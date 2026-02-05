Avanza la causa por el asalto en un barrio cerrado: investigan a una mujer y detuvieron a dos sospechosos

El automóvil Peugeot 308 aparece en las filmaciones del asalto al matrimonio y en el operativo fue interceptado a pocas cuadras del lavadero. El fiscal Germán Guidi ordenó que sea interceptado porque está filmado por las cámaras de seguridad como el vehículo utilizado por los delincuentes que asaltaron a los moradores de una casa del barrio cerrado de la ruta 8.

El automóvil Volkswagen Vento tenía pedido de secuestro por un robo en Mar del Plata desde el 1 de marzo en Mar del Plata y se encontraba dentro del lavadero allanado en Joaquín Menéndez al 600 en la tarde de este miércoles.

Las armas de fuego secuestradas, como el revólver 38 cromado y la pistola negra 456 son muy característicos y están mencionadas por las víctimas y filmadas en los videos de las cámaras de seguridad.

Las armas de fuego, las municiones y los motores de motocicletas con numeraciones suprimidas secuestrados en los operativos de la tarde de este miércoles en Pergamino.

El dueño (28) del lavadero de Joaquín Menéndez al 600, donde secuestraron el Volkswagen Vento con pedido de secuestro de Mar del Plata, una pistola con cinco municiones en el cargador listo para disparar, dos motores de motocicletas con numeración suprimida y otros elementos de interés para el caso.

El sujeto de 22 años que está en pareja y conducía el automóvil Peugeot 308 a nombre de la mujer residente en el barrio El Molino en cuya propiedad le secuestraron un revólver calibre 38 y elementos de interés para la investigación por el robo a un matrimonio en un barrio cerrado de la ruta 8.

La investigación por el asalto a un matrimonio en un barrio cerrado de la ruta nacional 8 avanzó en las últimas horas con dos detenciones y múltiples secuestros, luego de un operativo encabezado por la DDI Pergamino y la Fiscalía, que permitió identificar el vehículo utilizado y vincular a una mujer como presunta partícipe del hecho.

Dos detenidos, un par de autos secuestrados y una pistola en un lavadero de vehículos de barrio Trocha

Detuvieron a un sospechoso y secuestraron un auto y una pistola tras un asalto en un barrio cerrado

El esclarecimiento del robo agravado ocurrido en un barrio cerrado ubicado sobre la ruta nacional 8 tuvo avances decisivos este miércoles, a partir de un operativo coordinado entre la Policía de Investigaciones (DDI Pergamino), el Comando de Patrulla y la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº 2, a cargo del fiscal Germán Guidi.

Las tareas investigativas permitieron identificar el automóvil utilizado por los delincuentes para trasladarse hasta el lugar del asalto: un Peugeot 308 que había sido registrado por cámaras de seguridad municipales y privadas durante la huida. El análisis de las imágenes permitió reconocer características particulares del vehículo y su dominio, lo que condujo a los investigadores hasta un lavadero de autos ubicado sobre Joaquín Menéndez al 600.

Durante la tarde del miércoles, personal de la DDI montó un operativo de vigilancia encubierta en ese sector. Tras varias horas de seguimiento, los detectives observaron cuando el Peugeot 308 egresó del lavadero, por lo que se inició un discreto seguimiento que culminó con la interceptación del vehículo en inmediaciones de San Juan y avenida Rocha.

En la tarde de este miércoles terminaron dos sujetos detenidos y varios domicilios allanados, entre ellos un lavadero donde secuestraron un automóvil Volkswagen Vento con pedido de secuestro de Mar del Plata y con una posible participación en el robo a un matrimonio.

En ese procedimiento fue aprehendido el conductor, un joven de 22 años, quien sería pareja de la mujer a cuyo nombre se encuentra registrado el automóvil. A partir de esa detención y con la presencia de funcionarios judiciales, se activó de inmediato un amplio despliegue con órdenes de allanamiento en distintos puntos de la ciudad.

Uno de los procedimientos se realizó en una vivienda del barrio El Molino, donde reside la mujer titular del Peugeot 308. Allí los efectivos secuestraron un revólver calibre .32 cromado, municiones calibre 9 milímetros, una linterna, documentación del sujeto de 22 años detenido y un par de borcegos. Varios de estos elementos habían sido descriptos por las víctimas y quedaron registrados en las filmaciones del robo.

Otro allanamiento se concretó en el lavadero de autos donde había sido detectado el vehículo. En ese lugar, los investigadores incautaron una pistola calibre .635 marca Pietro Beretta con cuatro municiones en el cargador, lista para ser utilizada, además de un automóvil Volkswagen Vento que tenía pedido de secuestro activo por un robo cometido en marzo del año pasado en Mar del Plata. También fueron hallados dos motores de motocicleta con numeración suprimida.

Como resultado de ese procedimiento, quedó detenido el propietario del lavadero, un individuo de 28 años, domiciliado en la localidad de Urquiza. Para los investigadores, el Peugeot 308 secuestrado habría sido el medio de transporte utilizado por los delincuentes que participaron del asalto, hipótesis respaldada por registros fílmicos y pericias técnicas.

Con estas actuaciones, la Fiscalía consideró esclarecido el robo agravado cometido en poblado y en banda, en el que al menos cinco delincuentes armados irrumpieron en una vivienda, redujeron a las víctimas y sustrajeron dinero en efectivo, tras maniatar a las personas presentes. Afortunadamente, ninguna de las víctimas resultó con lesiones.

Los dos jóvenes detenidos permanecen alojados en dependencias de la DDI Pergamino y quedaron imputados por los delitos de robo agravado, privación ilegítima de la libertad, encubrimiento, tenencia ilegal de arma de fuego e infracción al artículo 289 del Código Penal. La investigación continúa para determinar el grado de participación de la mujer titular del vehículo y establecer si hubo más personas involucradas en el hecho.

El fiscal Germán Guidi está en condiciones de indagar a los dos detenidos para imputarles los delitos de robo calificado por ser en poblado y en banda, privación ilegal de la libertad y otras calificaciones.