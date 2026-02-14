El incendio de un transformador del tendido de media tensión provocó un gran corte de luz en la zona sur

Un incendio en un transformador de media tensión ubicado en Ruta 8 y avenida Pellegrini provocó un amplio corte de luz en la zona sur de la ciudad durante la madrugada del viernes. El siniestro movilizó a bomberos y obligó a la Cooperativa Eléctrica a trabajar de urgencia para restablecer el servicio.

El episodio se registró minutos después de la medianoche del viernes, cuando vecinos del sector advirtieron una intensa luminosidad y detonaciones provenientes del tendido eléctrico emplazado en el cruce de Ruta 8 y avenida Pellegrini, uno de los accesos más transitados del sur urbano.

Según se informó, el fuego se originó en un transformador perteneciente a la red de media tensión que abastece a un amplio sector residencial y comercial de la zona sur. Las llamas crecieron con rapidez y adquirieron gran magnitud, alimentadas por los componentes internos del equipo.

La voracidad del incendio provocó la destrucción total del transformador y daños visibles en la estructura de soporte y parte de la instalación asociada al tendido de media tensión. La situación generó preocupación entre los vecinos, ya que el fuego era visible a varias cuadras de distancia.

Ante el alerta, acudieron al lugar varias dotaciones de bomberos, que trabajaron con líneas de ataque específicas para este tipo de siniestros eléctricos. El operativo incluyó el perímetro de seguridad en el sector de Ruta 8 y avenida Pellegrini, con el objetivo de evitar riesgos para automovilistas y peatones.

Como consecuencia directa del incendio del transformador, se produjo la interrupción del servicio eléctrico en distintos barrios de la zona sur, especialmente en el corredor de avenida Pellegrini desde Ruta 8 hasta su intersección con avenida 188. Numerosos usuarios reportaron la falta de suministro durante la madrugada.

Una vez controlado el fuego por parte de los brigadistas, comenzó la etapa de evaluación técnica. Operarios de varias cuadrillas de la Cooperativa Eléctrica se hicieron presentes para inspeccionar los daños, aislar el sector afectado y planificar el reemplazo del equipo siniestrado.

Las tareas incluyeron el retiro del transformador destruido, la adecuación de la estructura y la instalación de un nuevo dispositivo para restablecer el tendido de media tensión. El procedimiento demandó varias horas de trabajo continuo, debido a la complejidad operativa y a la necesidad de garantizar condiciones de seguridad.

Desde la prestataria del servicio indicaron que el objetivo fue normalizar el suministro eléctrico en el menor tiempo posible, priorizando las zonas con mayor densidad poblacional. De manera progresiva, el servicio comenzó a restituirse en los distintos sectores afectados.

El incendio del transformador en Ruta 8 y avenida Pellegrini volvió a poner en evidencia la vulnerabilidad de ciertos puntos estratégicos del sistema de distribución eléctrica ante fallas técnicas o contingencias imprevistas. Si bien no se reportaron personas heridas, el evento generó trastornos en viviendas y comercios de la zona sur.

Las causas del siniestro serán materia de análisis técnico para determinar si se trató de una falla interna del equipo, una sobrecarga o algún otro desperfecto vinculado al funcionamiento de la red de media tensión.