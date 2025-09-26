viernes 26 de septiembre de 2025
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres
    • Cultura y espectáculos

    Un fin de semana con arte, música, danza y teatro en todos los rincones de Pergamino

    Desde muestras de arte, presentaciones teatrales, cine y danza, hasta espectáculos musicales que van del blues al bolero y del tango al musical de Broadway.

    Por Néstor Suárez
    26 de septiembre de 2025 - 07:33
    Este domingo se desarrollará el 6º Encuentro de Danzas Folklóricas en la Escuela Municipal de Bellas Artes.

    Este domingo se desarrollará el 6º Encuentro de Danzas Folklóricas en la Escuela Municipal de Bellas Artes.

    ARCHIVO

    Museo de Bellas Artes

    SaludArte

    Este viernes en el Museo Municipal de Bellas Artes se desarrollará la 6ª edición de SaludArte, la muestra artística de profesionales de la salud, organizada con el patrocinio de la Asociación Médica de Pergamino y el auspicio de OSAM. La propuesta incluirá expresiones en artes plásticas, literatura y música.

    Lee además
    El recorrido conmueve, sorprende y deja preguntas abiertas. Y, sobre todo, invita a actuar: a prestar atención a nuestro entorno, a valorar la herencia urbana, a involucrarnos en su cuidado. 

    "Ilustro para no olvidar": una muestra única de una arquitecta que reivindica la memoria de Buenos Aires
    SaludArte: un lugar para el encuentro, entre la música, la pluma y el pincel. 
    Cultura y espectáculos

    SaludArte: los profesionales de la salud vuelven a expresarse a través del arte

    Avenida Alsina y Moreno, a las 20:30. Abierta a la comunidad.

    Micro Teatro Pergamino

    Velada a la Broadway

    Este viernes vuelven a presentarse Gonzalo Cepeda en voz y Cecilia Manzoni en piano con el espectáculo Velada a la Broadway. Ambos invitan a recorrer un viaje de emociones a través de clásicos de Cabaret, Hamilton, Wicked, Mamma Mía, entre otras.

    Chile 798, a las 21:00. Reservas en @microteatropergamino

    El Yerta Club Cultural

    Pergamino enamorada

    Este viernes El Yerta Club Cultural presenta el espectáculo Pergamino Enamorada, con boleros, salsa y romance a cargo de Los Románticos del Paraná de la ciudad de Rosario y El Rejunte de Pergamino.

    Estrada 1953, a las 21:00. Anticipadas a $8000 (alias: entrada.yerta). Barra y servicio de bufet autogestionado por el espacio. Info al 2477 550011 o MD a @elyertacc

    Cinema Pergamino

    Dos estrenos

    Este viernes se estrenan en Cinema Pergamino las películas Una batalla tras otra y La casa de muñecas de Gabby. Continúan: Demon Slayer: Castillo infinito y El Conjuro 4.

    Complejo LA OPINION Plaza. Teléfono fijo: 2477 414211 (por la tarde). Instagram: @cinemaperga

    Unnoba

    Bordes del abismo

    La muestra Bordes del abismo: campos clandestinos de detención, tortura y exterminio en Argentina y Uruguay, de la reconocida investigadora y fotógrafa Myrna Insua – oriunda de nuestra ciudad, pero residente en París (Francia)- se podrá visitar durante septiembre, en la sede de la Universidad Nacional del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires (Unnoba).

    Monteagudo 2772. Entrada libre y gratuita.

    Florentino Teatro Bar

    Sabina y yo

    Este sábado volverán al escenario de Florentino Teatro Bar Pepe Táljame, Chelo Arce y Hugo García con el espectáculo Sabina y yo.

    Lorenzo Moreno 982, a las 21:30. Reservas al WhatsApp: 2477 554459. Instagram: florentino.teatrobar

    Habemus Theatrum

    Guayaquil, el encuentro

    Este sábado será la función de despedida de Guayaquil, el encuentro, una obra de Pacho O'Donnell, protagonizada por Neme Carenzo y Gustavo Bevacqua, con la dirección de Raúl Notta.

    Jujuy 227, a las 21:00. Reservas al WhatsApp 2477 451467.

    Douglas Haig

    Música y baile

    Este viernes y sábado habrá música y baile en el Buffet88 de la sede del Club Douglas Haig. Este viernes se presenta Epsilon y el sábado lo hará Gastón Guillermo.

    San Nicolás 44. Viernes y sábado a las 21:00. Anticipadas a $ 4.000. Más datos y reservas al 2477 454321.

    Ritmo Club Resto Bar

    Blues, tango y canciones

    La programación de Ritmo Club para este fin de semana es la siguiente: este viernes se presenta Lavaque Blues Banda para festejar sus 24 años de trayectoria. Participarán invitados especiales: Rosario Acustic Blues y músicos de Pergamino (anticipas $8000; en puerta $10000). El sábado se presentará la intérprete local Mónica Rodríguez con un repertorio de tango y canciones del repertorio popular. Participarán invitados. (anticipadas $ 6000).

    Avenida Alsina 950, a las 21:30. Reservas al 2477 318000. Instagram: ritmoclubrestobar

    Espacio GAE

    10 años de Espacio GAE

    Este domingo Espacio GAE festejará 10 años de su casa propia. Habrá una intervención teatral a cargo de Ariel Gallego; se proyectará un audiovisual que recorre la historia del grupo y la construcción de Espacio GAE; habrá danza teatro, dirigida por Marta Lere y Tatiana Domenech y un cierre musical con la interpretación del Himno al GAE, a cargo de Fito Crespi. La dirección general es de Marta Lere y Neme Carenzo.

    Guido 722, a las 19:00. Entrada a la gorra con reserva previa al 2477 508104. Instagram: @espaciogae

    Habemus Theatrum

    “Para anormales”

    Este domingo vuelve a escena en Habemus Theatrum “Para anormales”, una comedia de Matías del Federico y Daniel Veronese, dirigida por Neme Carenzo y Fabricio Sceglio. Las funciones continuarán los domingos de octubre.

    Jujuy 227, a las 19:00. Reservas al 2477 451467.

    Escuela de Bellas Artes

    6º Encuentro de Danzas Folklóricas

    Este domingo se desarrollará el 6º Encuentro de Danzas Folklóricas en la Escuela Municipal de Bellas Artes. Habrá curso de zamba (pre inscripción este viernes de 8:00 a 20:00); torneo de tortas fritas y muestra de danzas y peña. Coordina el profesor Hernán Zárate.

    Avenida Alsina y Moreno, desde las 9:00- Habrá servicio de bufet. La Entrada es libre y gratuita.

    Casa Natal Illia

    Visita al Museo

    El Museo, una de las pocas casas natales de presidentes argentinos que se mantienen en pie en el país y que sigue perteneciendo a la familia, tiene nuevos horarios de apertura y visitas guiadas, los mismos son: sábados, de 16:00 a 18:00 y domingos, de 10:00 a 12:00. Acompañados por un guía, los visitantes podrán conocer por medio de muebles, libros, utensilios domésticos, documentación, fotografías y demás objetos que atesoran parte de la historia local y nacional, la vida y el legado de Don Arturo Illia.

    Av. Jáuregui y Becerra. Entrada libre y gratuita.

    Mariano Benítez

    Museo Batallas de Cepeda

    El Museo Batallas de Cepeda ubicado en la localidad de Mariano Benítez, en su recorrido pueden observarse tres unidades temáticas: las batallas, la historia del pueblo y la Casa Villanueva. El horario es de 16:00 a 19:00, para los días feriados, sábados y domingos. Además, se puede visitar la sala de exposiciones temporarias “Roberto A. Magnasco” donde se exhibe la colección donada por la familia Magnasco y que fuera parte del Museo “Los Carozos”, que funcionaba en su estancia, en la localidad de Canals. La entrada es libre y gratuita.

    Museo Municipal

    Historia de Pergamino

    En el Museo Municipal “Giuníppero Castellano”, las visitas se pueden realizar de lunes a viernes, de 9:00 a 13:00; jueves, viernes y sábado, de 16:30 a 20:00; sábado y domingos, de 10:00 a 13:00. Entrada libre gratuita.

    Avenida Alsina 405. Más información a los teléfonos: 2477 412374 ó 2477 680129. Instagram: @museopergamino Informes e inscripción: [email protected]

    Temas
    Seguí leyendo

    "Ilustro para no olvidar": una muestra única de una arquitecta que reivindica la memoria de Buenos Aires

    SaludArte: los profesionales de la salud vuelven a expresarse a través del arte

    Una noche para enamorarse: Los Románticos del Paraná llegan a Pergamino

    Dos estrenos en Cinema Pergamino: del combate revolucionario a la magia infantil

    Belén, de Dolores Fonzi, seleccionada para representar a Argentina en los Premios Oscar 2026

    La escritora Camucha Escobar lanza su nueva novela: La Medianoche del Alma

    Corre, Lola, corre llega al ciclo Veladas de Cine en la Biblioteca Dr. Joaquín Menéndez

    Se realizará en Pergamino el 2º Encuentro Chelístico con músicos de todo el país

    Encuentro Coral Diverso Solidario este sábado organizado por el Coro Matices

    Benjamín Avila, director de La mujer de la fila: "La cárcel no está a más de dos personas de uno"

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    Desde Rosario, Los Románticos del Paraná desembarcan por primera vez en Pergamino.
    Cultura y espectáculos

    Una noche para enamorarse: Los Románticos del Paraná llegan a Pergamino

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    Esteban Rodríguez Alzueta desató una fuerte polémica tras sus declaraciones en una entrevista con Todo Noticias (TN)

    Polémica por dichos de Rodríguez Alzueta: "En la Provincia, la droga está regulada"
    El Remate Solidario no solo es una oportunidad de adquirir objetos útiles a precios accesibles, sino también una herramienta clave para el sostenimiento económico del Taller.

    El Taller Protegido Pergamino se prepara para su segundo Remate Solidario del año

    Fatal accidente en ruta 11: motociclista de Baradero pierde la vida tras chocar con un camión

    Tragedia en la Ruta 11: motociclista de Baradero muere al chocar de frente con un camión

    El campo reclama previsibilidad y un sendero claro de reducción de impuestos.

    El Gobierno defendió el fin de las retenciones cero: "Fue una medida extraordinaria"

    Viernes 26 de septiembre. Versión PDF