en piano con el espectáculo Velada a la Broadway. Ambos invitan a recorrer un viaje de emociones a través de clásicos de Cabaret, Hamilton, Wicked, Mamma Mía, entre otras.

Pergamino enamorada

Este viernes El Yerta Club Cultural presenta el espectáculo Pergamino Enamorada, con boleros, salsa y romance a cargo de Los Románticos del Paraná de la ciudad de Rosario y El Rejunte de Pergamino.

Estrada 1953, a las 21:00. Anticipadas a $8000 (alias: entrada.yerta). Barra y servicio de bufet autogestionado por el espacio. Info al 2477 550011 o MD a @elyertacc

Dos estrenos

Este viernes se estrenan en Cinema Pergamino las películas Una batalla tras otra y La casa de muñecas de Gabby. Continúan: Demon Slayer: Castillo infinito y El Conjuro 4.

Complejo LA OPINION Plaza. Teléfono fijo: 2477 414211 (por la tarde). Instagram: @cinemaperga

Unnoba

Bordes del abismo

La muestra Bordes del abismo: campos clandestinos de detención, tortura y exterminio en Argentina y Uruguay, de la reconocida investigadora y fotógrafa Myrna Insua – oriunda de nuestra ciudad, pero residente en París (Francia)- se podrá visitar durante septiembre, en la sede de la Universidad Nacional del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires (Unnoba).

Monteagudo 2772. Entrada libre y gratuita.

Florentino Teatro Bar

Sabina y yo

Este sábado volverán al escenario de Florentino Teatro Bar Pepe Táljame, Chelo Arce y Hugo García con el espectáculo Sabina y yo.

Lorenzo Moreno 982, a las 21:30. Reservas al WhatsApp: 2477 554459. Instagram: florentino.teatrobar

Habemus Theatrum

Guayaquil, el encuentro

Este sábado será la función de despedida de Guayaquil, el encuentro, una obra de Pacho O'Donnell, protagonizada por Neme Carenzo y Gustavo Bevacqua, con la dirección de Raúl Notta.

Jujuy 227, a las 21:00. Reservas al WhatsApp 2477 451467.

Douglas Haig

Música y baile

Este viernes y sábado habrá música y baile en el Buffet88 de la sede del Club Douglas Haig. Este viernes se presenta Epsilon y el sábado lo hará Gastón Guillermo.

San Nicolás 44. Viernes y sábado a las 21:00. Anticipadas a $ 4.000. Más datos y reservas al 2477 454321.

Ritmo Club Resto Bar

Blues, tango y canciones

La programación de Ritmo Club para este fin de semana es la siguiente: este viernes se presenta Lavaque Blues Banda para festejar sus 24 años de trayectoria. Participarán invitados especiales: Rosario Acustic Blues y músicos de Pergamino (anticipas $8000; en puerta $10000). El sábado se presentará la intérprete local Mónica Rodríguez con un repertorio de tango y canciones del repertorio popular. Participarán invitados. (anticipadas $ 6000).

Avenida Alsina 950, a las 21:30. Reservas al 2477 318000. Instagram: ritmoclubrestobar

Espacio GAE

10 años de Espacio GAE

Este domingo Espacio GAE festejará 10 años de su casa propia. Habrá una intervención teatral a cargo de Ariel Gallego; se proyectará un audiovisual que recorre la historia del grupo y la construcción de Espacio GAE; habrá danza teatro, dirigida por Marta Lere y Tatiana Domenech y un cierre musical con la interpretación del Himno al GAE, a cargo de Fito Crespi. La dirección general es de Marta Lere y Neme Carenzo.

Guido 722, a las 19:00. Entrada a la gorra con reserva previa al 2477 508104. Instagram: @espaciogae

Habemus Theatrum

“Para anormales”

Este domingo vuelve a escena en Habemus Theatrum “Para anormales”, una comedia de Matías del Federico y Daniel Veronese, dirigida por Neme Carenzo y Fabricio Sceglio. Las funciones continuarán los domingos de octubre.

Jujuy 227, a las 19:00. Reservas al 2477 451467.

Escuela de Bellas Artes

6º Encuentro de Danzas Folklóricas

Este domingo se desarrollará el 6º Encuentro de Danzas Folklóricas en la Escuela Municipal de Bellas Artes. Habrá curso de zamba (pre inscripción este viernes de 8:00 a 20:00); torneo de tortas fritas y muestra de danzas y peña. Coordina el profesor Hernán Zárate.

Avenida Alsina y Moreno, desde las 9:00- Habrá servicio de bufet. La Entrada es libre y gratuita.

Casa Natal Illia

Visita al Museo

El Museo, una de las pocas casas natales de presidentes argentinos que se mantienen en pie en el país y que sigue perteneciendo a la familia, tiene nuevos horarios de apertura y visitas guiadas, los mismos son: sábados, de 16:00 a 18:00 y domingos, de 10:00 a 12:00. Acompañados por un guía, los visitantes podrán conocer por medio de muebles, libros, utensilios domésticos, documentación, fotografías y demás objetos que atesoran parte de la historia local y nacional, la vida y el legado de Don Arturo Illia.

Av. Jáuregui y Becerra. Entrada libre y gratuita.

Mariano Benítez

Museo Batallas de Cepeda

El Museo Batallas de Cepeda ubicado en la localidad de Mariano Benítez, en su recorrido pueden observarse tres unidades temáticas: las batallas, la historia del pueblo y la Casa Villanueva. El horario es de 16:00 a 19:00, para los días feriados, sábados y domingos. Además, se puede visitar la sala de exposiciones temporarias “Roberto A. Magnasco” donde se exhibe la colección donada por la familia Magnasco y que fuera parte del Museo “Los Carozos”, que funcionaba en su estancia, en la localidad de Canals. La entrada es libre y gratuita.

Museo Municipal

Historia de Pergamino

En el Museo Municipal “Giuníppero Castellano”, las visitas se pueden realizar de lunes a viernes, de 9:00 a 13:00; jueves, viernes y sábado, de 16:30 a 20:00; sábado y domingos, de 10:00 a 13:00. Entrada libre gratuita.

Avenida Alsina 405. Más información a los teléfonos: 2477 412374 ó 2477 680129. Instagram: @museopergamino Informes e inscripción: [email protected]