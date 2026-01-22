Un camión con semirremolque quedó atascado en pleno microcentro y generó demoras en el tránsito

El camión quedó sin margen de maniobra y el chofer requirió asistencia de transeúntes y automovilistas. LA OPINION

Un camión con semiacoplado protagonizó un incidente de tránsito este jueves por la tarde en el microcentro de Pergamino, al quedar sin margen de giro en la intersección de 25 de Mayo y Mitre. La situación obligó a la intervención de personal de Tránsito y generó complicaciones momentáneas en la circulación vehicular.

Embed Incidente de tránsito El episodio se registró minutos después de las 18:00, cuando el transporte de gran porte circulaba por calle 25 de Mayo en sentido sur-norte. Al arribar a la cortada de Mitre, el conductor intentó girar hacia la izquierda, pero el largo del semirremolque y el reducido espacio disponible le impidieron completar la maniobra con normalidad.

camion semi acoplado en mitre y 25 de mayo pergamino 002 Ante esa situación, el camión quedó atravesado en la calzada, sin posibilidad de avanzar o retroceder sin poner en riesgo a otros vehículos estacionados en la zona o al propio rodado. En ese horario, el microcentro presentaba una importante concentración de autos y movimiento vehicular, lo que agravó el inconveniente.

Al lugar acudieron móviles de la Dirección de Tránsito municipal, cuyos agentes ordenaron la circulación y asistieron al chofer para que pudiera realizar las maniobras necesarias y retirar el camión del área céntrica de manera segura. Durante varios minutos, el tránsito estuvo parcialmente interrumpido y se produjeron demoras en calles aledañas.

Finalmente, tras un operativo coordinado, el transporte logró salir del sector sin que se registraran daños materiales ni personas lesionadas. Desde el área de Tránsito recordaron la importancia de respetar las restricciones de circulación de vehículos de gran porte en el microcentro, especialmente en horarios de alta congestión. camion semi acoplado en mitre y 25 de mayo pergamino 003

Compartí esta nota en redes sociales:





