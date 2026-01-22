viernes 23 de enero de 2026
    • Un camión con semirremolque quedó atascado en pleno microcentro y generó demoras en el tránsito

    Un camión con semirremolque quedó trabado al girar en 25 de Mayo y Mitre, en el microcentro de Pergamino. Tránsito asistió al chofer y hubo demoras.

    22 de enero de 2026 - 18:54
    El camión quedó sin margen de maniobra y el chofer requirió asistencia de transeúntes y automovilistas.

    El camión quedó sin margen de maniobra y el chofer requirió asistencia de transeúntes y automovilistas.

    LA OPINION

    Un camión con semiacoplado protagonizó un incidente de tránsito este jueves por la tarde en el microcentro de Pergamino, al quedar sin margen de giro en la intersección de 25 de Mayo y Mitre. La situación obligó a la intervención de personal de Tránsito y generó complicaciones momentáneas en la circulación vehicular.

    Los agentes de Tránsito asistieron al chofer del camión para quitar el vehículo atascado y luego le labraron la infracción correspondiente.

    Multaron al camionero que quedó atascado en pleno microcentro de Pergamino
    Javier Gallardo, el inspector de Tránsito municipal que tomó el control de la situación y logró sacar el camión que quedó trabado en una encrucijada del microcentro.

    Un agente de Tránsito tomó el volante y logró destrabar un camión atascado casi una hora en el microcentro
    Incidente de tránsito

    El episodio se registró minutos después de las 18:00, cuando el transporte de gran porte circulaba por calle 25 de Mayo en sentido sur-norte. Al arribar a la cortada de Mitre, el conductor intentó girar hacia la izquierda, pero el largo del semirremolque y el reducido espacio disponible le impidieron completar la maniobra con normalidad.

    camion semi acoplado en mitre y 25 de mayo pergamino 002

    Ante esa situación, el camión quedó atravesado en la calzada, sin posibilidad de avanzar o retroceder sin poner en riesgo a otros vehículos estacionados en la zona o al propio rodado. En ese horario, el microcentro presentaba una importante concentración de autos y movimiento vehicular, lo que agravó el inconveniente.

    Al lugar acudieron móviles de la Dirección de Tránsito municipal, cuyos agentes ordenaron la circulación y asistieron al chofer para que pudiera realizar las maniobras necesarias y retirar el camión del área céntrica de manera segura. Durante varios minutos, el tránsito estuvo parcialmente interrumpido y se produjeron demoras en calles aledañas.

    Finalmente, tras un operativo coordinado, el transporte logró salir del sector sin que se registraran daños materiales ni personas lesionadas. Desde el área de Tránsito recordaron la importancia de respetar las restricciones de circulación de vehículos de gran porte en el microcentro, especialmente en horarios de alta congestión.

    camion semi acoplado en mitre y 25 de mayo pergamino 003
    Los agentes de Tránsito asistieron al chofer del camión para quitar el vehículo atascado y luego le labraron la infracción correspondiente.

    Los agentes de Tránsito asistieron al chofer del camión para quitar el vehículo atascado y luego le labraron la infracción correspondiente.

