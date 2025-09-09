Un 2025 lleno de música y proyectos para el Coro Municipal de Niños y Jóvenes de Pergamino

El Coro Municipal de Niños y Jóvenes de Pergamino prepara la interpretación del “Himno a la Alegría”, junto a la Orquesta Infanto Juvenil del Barrio Kennedy.

El Coro Municipal de Niños y Jóvenes de Pergamino , dirigido por las profesoras Mariana y Natalia Ramallo y con la preparación vocal de la profesora Silvia Pérez , atraviesa un 2025 de intensa actividad artística, con presentaciones destacadas y una agenda cargada de compromisos musicales.

Entre las actuaciones próximas, el coro ofrecerá un concierto este domingo 14 de septiembre a las 20:00 en la Parroquia San Vicente de Paul (Francia 935). En esa oportunidad, estrenará una versión coral de la canción “Negra Murguera” , del grupo de rock argentino Bersuit Vergarabat , con un arreglo especialmente encargado al maestro Marcelo Valva . Además, el elenco interpretará el repertorio trabajado durante todo este año, con obras que abarcan distintos estilos y géneros musicales.

Otro de los proyectos que el coro prepara con entusiasmo es la interpretación del “Himno a la Alegría” , junto a la Orquesta Infanto Juvenil del Barrio Kennedy, dirigida por la profesora María Auil . Esta obra se presentará por primera vez el 17 de octubre, en una propuesta que destaca la articulación entre distintas agrupaciones musicales de la ciudad.

Ese mismo mes, el coro llevará adelante su ya tradicional viaje de Encuentro Coral a la ciudad de Córdoba , donde compartirá escenario con un elenco del prestigioso Instituto Superior de Educación Artístico Musical Domingo Zipoli . Luego, el 25 de octubre, participará de un concierto especial por el 10º aniversario del Coro Femenino de Pergamino , dirigido por Hugo Ramallo , en el que también intervendrá el Coro San José de Pergamino , a cargo del profesor Agustín Cartabia .

Para cerrar el año, la agrupación tiene prevista una nueva presentación el sábado 22 de noviembre, nuevamente junto al Coro Femenino de Pergamino y al Coro Polifónico de Capitán Sarmiento, conformando así una nutrida y diversa propuesta coral.

Coro Municipal de Niños y Jóvenes de Pergamino: un recorrido que deja huella

El año ya ha estado marcado por momentos memorables. El pasado 9 de junio, el Coro participó como invitado especial en los festejos por el 15º aniversario de la Banda Municipal, dirigida por el profesor Ignacio Katz. El evento tuvo lugar en el Teatro Unión Ferroviaria, donde ambas agrupaciones interpretaron de forma conjunta la inolvidable canción de Louis Armstrong, “What a Wonderful World”. Esta colaboración fue uno de los momentos más aplaudidos de la noche.

En julio, el Coro volvió a dar vida al proyecto “Solistas Vocales”, presentándose con 12 integrantes en los Juegos Bonaerenses. De entre ellos, una de las voces fue seleccionada como finalista local por un jurado especializado. La instancia se realizó el 7 de julio en el Teatro Unión, bajo la organización de la Subsecretaría Municipal de Cultura, y reunió a diversos talentos juveniles de la ciudad.

Como es habitual, las profesoras Ramallo organizaron también una muestra especial abierta a familiares, amigos y público en general, donde se presentó tanto el trabajo coral como las interpretaciones de los solistas. El evento contó con sonido de Nicolás Cualino y el acompañamiento en guitarra de Santiago Aceval. La velada fue una verdadera celebración del esfuerzo colectivo, cargada de emoción y agradecimientos.

Por último, el pasado 9 de agosto, el Coro fue invitado a participar del concierto por los 60 años del Coro Polifónico Municipal, dirigido por el profesor Diego Morán. El evento, realizado en la Escuela Municipal de Bellas Artes, reunió también a la Agrupación Coral de Rojas, bajo la batuta de la profesora Delia Martínez, y al Coro de Guerrico, que dirige el profesor Juan Carlos Migliaro. Fue una noche colmada de música, recuerdos y emociones compartidas, en la que cada canción evocó historias y experiencias vividas a lo largo de los años.

Para seguir de cerca todas las actividades del Coro Municipal de Niños y Jóvenes de Pergamino, Instagram: @corodeninospergamino